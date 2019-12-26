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Как приготовить глинтвейн из белого вина с фруктами

Рецепт белого глинтвейна с ромом, яблоком и апельсином

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:06
Глинтвейн из белого вина
Глинтвейн из белого вина
Фото: Depositphotos

Глинтвейн обычно готовят из красного вина. Но почему бы не попробовать сделать этот согревающий зимний напиток из белого вина?

Смотрите видео, как приготовить мандариновый компот:

Белый глинтвейн с фруктами поможет создать праздничную атмосферу во время зимних праздников.

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Глинтвейн на белом вине

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 99 ккал на 100 мл

Ингредиенты:

  • 1 бутылка белого сухого вина
  • 100 мл воды
  • 8 кусочков рафинада
  • 5 шт. гвоздики
  • 2 палочки корицы
  • 1 апельсин
  • 1 яблоко
  • 100 мл белого рома
  • Половинка лимона

Способ приготовления:

  1. Срежьте с половинки лимона кожуру. Сам лимон не понадобится.
  2. Порежьте апельсин и яблоко тонкими кружочками.
  3. Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, специи, доведите до кипения.
  4. Добавьте фрукты, кожуру лимона, проварите 1 минуту.
  5. Добавьте вино, подогрейте до 70-80 ºС.

Как подавать белый глинтвейн

В жаропрочные стаканы бросьте немного гвоздики и наливайте напиток. Украсьте дольками апельсина.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить глинтвейн от простуды. "Сегодня" также рассказывали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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