Как приготовить глинтвейн из белого вина с фруктами

Рецепт белого глинтвейна с ромом, яблоком и апельсином

Глинтвейн из белого вина Фото: Depositphotos

Глинтвейн обычно готовят из красного вина. Но почему бы не попробовать сделать этот согревающий зимний напиток из белого вина?

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Белый глинтвейн с фруктами поможет создать праздничную атмосферу во время зимних праздников.

Глинтвейн на белом вине

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

99 ккал на 100 мл

Ингредиенты:

1 бутылка белого сухого вина

100 мл воды

8 кусочков рафинада

5 шт. гвоздики

2 палочки корицы

1 апельсин

1 яблоко

100 мл белого рома

Половинка лимона

Способ приготовления:

Срежьте с половинки лимона кожуру. Сам лимон не понадобится. Порежьте апельсин и яблоко тонкими кружочками. Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, специи, доведите до кипения. Добавьте фрукты, кожуру лимона, проварите 1 минуту. Добавьте вино, подогрейте до 70-80 ºС.

Как подавать белый глинтвейн

В жаропрочные стаканы бросьте немного гвоздики и наливайте напиток. Украсьте дольками апельсина.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить глинтвейн от простуды. "Сегодня" также рассказывали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.

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