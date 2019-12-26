Как приготовить глинтвейн из белого вина с фруктами
Рецепт белого глинтвейна с ромом, яблоком и апельсином
Глинтвейн обычно готовят из красного вина. Но почему бы не попробовать сделать этот согревающий зимний напиток из белого вина?
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Белый глинтвейн с фруктами поможет создать праздничную атмосферу во время зимних праздников.
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Глинтвейн на белом вине
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 99 ккал на 100 мл
Ингредиенты:
- 1 бутылка белого сухого вина
- 100 мл воды
- 8 кусочков рафинада
- 5 шт. гвоздики
- 2 палочки корицы
- 1 апельсин
- 1 яблоко
- 100 мл белого рома
- Половинка лимона
Способ приготовления:
- Срежьте с половинки лимона кожуру. Сам лимон не понадобится.
- Порежьте апельсин и яблоко тонкими кружочками.
- Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, специи, доведите до кипения.
- Добавьте фрукты, кожуру лимона, проварите 1 минуту.
- Добавьте вино, подогрейте до 70-80 ºС.
Как подавать белый глинтвейн
В жаропрочные стаканы бросьте немного гвоздики и наливайте напиток. Украсьте дольками апельсина.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить глинтвейн от простуды. "Сегодня" также рассказывали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.
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