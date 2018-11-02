Как приготовить глинтвейн из белого вина: три рецепта для осени
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Вкусный глинтвейн можно приготовить не только из красного, но и из белого вина, ведь импровизация и отклонения от классического варианта всегда только приветствуются. Делимся с вами лучшими осенними рецептами горячего белого вина с фруктами и пряностями.
Яблочный глинтвейн на белом вине
Ингредиенты на 1 порцию:
- Белое полусладкое вино – 110 мл
- Яблочный сок – 80 мл
- Лимон – 1 долька
- Мед – 10 г
- Гвоздика – по вкусу
- Корица – по вкусу
- Яблоко – 2 дольки
Рецепт приготовления:
- Белое вино и яблочный сок смешиваем в кастрюльке, ставим на огонь, кладем нарезанную кубиками одну дольку яблока, дольку лимона, мед и гвоздику.
- Нагреваем, не давая закипеть.
- Снимаем с огня, украшаем свежим яблоком, посыпаем корицей и подаем.
Белый глинтвейн с киви и грушей
Ингредиенты на 1 порцию:
- Белое полусладкое вино – 150 мл
- Киви – 15 г
- Груша – 15 г
- Корица – по вкусу
- Гвоздика – по вкусу
- Мед или сахар – 10 г
Рецепт приготовления:
- Нарезаем кубиками киви и грушу, заливаем белым вином. Добавляем корицу, гвоздику и мед либо сахар (в данном случае можно положить и его, хотя обычно предпочтительнее мед).
- Ставим на огонь и подогреваем, не доводя до кипения.
- Украшаем грушевой кожурой перед подачей.
Белый цитрусовый глинтвейн от Даши Малаховой
Ингредиенты:
- 750 мл бутылка белого вина
- Апельсин – 1 шт.
- Мандарин – 1 шт.
- Сахар
- Корица – 2-3 палочки
- Курага – 4-5 шт.
- Щепотка молотого мускатного ореха
Рецепт приготовления:
- В кастрюлю вливаем вино и начинаем нагревать на среднем огне.
- Половину апельсина нарезаем мелкими кубиками и добавляем в вино.
- Мандарин разрезаем пополам, немного выжимаем в вино сок и добавляем обе половинки.
- Добавляем палочки корицы, курагу, мускатный орех и сахар. Нагреваем, не доводя до кипения.
- Разливаем по бокалам, добавив в каждый по дольке апельсина.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальный глинтвейн от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также назвали десять причин включить глинтвейн в свое осеннее меню.
Смотрите видео, как приготовить медовый сбитень с пряностями:
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Источник: "Сегодня"