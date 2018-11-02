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Как приготовить глинтвейн из белого вина: три рецепта для осени

Для крепости в глинтвейн добавляют ликеры и коньяк

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Белый глинтвейн Фото: depositphotos.com
Белый глинтвейн Фото: depositphotos.com

Вкусный глинтвейн можно приготовить не только из красного, но и из белого вина, ведь импровизация и отклонения от классического варианта всегда только приветствуются. Делимся с вами лучшими осенними рецептами горячего белого вина с фруктами и пряностями.

Яблочный глинтвейн на белом вине

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Белый глинтвейн с яблоками
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Белое полусладкое вино – 110 мл
  • Яблочный сок – 80 мл
  • Лимон – 1 долька
  • Мед – 10 г
  • Гвоздика – по вкусу
  • Корица – по вкусу
  • Яблоко – 2 дольки

Рецепт приготовления:

  1. Белое вино и яблочный сок смешиваем в кастрюльке, ставим на огонь, кладем нарезанную кубиками одну дольку яблока, дольку лимона, мед и гвоздику.
  2. Нагреваем, не давая закипеть.
  3. Снимаем с огня, украшаем свежим яблоком, посыпаем корицей и подаем.

Белый глинтвейн с киви и грушей

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Белый глинтвейн с грушей
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Белое полусладкое вино – 150 мл
  • Киви – 15 г
  • Груша – 15 г
  • Корица – по вкусу
  • Гвоздика – по вкусу
  • Мед или сахар – 10 г

Рецепт приготовления:

  1. Нарезаем кубиками киви и грушу, заливаем белым вином. Добавляем корицу, гвоздику и мед либо сахар (в данном случае можно положить и его, хотя обычно предпочтительнее мед).
  2. Ставим на огонь и подогреваем, не доводя до кипения.
  3. Украшаем грушевой кожурой перед подачей.
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Белый цитрусовый глинтвейн от Даши Малаховой

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Цитрусовый глинтвейн
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 750 мл бутылка белого вина
  • Апельсин – 1 шт.
  • Мандарин – 1 шт.
  • Сахар
  • Корица – 2-3 палочки
  • Курага – 4-5 шт.
  • Щепотка молотого мускатного ореха

Рецепт приготовления:

  1. В кастрюлю вливаем вино и начинаем нагревать на среднем огне.
  2. Половину апельсина нарезаем мелкими кубиками и добавляем в вино.
  3. Мандарин разрезаем пополам, немного выжимаем в вино сок и добавляем обе половинки.
  4. Добавляем палочки корицы, курагу, мускатный орех и сахар. Нагреваем, не доводя до кипения.
  5. Разливаем по бокалам, добавив в каждый по дольке апельсина.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальный глинтвейн от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также назвали десять причин включить глинтвейн в свое осеннее меню.

Смотрите видео, как приготовить медовый сбитень с пряностями:

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Источник: "Сегодня"
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