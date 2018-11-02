Как приготовить глинтвейн из белого вина: три рецепта для осени

Для крепости в глинтвейн добавляют ликеры и коньяк

Белый глинтвейн Фото: depositphotos.com

Вкусный глинтвейн можно приготовить не только из красного, но и из белого вина, ведь импровизация и отклонения от классического варианта всегда только приветствуются. Делимся с вами лучшими осенними рецептами горячего белого вина с фруктами и пряностями.

Яблочный глинтвейн на белом вине

Белый глинтвейн с яблоками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 1 порцию:

Белое полусладкое вино – 110 мл

Яблочный сок – 80 мл

Лимон – 1 долька

Мед – 10 г

Гвоздика – по вкусу

Корица – по вкусу

Яблоко – 2 дольки

Рецепт приготовления:

Белое вино и яблочный сок смешиваем в кастрюльке, ставим на огонь, кладем нарезанную кубиками одну дольку яблока, дольку лимона, мед и гвоздику. Нагреваем, не давая закипеть. Снимаем с огня, украшаем свежим яблоком, посыпаем корицей и подаем.

Белый глинтвейн с киви и грушей

Белый глинтвейн с грушей Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 1 порцию:

Белое полусладкое вино – 150 мл

Киви – 15 г

Груша – 15 г

Корица – по вкусу

Гвоздика – по вкусу

Мед или сахар – 10 г

Рецепт приготовления:

Нарезаем кубиками киви и грушу, заливаем белым вином. Добавляем корицу, гвоздику и мед либо сахар (в данном случае можно положить и его, хотя обычно предпочтительнее мед). Ставим на огонь и подогреваем, не доводя до кипения. Украшаем грушевой кожурой перед подачей.

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Белый цитрусовый глинтвейн от Даши Малаховой

Цитрусовый глинтвейн Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

750 мл бутылка белого вина

Апельсин – 1 шт.

Мандарин – 1 шт.

Сахар

Корица – 2-3 палочки

Курага – 4-5 шт.

Щепотка молотого мускатного ореха

Рецепт приготовления:

В кастрюлю вливаем вино и начинаем нагревать на среднем огне. Половину апельсина нарезаем мелкими кубиками и добавляем в вино. Мандарин разрезаем пополам, немного выжимаем в вино сок и добавляем обе половинки. Добавляем палочки корицы, курагу, мускатный орех и сахар. Нагреваем, не доводя до кипения. Разливаем по бокалам, добавив в каждый по дольке апельсина.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальный глинтвейн от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также назвали десять причин включить глинтвейн в свое осеннее меню.

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