Как приготовить глинтвейн от простуды
Рецепт горячего вина с фруктами и пряностями
Антиоксиданты в красном вине могут помочь в борьбе с инфекциями и повысить иммунитет. Также считается, что пряности, которые входят в состав глинтвейна (имбирь, гвоздика, корица) обладают противопростудными свойствами.
Смотрите видео о свойствах глинтвейна:
Кроме этого, почти во всех рецептах в глинтвейн от простуды добавляют цитрусовые – апельсины, лимоны. А в них, как известно, очень много витамина С. Ну и, наконец, мед – прекрасное средство от больного горла.
Глинтвейн от простуды
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 260 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 бутылка сухого красного вина
- 3 бутона сушеной гвоздики
- 1 ст.л. меда
- Сок 1/2 лимона
- 1/2 шт. апельсина
- Мускатный орех и корица – по одной щепотке
Способ приготовления:
- Красное вино следует налить в кастрюлю, подогреть на огне и добавить в него все специи.
- Напиток нужно хорошо размешать и довести до горячего состояния. Кипятить глинтвейн ни в коем случае нельзя!
- После этого горячее вино со специями следует снять с огня и накрыть крышкой. Через 10-15 минут, когда глинтвейн настоится, его можно употреблять.
Секреты приготовления глинтвейна
- Для глинтвейна используется, как правило, красное сухое вино с содержанием спирта от 8,5 до 12,5%.
- Глинтвейн не стоит нагревать до температуры выше чем 80°С. Ни в коем случае не стоит его кипятить!
- Как и другие горячие напитки, глинтвейн принято подавать в высоких бокалах из толстого стекла.
- Как правило, глинтвейн пьют отдельно от еды. Этот напиток также можно подать с не слишком сладким десертом (печенье, штрудель, фруктовый пирог).
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить глинтвейн в мультиварке.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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