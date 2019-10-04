Как приготовить глинтвейн от простуды

Рецепт горячего вина с фруктами и пряностями

Глинтвейн от простуды Фото: Depositphotos

Антиоксиданты в красном вине могут помочь в борьбе с инфекциями и повысить иммунитет. Также считается, что пряности, которые входят в состав глинтвейна (имбирь, гвоздика, корица) обладают противопростудными свойствами.

Смотрите видео о свойствах глинтвейна:

Кроме этого, почти во всех рецептах в глинтвейн от простуды добавляют цитрусовые – апельсины, лимоны. А в них, как известно, очень много витамина С. Ну и, наконец, мед – прекрасное средство от больного горла.

Глинтвейн от простуды

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

260 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 бутылка сухого красного вина

3 бутона сушеной гвоздики

1 ст.л. меда

Сок 1/2 лимона

1/2 шт. апельсина

Мускатный орех и корица – по одной щепотке

Способ приготовления:

Красное вино следует налить в кастрюлю, подогреть на огне и добавить в него все специи. Напиток нужно хорошо размешать и довести до горячего состояния. Кипятить глинтвейн ни в коем случае нельзя! После этого горячее вино со специями следует снять с огня и накрыть крышкой. Через 10-15 минут, когда глинтвейн настоится, его можно употреблять.

Секреты приготовления глинтвейна

Для глинтвейна используется, как правило, красное сухое вино с содержанием спирта от 8,5 до 12,5%.

Глинтвейн не стоит нагревать до температуры выше чем 80°С. Ни в коем случае не стоит его кипятить!

Как и другие горячие напитки, глинтвейн принято подавать в высоких бокалах из толстого стекла.

Как правило, глинтвейн пьют отдельно от еды. Этот напиток также можно подать с не слишком сладким десертом (печенье, штрудель, фруктовый пирог).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить глинтвейн в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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