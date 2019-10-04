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Как приготовить глинтвейн от простуды

Рецепт горячего вина с фруктами и пряностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Глинтвейн от простуды
Глинтвейн от простуды
Фото: Depositphotos

Антиоксиданты в красном вине могут помочь в борьбе с инфекциями и повысить иммунитет. Также считается, что пряности, которые входят в состав глинтвейна (имбирь, гвоздика, корица) обладают противопростудными свойствами.

Смотрите видео о свойствах глинтвейна:

Кроме этого, почти во всех рецептах в глинтвейн от простуды добавляют цитрусовые – апельсины, лимоны. А в них, как известно, очень много витамина С. Ну и, наконец, мед – прекрасное средство от больного горла.

Глинтвейн от простуды

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 260 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 бутылка сухого красного вина
  • 3 бутона сушеной гвоздики
  • 1 ст.л. меда
  • Сок 1/2 лимона
  • 1/2 шт. апельсина
  • Мускатный орех и корица – по одной щепотке

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Способ приготовления:

  1. Красное вино следует налить в кастрюлю, подогреть на огне и добавить в него все специи.
  2. Напиток нужно хорошо размешать и довести до горячего состояния. Кипятить глинтвейн ни в коем случае нельзя!
  3. После этого горячее вино со специями следует снять с огня и накрыть крышкой. Через 10-15 минут, когда глинтвейн настоится, его можно употреблять.

Секреты приготовления глинтвейна

  • Для глинтвейна используется, как правило, красное сухое вино с содержанием спирта от 8,5 до 12,5%.
  • Глинтвейн не стоит нагревать до температуры выше чем 80°С. Ни в коем случае не стоит его кипятить!
  • Как и другие горячие напитки, глинтвейн принято подавать в высоких бокалах из толстого стекла.
  • Как правило, глинтвейн пьют отдельно от еды. Этот напиток также можно подать с не слишком сладким десертом (печенье, штрудель, фруктовый пирог).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить глинтвейн в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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