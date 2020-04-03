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Как приготовить голубцы: классический рецепт с фаршем и рисом

Рецепт вкусных голубцов на сковороде

Ирина Павлина
Сегодня, 10:09

Традиционные голубцы – это мясной фарш с рисом, завернутый в капустные листы. Чаще всего голубцы тушат, но иногда запекают в духовке.

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Наш простой рецепт домашних голубцов со сметанно-томатным соусом займет достойное место в вашей кулинарной книге.

Голубцы с мясным фаршем и рисом

Голубцы с фаршем и рисом
Голубцы с фаршем и рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 126 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г смешанного фарша
  • 1/2 чашки риса, отваренного до полуготовности
  • 1 луковица, очищенная и мелко нарезанная
  • 2-3 столовые ложки кетчупа или один протертый помидор
  • Соль, перец
  • 1 средний кочан капусты

Для соуса:

  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 1 банка (450 г ) помидоров в собственном соку или 3-4 больших помидора
  • 2-3 столовые ложки сметаны
  • Соль, перец

Смотрите видео, как выбрать фарш для голубцов:

Способ приготовления:

  1. Положить в миску фарш, рис, лук, кетчуп, соль и перец и хорошо перемешать. По желанию добавить несколько ложек воды.
  2. В большой кастрюле вскипятить воду. У кочана отрезать нижнюю часть (там, где их скрепляет кочерыжка), чуть ниже середины. Так листья будут легче отделяться.
  3. Положить капусту в кипящую воду срезом в верх и разделить на листья с помощью двух вилок. Поварить листья 2-3 минуты, затем вынуть их из жидкости.
  4. Для соуса луковицу обжарить до золотистого цвета. Помидоры мелко нарезать или пюрировать в кухонном комбайне, добавить к луку. Посолить и поперчить, хорошо размешать, накрыть крышкой и тушить 5-10 минут на слабом огне. В конце добавить сметану.
  5. Если вы не хотите жарить лук, соус можно приготовить и по другому рецепту: в миске смешать 4-5 столовых ложек кетчупа, 2-3 ложки сметаны, соль, перец, залить водой и хорошо размешать.
  6. На каждый лист капусты положить фарш и сформировать голубцы. По желанию обжарить каждый голубец до золотистого цвета.
  7. Голубцы плотно уложить в толстостенную кастрюлю. Сверху вылить соус и добавить столько воды, чтобы голубцы были покрыты.
  8. Плотно накрыть кастрюлю крышкой и тушить на слабом огне около часа.

Как подавать голубцы

Подавать блюдо горячим, по желанию дополнив сметаной или кетчупом.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить из фарша идеальные котлеты. Мы также делились лучшими идеями блюд из фарша.

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Источник: Сегодня
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