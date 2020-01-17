Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить голубцы: три простых рецепта

Эти рецепты домашних голубцов займут достойное место в вашей кулинарной книге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Голубцы с фаршем
Голубцы с фаршем
Фото: Depositphotos

Традиционные голубцы – это мясной фарш с рисом, завернутый в капустные листы. Чаще всего голубцы тушат, но иногда запекают в духовке.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Капусту для голубцов нужно брать нежную и рыхлую – она более сочная и легче разбирается на листья. Фарш можно брать по вкусу, на ваше усмотрение, говяжий, свиной или смешанный. Учтите, что свиной получается более сочным, а в говяжий надо будет добавить немного растительного масла, чтобы голубцы не были суховаты.

Читайте также:
Как приготовить ленивые голубцы: ТОП-5 простых рецептов

Голубцы: классический рецепт фаршем и рисом

Голубцы с фаршем и рисом
Голубцы с фаршем и рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 500 г смешанного фарша
  • 1/2 чашки риса, отваренного до полуготовности
  • 1 луковица, очищенная и мелко нарезанная
  • 2-3 столовые ложки кетчупа или один протертый помидор
  • Соль, перец
  • 1 средний кочан капусты

Для соуса:

  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 1 банка (450 г ) помидоров в собственном соку или 3-4 больших помидора
  • 2-3 столовые ложки сметаны
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Положить в миску фарш, рис, лук, кетчуп, соль и перец и хорошо перемешать. По желанию добавить несколько ложек воды.
  2. В большой кастрюле вскипятить воду. У кочана отрезать нижнюю часть (там, где их скрепляет кочерыжка), чуть ниже середины. Так листья будут легче отделяться.
  3. Положить капусту в кипящую воду срезом в верх и разделить на листья с помощью двух вилок. Поварить листья 2-3 минуты, затем вынуть их из жидкости.
  4. Для соуса луковицу обжарить до золотистого цвета. Помидоры мелко нарезать или пюрировать в кухонном комбайне, добавить к луку. Посолить и поперчить, хорошо размешать, накрыть крышкой и тушить 5-10 минут на слабом огне. В конце добавить сметану.
  5. Если вы не хотите жарить лук, соус можно приготовить и по другому рецепту: в миске смешать 4-5 столовых ложкек кетчупа, 2-3 ложки сметаны, соль, перец, залить водой и хорошо размешать.
  6. На каждый лист капусты положить фарш и сформировать голубцы. По желанию обжарить каждый голубец до золотистого цвета.
  7. Голубцы плотно уложить в толстостенную кастрюлю. Сверху вылить соус и добавить столько воды, чтобы голубцы были покрыты.
  8. Плотно накрыть кастрюлю крышкой и тушить на слабом огне около часа. Подавать блюдо горячим.

Голубцы без томата с морковью

Голубцы без томатного соуса
Голубцы без томатного соуса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 маленькая белокочанная капуста
  • 300 г мясного фарша
  • 1 морковь
  • 100 г риса
  • 3 ст. л. сметаны 20 %
  • 1 луковица
  • 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Капусту разделить на листья, надрезая кочерыжку.
  2. Листья отварить в кипятке 2-3 минуты и дать остыть.
  3. В миску сложить фарш, отваренный до полуготовности рис, мелко нашинкованную луковицу и яйцо. Хорошо перемешать посолить и поперчить.
  4. Уложить на каждый лист капусты по две столовые ложки фарша и завернуть. Уложить в сковороду с разогретым растительным маслом немного обжарить с двух сторон по 2 минуты.
  5. Засыпать сверху тертой морковью и залить сметаной размешанной в стакане кипяченой воды.
  6. Закрыть крышкой и тушить 30-40 минут. Выложить на блюдо посыпать мелко нарезанным укропом.

Голубцы с фаршем в духовке

Голубцы в духовке
Голубцы в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

  • 400 г мякоти говядины (лопатка, шея)
  • 250 г мякоти свинины (окорок, лопатка)
  • 1 пучок сборной зелени (укроп, петрушка, базилик)
  • 1 небольшой кочан капусты
  • 1/3 стакана риса
  • 1 средняя луковица
  • Оливковое масло
  • Соль, свежемолотый черный перец

Для соуса:

  • 1 большая луковица
  • 1 средняя морковка
  • 1 большой сладкий красный перец
  • 1 ч. л. сушеного базилика
  • Оливковое масло
  • Соль, свежемолотый черный перец
  • 600 г измельченных помидоров в собственном соку

Способ приготовления:

  1. Сделайте томатный соус для голубцов. Очистите лук и морковь, у сладкого перца удалите плодоножку и семена. Лук и сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости.  Положите морковь и сладкий перец и жарьте еще 7–10 минут.  Добавьте помидоры и готовьте еще 3–5 минут, посолите, поперчите и всыпьте сушеный базилик.
  2. Мясо нарежьте средними кусками и пропустите через мясорубку со средней решеткой.
  3. Вскипятите воду в кастрюле и отварите рис до полуготовности, 10 минут. Откиньте рис на сито и слегка остудите.
  4. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте лук на среднем огне до золотистого цвета.
  5. Мелко нарежьте зелень. Добавьте лук в фарш вместе с рисом, зеленью, солью и перцем и хорошо перемешайте.
  6. Положите кочан капусты в большую кастрюлю, залейте кипящей водой и варите 5–7 минут. Переложите капусту в дуршлаг и дайте стечь воде. Маленьким ножиком срежьте листья у основания и аккуратно снимите их.
  7. Положите лист капусты на доску. Держа очень острый нож параллельно доске, срежьте утолщение в том месте, где лист прикреплялся к кочерыжке – он должен быть везде одинаковой толщины. Положите в центр листа 1–2 ст. л. фарша и заверните конвертом.
  8. Разогрейте большую сковороду с оливковым маслом на среднем огне и обжарьте голубцы с двух сторон до румяной корочки. Переложите голубцы в форму для запекания и залейте томатным соусом. Накройте противень фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 190 ˚С, на 1 час 15 минут.
  9. Подавайте голубцы со сметаной.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить из фарша идеальные котлеты. Мы также делились лучшими идеями блюд из фарша.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Какие блюда можно приготовить на пару: ТОП-5 рецептов Как приготовить настоящие грузинские хинкали Что приготовить на ужин: три быстрых рецепта пасты Как приготовить вкусные слойки: три рецепта несладких начинок
рецепты капуста голубцы фарш блюда из мяса
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Как сделать маленькую ванную просторной
Как сделать маленькую ванную просторной
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми: 5 советов
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми: 5 советов
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Fun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Сегодня, 09:51Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 16:45Fun

Слон разогнал напуганных туристов: курьезное видео

Вчера, 14:53Шоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

Вчера, 12:08Афиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

Вчера, 08:25Fun

Парень сделал необычное фото на отдыхе в Египте и попал в тюрьму

Вчера, 08:17Fun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:41Психология

Четыре знака зодиака, которых ожидает финансовый успех

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

14 январяFood

Кофе с молоком: польза и вред для здоровья

14 январяFun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

14 январяFun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Торт Наполеон творожный
Торт Наполеон творожный
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Коляденко рассказал о возобновлении отношений с Ириной Билык
Коляденко рассказал о возобновлении отношений с Ириной Билык
В какое время суток лучше не лечиться
В какое время суток лучше не лечиться
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек