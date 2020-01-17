Как приготовить голубцы: три простых рецепта

Эти рецепты домашних голубцов займут достойное место в вашей кулинарной книге

Голубцы с фаршем Фото: Depositphotos

Традиционные голубцы – это мясной фарш с рисом, завернутый в капустные листы. Чаще всего голубцы тушат, но иногда запекают в духовке.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Капусту для голубцов нужно брать нежную и рыхлую – она более сочная и легче разбирается на листья. Фарш можно брать по вкусу, на ваше усмотрение, говяжий, свиной или смешанный. Учтите, что свиной получается более сочным, а в говяжий надо будет добавить немного растительного масла, чтобы голубцы не были суховаты.

Голубцы: классический рецепт фаршем и рисом

Голубцы с фаршем и рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

500 г смешанного фарша

1/2 чашки риса, отваренного до полуготовности

1 луковица, очищенная и мелко нарезанная

2-3 столовые ложки кетчупа или один протертый помидор

Соль, перец

1 средний кочан капусты

Для соуса:

1 луковица, мелко нарезанная

1 банка (450 г ) помидоров в собственном соку или 3-4 больших помидора

2-3 столовые ложки сметаны

Соль, перец

Способ приготовления:

Положить в миску фарш, рис, лук, кетчуп, соль и перец и хорошо перемешать. По желанию добавить несколько ложек воды. В большой кастрюле вскипятить воду. У кочана отрезать нижнюю часть (там, где их скрепляет кочерыжка), чуть ниже середины. Так листья будут легче отделяться. Положить капусту в кипящую воду срезом в верх и разделить на листья с помощью двух вилок. Поварить листья 2-3 минуты, затем вынуть их из жидкости. Для соуса луковицу обжарить до золотистого цвета. Помидоры мелко нарезать или пюрировать в кухонном комбайне, добавить к луку. Посолить и поперчить, хорошо размешать, накрыть крышкой и тушить 5-10 минут на слабом огне. В конце добавить сметану. Если вы не хотите жарить лук, соус можно приготовить и по другому рецепту: в миске смешать 4-5 столовых ложкек кетчупа, 2-3 ложки сметаны, соль, перец, залить водой и хорошо размешать. На каждый лист капусты положить фарш и сформировать голубцы. По желанию обжарить каждый голубец до золотистого цвета. Голубцы плотно уложить в толстостенную кастрюлю. Сверху вылить соус и добавить столько воды, чтобы голубцы были покрыты. Плотно накрыть кастрюлю крышкой и тушить на слабом огне около часа. Подавать блюдо горячим.

Голубцы без томата с морковью

Голубцы без томатного соуса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 маленькая белокочанная капуста

300 г мясного фарша

1 морковь

100 г риса

3 ст. л. сметаны 20 %

1 луковица

1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Капусту разделить на листья, надрезая кочерыжку. Листья отварить в кипятке 2-3 минуты и дать остыть. В миску сложить фарш, отваренный до полуготовности рис, мелко нашинкованную луковицу и яйцо. Хорошо перемешать посолить и поперчить. Уложить на каждый лист капусты по две столовые ложки фарша и завернуть. Уложить в сковороду с разогретым растительным маслом немного обжарить с двух сторон по 2 минуты. Засыпать сверху тертой морковью и залить сметаной размешанной в стакане кипяченой воды. Закрыть крышкой и тушить 30-40 минут. Выложить на блюдо посыпать мелко нарезанным укропом.

Голубцы с фаршем в духовке

Голубцы в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2.5 часа

Ингредиенты:

400 г мякоти говядины (лопатка, шея)

250 г мякоти свинины (окорок, лопатка)

1 пучок сборной зелени (укроп, петрушка, базилик)

1 небольшой кочан капусты

1/3 стакана риса

1 средняя луковица

Оливковое масло

Соль, свежемолотый черный перец

Для соуса:

1 большая луковица

1 средняя морковка

1 большой сладкий красный перец

1 ч. л. сушеного базилика

Оливковое масло

Соль, свежемолотый черный перец

600 г измельченных помидоров в собственном соку

Способ приготовления:

Сделайте томатный соус для голубцов. Очистите лук и морковь, у сладкого перца удалите плодоножку и семена. Лук и сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости. Положите морковь и сладкий перец и жарьте еще 7–10 минут. Добавьте помидоры и готовьте еще 3–5 минут, посолите, поперчите и всыпьте сушеный базилик. Мясо нарежьте средними кусками и пропустите через мясорубку со средней решеткой. Вскипятите воду в кастрюле и отварите рис до полуготовности, 10 минут. Откиньте рис на сито и слегка остудите. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте лук на среднем огне до золотистого цвета. Мелко нарежьте зелень. Добавьте лук в фарш вместе с рисом, зеленью, солью и перцем и хорошо перемешайте. Положите кочан капусты в большую кастрюлю, залейте кипящей водой и варите 5–7 минут. Переложите капусту в дуршлаг и дайте стечь воде. Маленьким ножиком срежьте листья у основания и аккуратно снимите их. Положите лист капусты на доску. Держа очень острый нож параллельно доске, срежьте утолщение в том месте, где лист прикреплялся к кочерыжке – он должен быть везде одинаковой толщины. Положите в центр листа 1–2 ст. л. фарша и заверните конвертом. Разогрейте большую сковороду с оливковым маслом на среднем огне и обжарьте голубцы с двух сторон до румяной корочки. Переложите голубцы в форму для запекания и залейте томатным соусом. Накройте противень фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 190 ˚С, на 1 час 15 минут. Подавайте голубцы со сметаной.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить из фарша идеальные котлеты. Мы также делились лучшими идеями блюд из фарша.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.