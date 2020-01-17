Как приготовить голубцы: три простых рецепта
Эти рецепты домашних голубцов займут достойное место в вашей кулинарной книге
Традиционные голубцы – это мясной фарш с рисом, завернутый в капустные листы. Чаще всего голубцы тушат, но иногда запекают в духовке.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Капусту для голубцов нужно брать нежную и рыхлую – она более сочная и легче разбирается на листья. Фарш можно брать по вкусу, на ваше усмотрение, говяжий, свиной или смешанный. Учтите, что свиной получается более сочным, а в говяжий надо будет добавить немного растительного масла, чтобы голубцы не были суховаты.
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Голубцы: классический рецепт фаршем и рисом
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 500 г смешанного фарша
- 1/2 чашки риса, отваренного до полуготовности
- 1 луковица, очищенная и мелко нарезанная
- 2-3 столовые ложки кетчупа или один протертый помидор
- Соль, перец
- 1 средний кочан капусты
Для соуса:
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 1 банка (450 г ) помидоров в собственном соку или 3-4 больших помидора
- 2-3 столовые ложки сметаны
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Положить в миску фарш, рис, лук, кетчуп, соль и перец и хорошо перемешать. По желанию добавить несколько ложек воды.
- В большой кастрюле вскипятить воду. У кочана отрезать нижнюю часть (там, где их скрепляет кочерыжка), чуть ниже середины. Так листья будут легче отделяться.
- Положить капусту в кипящую воду срезом в верх и разделить на листья с помощью двух вилок. Поварить листья 2-3 минуты, затем вынуть их из жидкости.
- Для соуса луковицу обжарить до золотистого цвета. Помидоры мелко нарезать или пюрировать в кухонном комбайне, добавить к луку. Посолить и поперчить, хорошо размешать, накрыть крышкой и тушить 5-10 минут на слабом огне. В конце добавить сметану.
- Если вы не хотите жарить лук, соус можно приготовить и по другому рецепту: в миске смешать 4-5 столовых ложкек кетчупа, 2-3 ложки сметаны, соль, перец, залить водой и хорошо размешать.
- На каждый лист капусты положить фарш и сформировать голубцы. По желанию обжарить каждый голубец до золотистого цвета.
- Голубцы плотно уложить в толстостенную кастрюлю. Сверху вылить соус и добавить столько воды, чтобы голубцы были покрыты.
- Плотно накрыть кастрюлю крышкой и тушить на слабом огне около часа. Подавать блюдо горячим.
Голубцы без томата с морковью
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 маленькая белокочанная капуста
- 300 г мясного фарша
- 1 морковь
- 100 г риса
- 3 ст. л. сметаны 20 %
- 1 луковица
- 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Капусту разделить на листья, надрезая кочерыжку.
- Листья отварить в кипятке 2-3 минуты и дать остыть.
- В миску сложить фарш, отваренный до полуготовности рис, мелко нашинкованную луковицу и яйцо. Хорошо перемешать посолить и поперчить.
- Уложить на каждый лист капусты по две столовые ложки фарша и завернуть. Уложить в сковороду с разогретым растительным маслом немного обжарить с двух сторон по 2 минуты.
- Засыпать сверху тертой морковью и залить сметаной размешанной в стакане кипяченой воды.
- Закрыть крышкой и тушить 30-40 минут. Выложить на блюдо посыпать мелко нарезанным укропом.
Голубцы с фаршем в духовке
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
- 400 г мякоти говядины (лопатка, шея)
- 250 г мякоти свинины (окорок, лопатка)
- 1 пучок сборной зелени (укроп, петрушка, базилик)
- 1 небольшой кочан капусты
- 1/3 стакана риса
- 1 средняя луковица
- Оливковое масло
- Соль, свежемолотый черный перец
Для соуса:
- 1 большая луковица
- 1 средняя морковка
- 1 большой сладкий красный перец
- 1 ч. л. сушеного базилика
- Оливковое масло
- Соль, свежемолотый черный перец
- 600 г измельченных помидоров в собственном соку
Способ приготовления:
- Сделайте томатный соус для голубцов. Очистите лук и морковь, у сладкого перца удалите плодоножку и семена. Лук и сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости. Положите морковь и сладкий перец и жарьте еще 7–10 минут. Добавьте помидоры и готовьте еще 3–5 минут, посолите, поперчите и всыпьте сушеный базилик.
- Мясо нарежьте средними кусками и пропустите через мясорубку со средней решеткой.
- Вскипятите воду в кастрюле и отварите рис до полуготовности, 10 минут. Откиньте рис на сито и слегка остудите.
- Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте лук на среднем огне до золотистого цвета.
- Мелко нарежьте зелень. Добавьте лук в фарш вместе с рисом, зеленью, солью и перцем и хорошо перемешайте.
- Положите кочан капусты в большую кастрюлю, залейте кипящей водой и варите 5–7 минут. Переложите капусту в дуршлаг и дайте стечь воде. Маленьким ножиком срежьте листья у основания и аккуратно снимите их.
- Положите лист капусты на доску. Держа очень острый нож параллельно доске, срежьте утолщение в том месте, где лист прикреплялся к кочерыжке – он должен быть везде одинаковой толщины. Положите в центр листа 1–2 ст. л. фарша и заверните конвертом.
- Разогрейте большую сковороду с оливковым маслом на среднем огне и обжарьте голубцы с двух сторон до румяной корочки. Переложите голубцы в форму для запекания и залейте томатным соусом. Накройте противень фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 190 ˚С, на 1 час 15 минут.
- Подавайте голубцы со сметаной.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить из фарша идеальные котлеты. Мы также делились лучшими идеями блюд из фарша.
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