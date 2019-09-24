Как приготовить горячий яблочный сидр: рецепт от Джейми Оливера

Горячий яблочный сидр с корицей от "Голого шефа"

Горячий яблочный сидр Фото: Depositphotos

Горячий пряный сидр из яблочного сока – идеальный напиток для осени. Знаменитый британский шеф Джейми Оливер готовит его с добавлением сезонных фруктов: гранатов, апельсинов и клементинов.

Смотрите видео, как приготовить домашний яблочный сидр:

Из специй повар использует мускатный орех, корицу, гвоздику и ваниль. Сахар шеф советует добавлять по вкусу, но не рекомендует делать напиток слишком сладким, чтобы не перебить аромат фруктов и пряностей.

Яблочный сидр от Джейми Оливера

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 л нефильтрованного яблочного сока

6 гвоздик

3-4 звездочки аниса

1/4 мускатного ореха, мелко натертого

1 палочка корицы

1 стручок ванили, разрезанный пополам

Сок 1 апельсина

Сок 2 клементинов

1 гранат, сок и семена

4-5 столовых ложек мелкого сахара

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Способ приготовления:

Вылейте сидр в большую кастрюлю на медленном огне и дайте ему прогреться в течение нескольких минут. Добавьте все специи и соки и увеличьте огонь. Когда смесь закипит, уменьшите нагрев и оставьте на 5–8 минут. Попробуйте напиток и добавьте сахар по вкусу. Разлейте горячий яблочный сидр в бокалы или кружки и подавайте теплым.

Секреты приготовления горячего яблочного сидра

Пробуйте напиток на вкус во время приготовления. Если вкус слишком сильный, можете убрать специи.

Украшая горячий сидр, можно использовать ломтики зеленых и красных яблок, чтобы напиток выглядел интереснее.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочное пюре. "Сегодня" также делились рецептами яблочного компота.

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