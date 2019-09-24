Как приготовить горячий яблочный сидр: рецепт от Джейми Оливера
Горячий яблочный сидр с корицей от "Голого шефа"
Горячий пряный сидр из яблочного сока – идеальный напиток для осени. Знаменитый британский шеф Джейми Оливер готовит его с добавлением сезонных фруктов: гранатов, апельсинов и клементинов.
Смотрите видео, как приготовить домашний яблочный сидр:
Из специй повар использует мускатный орех, корицу, гвоздику и ваниль. Сахар шеф советует добавлять по вкусу, но не рекомендует делать напиток слишком сладким, чтобы не перебить аромат фруктов и пряностей.
Яблочный сидр от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 2 л нефильтрованного яблочного сока
- 6 гвоздик
- 3-4 звездочки аниса
- 1/4 мускатного ореха, мелко натертого
- 1 палочка корицы
- 1 стручок ванили, разрезанный пополам
- Сок 1 апельсина
- Сок 2 клементинов
- 1 гранат, сок и семена
- 4-5 столовых ложек мелкого сахара
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Способ приготовления:
- Вылейте сидр в большую кастрюлю на медленном огне и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.
- Добавьте все специи и соки и увеличьте огонь. Когда смесь закипит, уменьшите нагрев и оставьте на 5–8 минут.
- Попробуйте напиток и добавьте сахар по вкусу.
- Разлейте горячий яблочный сидр в бокалы или кружки и подавайте теплым.
Секреты приготовления горячего яблочного сидра
- Пробуйте напиток на вкус во время приготовления. Если вкус слишком сильный, можете убрать специи.
- Украшая горячий сидр, можно использовать ломтики зеленых и красных яблок, чтобы напиток выглядел интереснее.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочное пюре. "Сегодня" также делились рецептами яблочного компота.
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