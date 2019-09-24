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Как приготовить горячий яблочный сидр: рецепт от Джейми Оливера

Горячий яблочный сидр с корицей от "Голого шефа"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Горячий яблочный сидр
Горячий яблочный сидр
Фото: Depositphotos

Горячий пряный сидр из яблочного сока – идеальный напиток для осени. Знаменитый британский шеф Джейми Оливер готовит его с добавлением сезонных фруктов: гранатов, апельсинов и клементинов.

Смотрите видео, как приготовить домашний яблочный сидр:

Из специй повар использует мускатный орех, корицу, гвоздику и ваниль. Сахар шеф советует добавлять по вкусу, но не рекомендует делать напиток слишком сладким, чтобы не перебить аромат фруктов и пряностей.

Яблочный сидр от Джейми Оливера

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 л нефильтрованного яблочного сока
  • 6 гвоздик
  • 3-4 звездочки аниса
  • 1/4 мускатного ореха, мелко натертого
  • 1 палочка корицы
  • 1 стручок ванили, разрезанный пополам
  • Сок 1 апельсина
  • Сок 2 клементинов
  • 1 гранат, сок и семена
  • 4-5 столовых ложек мелкого сахара

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Способ приготовления:

  1. Вылейте сидр в большую кастрюлю на медленном огне и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.
  2. Добавьте все специи и соки и увеличьте огонь. Когда смесь закипит, уменьшите нагрев и оставьте на 5–8 минут.
  3. Попробуйте напиток и добавьте сахар по вкусу.
  4. Разлейте горячий яблочный сидр в бокалы или кружки и подавайте теплым.

Секреты приготовления горячего яблочного сидра

  • Пробуйте напиток на вкус во время приготовления. Если вкус слишком сильный, можете убрать специи.
  • Украшая горячий сидр, можно использовать ломтики зеленых и красных яблок, чтобы напиток выглядел интереснее.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочное пюре. "Сегодня" также делились рецептами яблочного компота.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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