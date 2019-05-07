Как приготовить греческий салат с виноградом
Оригинальный рецепт салата от победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи
Классический греческий салат готовят из огурцов, помидоров, маслин, перца и сыра фета. Мы предлагаем разнообразить это блюдо, добавив в него виноград и сыр камамбер.
Греческий салат с виноградом
Ингредиенты:
- Огурец – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Помидоры черри – 10 шт.
- Виноград кишмиш – 1 кисточка
- Камамбер в прованских травах – 100 г
- Руккола – 50 г
- Оливковое масло – 30 г
- Сок 1/2 лимона
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Огурец помыть, нарезать полукольцами.
- Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником.
- Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидорчики пополам.
- Виноград снять с веточек и вымыть.
- Рукколу помыть и просушить.
- Сыр нарезать кубиком.
- Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию.
- Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией.
- Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.
Напомним, ранее мы делились рецептом полезного салата из курицы и овощей. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить классический яичный салат с горчичной заправкой.
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб по рецепту Григория Германа:
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Источник: Сегодня