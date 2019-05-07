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Как приготовить греческий салат с виноградом

Оригинальный рецепт салата от победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:12
Греческий салат с виноградом
Греческий салат с виноградом
Фото: Depositphotos

Классический греческий салат готовят из огурцов, помидоров, маслин, перца и сыра фета. Мы предлагаем разнообразить это блюдо, добавив в него виноград и сыр камамбер. 

Греческий салат с виноградом

Ингредиенты:

  • Огурец – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Помидоры черри – 10 шт.
  • Виноград кишмиш – 1 кисточка
  • Камамбер в прованских травах – 100 г
  • Руккола – 50 г
  • Оливковое масло – 30 г
  • Сок 1/2 лимона
  • Соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Огурец помыть, нарезать полукольцами.
  2. Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником.
  3. Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидорчики пополам.
  4. Виноград снять с веточек и вымыть.
  5. Рукколу помыть и просушить.
  6. Сыр нарезать кубиком.
  7. Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию.
  8. Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией.  
  9. Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезного салата из курицы и овощей. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить классический яичный салат с горчичной заправкой.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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