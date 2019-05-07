Как приготовить греческий салат с виноградом

Оригинальный рецепт салата от победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Греческий салат с виноградом Фото: Depositphotos

Классический греческий салат готовят из огурцов, помидоров, маслин, перца и сыра фета. Мы предлагаем разнообразить это блюдо, добавив в него виноград и сыр камамбер.

Греческий салат с виноградом

Ингредиенты:

Огурец – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидоры черри – 10 шт.

Виноград кишмиш – 1 кисточка

Камамбер в прованских травах – 100 г

Руккола – 50 г

Оливковое масло – 30 г

Сок 1/2 лимона

Соль, перец

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Рецепт приготовления:

Огурец помыть, нарезать полукольцами. Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником. Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидорчики пополам. Виноград снять с веточек и вымыть. Рукколу помыть и просушить. Сыр нарезать кубиком. Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию. Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией. Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезного салата из курицы и овощей. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить классический яичный салат с горчичной заправкой.

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