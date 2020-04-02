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Как приготовить гречнево-тыквенные оладьи: пошаговый рецепт от Григория Германа

Необычный рецепт вегетарианских оладий

Ирина Павлина
Сегодня, 13:22

Тыква хорошо хранится, поэтому ее сезон начинается в конце лета и заканчивается поздней весной. Если у вас остались запасы этого полезного овоща, приготовьте несладкие гречнево-тыквенные оладьи.

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Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Тыквенно-гречневые оладьи

Тыквенно-гречневые оладьи
Тыквенно-гречневые оладьи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 400 г тыквенного пюре
  • 100 г варенной гречневой крупы
  • 100 г муки
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. лукового порошка
  • 1 ч.л. гранулированного чеснока
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль, перец
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Измельчите запеченную тыкву в пюре.
  2. В большой миске смешайте вареную гречку, добавьте тыквенное пюре, яйца. Всыпьте муку, чеснок и лук. Посолите и поперчите тесто.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарьте оладьи с двух сторон.
  4. Выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Как подавать тыквенные оладьи

Украсьте блинчики зеленью и подавайте их вместе со сметаной или любым соусом на ваш вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить манный пирог с курицей по рецепту Григория Германа. "Сегодня" также делились рецептом морковно-имбирного супа от телеведущего.

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Источник: Сегодня
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