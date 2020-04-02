Как приготовить гречнево-тыквенные оладьи: пошаговый рецепт от Григория Германа
Необычный рецепт вегетарианских оладий
Тыква хорошо хранится, поэтому ее сезон начинается в конце лета и заканчивается поздней весной. Если у вас остались запасы этого полезного овоща, приготовьте несладкие гречнево-тыквенные оладьи.
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Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Тыквенно-гречневые оладьи
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г тыквенного пюре
- 100 г варенной гречневой крупы
- 100 г муки
- 2 яйца
- 1 ч.л. лукового порошка
- 1 ч.л. гранулированного чеснока
- Растительное масло – для жарки
- Соль, перец
- Зелень
Способ приготовления:
- Измельчите запеченную тыкву в пюре.
- В большой миске смешайте вареную гречку, добавьте тыквенное пюре, яйца. Всыпьте муку, чеснок и лук. Посолите и поперчите тесто.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарьте оладьи с двух сторон.
- Выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
Как подавать тыквенные оладьи
Украсьте блинчики зеленью и подавайте их вместе со сметаной или любым соусом на ваш вкус.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить манный пирог с курицей по рецепту Григория Германа. "Сегодня" также делились рецептом морковно-имбирного супа от телеведущего.
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Источник: Сегодня