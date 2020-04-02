Как приготовить гречнево-тыквенные оладьи: пошаговый рецепт от Григория Германа

Необычный рецепт вегетарианских оладий

Тыква хорошо хранится, поэтому ее сезон начинается в конце лета и заканчивается поздней весной. Если у вас остались запасы этого полезного овоща, приготовьте несладкие гречнево-тыквенные оладьи.

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Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Тыквенно-гречневые оладьи

Тыквенно-гречневые оладьи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г тыквенного пюре

100 г варенной гречневой крупы

100 г муки

2 яйца

1 ч.л. лукового порошка

1 ч.л. гранулированного чеснока

Растительное масло – для жарки

Соль, перец

Зелень

Способ приготовления:

Измельчите запеченную тыкву в пюре. В большой миске смешайте вареную гречку, добавьте тыквенное пюре, яйца. Всыпьте муку, чеснок и лук. Посолите и поперчите тесто. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарьте оладьи с двух сторон. Выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Как подавать тыквенные оладьи

Украсьте блинчики зеленью и подавайте их вместе со сметаной или любым соусом на ваш вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить манный пирог с курицей по рецепту Григория Германа. "Сегодня" также делились рецептом морковно-имбирного супа от телеведущего.

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