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Как приготовить грог: три рецепта для холодных дней

Все ингредиенты в рецептах рассчитаны на одну порцию 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Грог часто готовят на основе чая Фото: depositphotos.com
Грог часто готовят на основе чая Фото: depositphotos.com

Грог – это, по сути, разбавленный ром. Его считают напитком английских моряков, которые придумали нагревать этот коктейль и добавлять в него мед, сахар, лимон. Потом кто-то счел весьма недурственным сдобрить напиток толченой карамелью и взбитыми сливками. Иногда ром заменяют лимонной водкой или коньяком.

Грог с молоком

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Молочный грог
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Ром – 50 г
  • Тростниковый сахар – 0,5 ч. л.
  • Кипяток – 10 г
  • Молоко – 150 мл
  • Гвоздика – 2 шт.
  • Корица – на кончике ножа

Рецепт приготовления:

  1. Молоко нагрейте до 80 С.
  2. Влейте в него слегка подогретый ром. Положите корицу и гвоздику. Добавьте кипяток, чтобы немного смягчить крепость рома. 
  3. Добавьте тростниковый сахар и размешайте. 
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Грог с гренадином

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Грог с гранатовым сиропом
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Мед – 0,5 ч. л.
  • Гренадин (гранатовый сироп) – 50 г
  • Ром – 50 г
  • Кипяток – 100 мл
  • Гвоздика – 2 шт.
  • Корица – на кончике ножа

Рецепт приготовления:

  1. Ром нагрейте до 60-70 С, добавьте кипяток и пряности, мед и гренадин.
  2. Можно добавить в процессе приготовления несколько ягод изюма или калины. А любители экстрима оценят "вмешательство" одного лаврового листика и щепотки молотого черного перца. 

Кофейно-лимонный грог

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Кофейно-лимонный грог
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Кофе черный – 100 г
  • Ликер кофейный – 50 г
  • Ром – 50 г
  • Цедра лимона – 0,5 ч. л.
  • Цедра апельсина – 0, 5 ч. л.
  • Кардамон – 4 зернышка

Рецепт приготовления:

  1. Сварите черный кофе, дайте ему немного остыть.
  2. Добавьте в него цедру лимона и апельсина, дайте немного настояться и влейте алкоголь. Неплохо добавить в напиток кардамон.
  3. Если, на ваш взгляд, коктейль слишком остыл, нагрейте его в течение 5 секунд на сильном огне.

Совет: для приготовления грога вы можете использовать любой ром на свой вкус – темный, белый, карамельный.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальный глинтвейн от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также назвали десять причин включить глинтвейн в свое осеннее меню.

Смотрите видео, как приготовить медовый сбитень с пряностями:

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Источник: "Сегодня"
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