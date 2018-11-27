Как приготовить грог: три рецепта для холодных дней

Все ингредиенты в рецептах рассчитаны на одну порцию

Грог часто готовят на основе чая Фото: depositphotos.com

Грог – это, по сути, разбавленный ром. Его считают напитком английских моряков, которые придумали нагревать этот коктейль и добавлять в него мед, сахар, лимон. Потом кто-то счел весьма недурственным сдобрить напиток толченой карамелью и взбитыми сливками. Иногда ром заменяют лимонной водкой или коньяком.

Грог с молоком

Молочный грог Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Ром – 50 г

Тростниковый сахар – 0,5 ч. л.

Кипяток – 10 г

Молоко – 150 мл

Гвоздика – 2 шт.

Корица – на кончике ножа

Рецепт приготовления:

Молоко нагрейте до 80 С. Влейте в него слегка подогретый ром. Положите корицу и гвоздику. Добавьте кипяток, чтобы немного смягчить крепость рома. Добавьте тростниковый сахар и размешайте.

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Грог с гренадином

Грог с гранатовым сиропом Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Мед – 0,5 ч. л.

Гренадин (гранатовый сироп) – 50 г

Ром – 50 г

Кипяток – 100 мл

Гвоздика – 2 шт.

Корица – на кончике ножа

Рецепт приготовления:

Ром нагрейте до 60-70 С, добавьте кипяток и пряности, мед и гренадин. Можно добавить в процессе приготовления несколько ягод изюма или калины. А любители экстрима оценят "вмешательство" одного лаврового листика и щепотки молотого черного перца.

Кофейно-лимонный грог

Кофейно-лимонный грог Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Кофе черный – 100 г

Ликер кофейный – 50 г

Ром – 50 г

Цедра лимона – 0,5 ч. л.

Цедра апельсина – 0, 5 ч. л.

Кардамон – 4 зернышка

Рецепт приготовления:

Сварите черный кофе, дайте ему немного остыть. Добавьте в него цедру лимона и апельсина, дайте немного настояться и влейте алкоголь. Неплохо добавить в напиток кардамон. Если, на ваш взгляд, коктейль слишком остыл, нагрейте его в течение 5 секунд на сильном огне.

Совет: для приготовления грога вы можете использовать любой ром на свой вкус – темный, белый, карамельный.

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