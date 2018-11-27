Как приготовить грог: три рецепта для холодных дней
Все ингредиенты в рецептах рассчитаны на одну порцию
Грог – это, по сути, разбавленный ром. Его считают напитком английских моряков, которые придумали нагревать этот коктейль и добавлять в него мед, сахар, лимон. Потом кто-то счел весьма недурственным сдобрить напиток толченой карамелью и взбитыми сливками. Иногда ром заменяют лимонной водкой или коньяком.
Грог с молоком
Ингредиенты:
- Ром – 50 г
- Тростниковый сахар – 0,5 ч. л.
- Кипяток – 10 г
- Молоко – 150 мл
- Гвоздика – 2 шт.
- Корица – на кончике ножа
Рецепт приготовления:
- Молоко нагрейте до 80 С.
- Влейте в него слегка подогретый ром. Положите корицу и гвоздику. Добавьте кипяток, чтобы немного смягчить крепость рома.
- Добавьте тростниковый сахар и размешайте.
Грог с гренадином
Ингредиенты:
- Мед – 0,5 ч. л.
- Гренадин (гранатовый сироп) – 50 г
- Ром – 50 г
- Кипяток – 100 мл
- Гвоздика – 2 шт.
- Корица – на кончике ножа
Рецепт приготовления:
- Ром нагрейте до 60-70 С, добавьте кипяток и пряности, мед и гренадин.
- Можно добавить в процессе приготовления несколько ягод изюма или калины. А любители экстрима оценят "вмешательство" одного лаврового листика и щепотки молотого черного перца.
Кофейно-лимонный грог
Ингредиенты:
- Кофе черный – 100 г
- Ликер кофейный – 50 г
- Ром – 50 г
- Цедра лимона – 0,5 ч. л.
- Цедра апельсина – 0, 5 ч. л.
- Кардамон – 4 зернышка
Рецепт приготовления:
- Сварите черный кофе, дайте ему немного остыть.
- Добавьте в него цедру лимона и апельсина, дайте немного настояться и влейте алкоголь. Неплохо добавить в напиток кардамон.
- Если, на ваш взгляд, коктейль слишком остыл, нагрейте его в течение 5 секунд на сильном огне.
Совет: для приготовления грога вы можете использовать любой ром на свой вкус – темный, белый, карамельный.
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