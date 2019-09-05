Как приготовить груши в красном вине с пряностями
В процессе приготовления фрукты пропитываются ароматам вина и специй
Пряные груши в вине – освежающий, ароматный и легкий осенний десерт. Он требует минимум продуктов и усилий на приготовление.
Смотрите видео, как приготовить грушевое вино:
Груши обязательно должны быть спелыми, но с плотной мякотью, а красное вино – хорошего качества. Посуду для варки желательно использовать не слишком широкую, так как фрукты все время должны быть покрыты жидкостью.
Груши в красном вине
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 6 груш
- 1 бутылка сухого красного вина
- 100-150 г сахара
- 1-2 палочки корицы
- 5-6 штук гвоздики
- 2 шт. бадьяна
- 5-6 горошин черного перца
- Сок и цедра 1 лимона
- Сок и цедра 1 апельсина
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Способ приготовления:
- Вино с сахаром, специями, лимонным и апельсиновым соком и цедрой довести до кипения.
- Груши почистить, оставив "хвостик". Чтобы было удобнее поставить их в емкость, срезать дно.
- Добавить фрукты в горячее вино, накрыть крышкой.
- Варить на небольшом огне 30-40 минут, или пока груши не станут мягкими. Зубочистка должна свободно входить в мякоть.
- Достать фрукты. Вино уварить примерно в два раза, чтобы получился сироп.
- Процедить, залить груши так, чтобы они были полностью покрыты вином.
- Дать десерту настояться в течение ночи.
С чем подавать пряные груши
Груши в красном вине можно подавать вместе с шариком мороженого, растопленным шоколадом или десертным соусом.
Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного пирога с грушей и миндалем.
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