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Как приготовить груши в красном вине с пряностями

В процессе приготовления фрукты пропитываются ароматам вина и специй

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Груши в красном вине с пряностями
Груши в красном вине с пряностями
Фото: freepik.com

Пряные груши в вине – освежающий, ароматный и легкий осенний десерт. Он требует минимум продуктов и усилий на приготовление.

Смотрите видео, как приготовить грушевое вино:

Груши обязательно должны быть спелыми, но с плотной мякотью, а красное вино – хорошего качества. Посуду для варки желательно использовать не слишком широкую, так как фрукты все время должны быть покрыты жидкостью.

Груши в красном вине

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 6 груш
  • 1 бутылка сухого красного вина
  • 100-150 г сахара
  • 1-2 палочки корицы
  • 5-6 штук гвоздики
  • 2 шт. бадьяна
  • 5-6 горошин черного перца
  • Сок и цедра 1 лимона
  • Сок и цедра 1 апельсина

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Способ приготовления:

  1. Вино с сахаром, специями, лимонным и апельсиновым соком и цедрой довести до кипения.
  2. Груши почистить, оставив "хвостик". Чтобы было удобнее поставить их в емкость, срезать дно. 
  3. Добавить фрукты в горячее вино, накрыть крышкой.
  4. Варить на небольшом огне 30-40 минут, или пока груши не станут мягкими. Зубочистка должна свободно входить в мякоть.
  5. Достать фрукты. Вино уварить примерно в два раза, чтобы получился сироп.
  6. Процедить, залить груши так, чтобы они были полностью покрыты вином.
  7. Дать десерту настояться в течение ночи.

С чем подавать пряные груши

Груши в красном вине можно подавать вместе с шариком мороженого, растопленным шоколадом или десертным соусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного пирога с грушей и миндалем.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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