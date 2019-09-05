Как приготовить груши в красном вине с пряностями

В процессе приготовления фрукты пропитываются ароматам вина и специй

Груши в красном вине с пряностями Фото: freepik.com

Пряные груши в вине – освежающий, ароматный и легкий осенний десерт. Он требует минимум продуктов и усилий на приготовление.

Смотрите видео, как приготовить грушевое вино:

Груши обязательно должны быть спелыми, но с плотной мякотью, а красное вино – хорошего качества. Посуду для варки желательно использовать не слишком широкую, так как фрукты все время должны быть покрыты жидкостью.

Груши в красном вине

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

6 груш

1 бутылка сухого красного вина

100-150 г сахара

1-2 палочки корицы

5-6 штук гвоздики

2 шт. бадьяна

5-6 горошин черного перца

Сок и цедра 1 лимона

Сок и цедра 1 апельсина

Способ приготовления:

Вино с сахаром, специями, лимонным и апельсиновым соком и цедрой довести до кипения. Груши почистить, оставив "хвостик". Чтобы было удобнее поставить их в емкость, срезать дно. Добавить фрукты в горячее вино, накрыть крышкой. Варить на небольшом огне 30-40 минут, или пока груши не станут мягкими. Зубочистка должна свободно входить в мякоть. Достать фрукты. Вино уварить примерно в два раза, чтобы получился сироп. Процедить, залить груши так, чтобы они были полностью покрыты вином. Дать десерту настояться в течение ночи.

С чем подавать пряные груши

Груши в красном вине можно подавать вместе с шариком мороженого, растопленным шоколадом или десертным соусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного пирога с грушей и миндалем.

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