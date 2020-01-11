Как приготовить гуляш из телятины по-венгерски

Гуляш по-венгерски без картошки

Венгерский гуляш из телятины Фото: Pixabay

Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. Если вы не хотите варить гарнир, добавьте в гуляш 2-3 нарезанные картофелины за полчаса до конца приготовления.

Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:

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Гуляш из телятины по-венгерски

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

165 ккал

Ингредиенты:

Телятина – 800 г

Кипяток – 150-200 мл

Сливочное масло – 50 г

Сметана – 2 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Томатная паста – 1 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Перец чили – 1/3 стручка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Разогреть на среднем огне большую глубокую сковороду, растопить в ней сливочное масло. Очистить от шелухи и мелко нарезать репчатый лук. Отправить его на сковороду и, помешивая, обжарить до золотистого цвета. Добавить к луку паприку и чеснок, пропущенный через пресс. Лимон натереть на мелкой терке – полученную цедру добавить к луку и чесноку. Туда же выжать сок из лимона. Продолжить обжаривать. Налить в сковороду кипяток и добавить томатную пасту. Полученный соус хорошо перемешать. Телятину нарезать кусочками среднего размера и выложить в соус. Если нужно – добавить кипяток, чтоб соус полностью покрыл мясо. Посолить и тушить под крышкой в течение 1 часа. В мисочке смешать сметану с мукой и добавить к мясу. Туда же отправить лавровый лист и мелко нарезанный перец чили. Тушить еще 20-30 минут.

Как подавать гуляш

Подавайте гуляш горячим вместе с картофельным пюре, макаронами или отварным рисом. По желанию блюдо можно посыпать измельченной зеленью.

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