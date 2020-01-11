Как приготовить гуляш из телятины по-венгерски
Гуляш по-венгерски без картошки
Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. Если вы не хотите варить гарнир, добавьте в гуляш 2-3 нарезанные картофелины за полчаса до конца приготовления.
Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:
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Гуляш из телятины по-венгерски
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 165 ккал
Ингредиенты:
- Телятина – 800 г
- Кипяток – 150-200 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Перец чили – 1/3 стручка
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогреть на среднем огне большую глубокую сковороду, растопить в ней сливочное масло.
- Очистить от шелухи и мелко нарезать репчатый лук. Отправить его на сковороду и, помешивая, обжарить до золотистого цвета.
- Добавить к луку паприку и чеснок, пропущенный через пресс.
- Лимон натереть на мелкой терке – полученную цедру добавить к луку и чесноку. Туда же выжать сок из лимона. Продолжить обжаривать.
- Налить в сковороду кипяток и добавить томатную пасту. Полученный соус хорошо перемешать.
- Телятину нарезать кусочками среднего размера и выложить в соус. Если нужно – добавить кипяток, чтоб соус полностью покрыл мясо. Посолить и тушить под крышкой в течение 1 часа.
- В мисочке смешать сметану с мукой и добавить к мясу. Туда же отправить лавровый лист и мелко нарезанный перец чили. Тушить еще 20-30 минут.
Как подавать гуляш
Подавайте гуляш горячим вместе с картофельным пюре, макаронами или отварным рисом. По желанию блюдо можно посыпать измельченной зеленью.
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Источник: Сегодня