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Как приготовить гуляш из телятины по-венгерски

Гуляш по-венгерски без картошки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:54
Венгерский гуляш из телятины
Венгерский гуляш из телятины
Фото: Pixabay

Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. Если вы не хотите варить гарнир, добавьте в гуляш 2-3 нарезанные картофелины за полчаса до конца приготовления.

Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:

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Гуляш из телятины по-венгерски

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 165 ккал

Ингредиенты:

  • Телятина – 800 г
  • Кипяток – 150-200 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Перец чили – 1/3 стручка
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогреть на среднем огне большую глубокую сковороду, растопить в ней сливочное масло.
  2. Очистить от шелухи и мелко нарезать репчатый лук. Отправить его на сковороду и, помешивая, обжарить до золотистого цвета.
  3. Добавить к луку паприку и чеснок, пропущенный через пресс.
  4. Лимон натереть на мелкой терке – полученную цедру добавить к луку и чесноку. Туда же выжать сок из лимона. Продолжить обжаривать.
  5. Налить в сковороду кипяток и добавить томатную пасту. Полученный соус хорошо перемешать.
  6. Телятину нарезать кусочками среднего размера и выложить в соус. Если нужно – добавить кипяток, чтоб соус полностью покрыл мясо. Посолить и тушить под крышкой в течение 1 часа.
  7. В мисочке смешать сметану с мукой и добавить к мясу. Туда же отправить лавровый лист и мелко нарезанный перец чили. Тушить еще 20-30 минут.

Как подавать гуляш

Подавайте гуляш горячим вместе с картофельным пюре, макаронами или отварным рисом. По желанию блюдо можно посыпать измельченной зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить венгерские блинчики Гунделя.

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Источник: Сегодня
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