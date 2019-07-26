Как приготовить хачапури по-аджарски: пошаговый рецепт

Аджарские хачапури готовятся с начинкой из сыра и сырых яиц

Хачапури в Грузии – самое популярное блюдо, ее гастрономический бренд. В грузинских ресторанах по всему миру продают хачапури: по-имеретински, по-мегрельскии по-аджарски. В чем же секрет этой выпечки?

Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале Украина отправились в Грузию, чтобы узнать настоящий рецепт аджарских хачапури.

Хачапури по-аджарски: классический рецепт

Аджарские хачапури: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. сахара

200 мл воды

1/2 ч.л. сухих дрожжей

50 г сливочного масла

Для начинки:

100 г сыра сулугуни

100 г имеретинского сыра

1/2 ч.л. соли

Немного муки

1 ч.л. воды

2 яйца

Кусочки сливочного масла

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Способ приготовления:

Замесить из всех ингредиентов мягкое тесто, добавив в конце сливочное масло. Тесто должно подойти в течение 20 минут. Затем из теста нужно сделать две лепешки и загнуть края внутрь, чтобы получились "лодочки". Внутрь положить сырную начинку. Выпекать хачупури в духовке при 220 С 10-15 минут. Сразу вбить внутрь сырые яйца и добавить кусочки сливочного масла. Подавать аджарские хачапури горячими.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хачапури с тремя видами сыра.

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