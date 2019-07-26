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Как приготовить хачапури по-аджарски: пошаговый рецепт

Аджарские хачапури готовятся с начинкой из сыра и сырых яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04

Хачапури в Грузии – самое популярное блюдо, ее гастрономический бренд. В грузинских ресторанах по всему миру продают хачапури: по-имеретински, по-мегрельскии по-аджарски. В чем же секрет этой выпечки?

Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале Украина отправились в Грузию, чтобы узнать настоящий рецепт аджарских хачапури.

Хачапури по-аджарски: классический рецепт

Аджарские хачапури: рецепт
Аджарские хачапури: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. сахара
  • 200 мл воды
  • 1/2 ч.л. сухих дрожжей
  • 50 г сливочного масла

Для начинки:

  • 100 г сыра сулугуни
  • 100 г имеретинского сыра
  • 1/2 ч.л. соли
  • Немного муки
  • 1 ч.л. воды
  • 2 яйца
  • Кусочки сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Замесить из всех ингредиентов мягкое тесто, добавив в конце сливочное масло. Тесто должно подойти в течение 20 минут.
  2. Затем из теста нужно сделать две лепешки и загнуть края внутрь, чтобы получились "лодочки".
  3. Внутрь положить сырную начинку.
  4. Выпекать хачупури в духовке при 220 С 10-15 минут.
  5. Сразу вбить внутрь сырые яйца и добавить кусочки сливочного масла.
  6. Подавать аджарские хачапури горячими.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хачапури с тремя видами сыра.

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Источник: Сегодня
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