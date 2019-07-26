Как приготовить хачапури по-аджарски: пошаговый рецепт
Аджарские хачапури готовятся с начинкой из сыра и сырых яиц
Хачапури в Грузии – самое популярное блюдо, ее гастрономический бренд. В грузинских ресторанах по всему миру продают хачапури: по-имеретински, по-мегрельскии по-аджарски. В чем же секрет этой выпечки?
Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале Украина отправились в Грузию, чтобы узнать настоящий рецепт аджарских хачапури.
Хачапури по-аджарски: классический рецепт
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. сахара
- 200 мл воды
- 1/2 ч.л. сухих дрожжей
- 50 г сливочного масла
Для начинки:
- 100 г сыра сулугуни
- 100 г имеретинского сыра
- 1/2 ч.л. соли
- Немного муки
- 1 ч.л. воды
- 2 яйца
- Кусочки сливочного масла
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Способ приготовления:
- Замесить из всех ингредиентов мягкое тесто, добавив в конце сливочное масло. Тесто должно подойти в течение 20 минут.
- Затем из теста нужно сделать две лепешки и загнуть края внутрь, чтобы получились "лодочки".
- Внутрь положить сырную начинку.
- Выпекать хачупури в духовке при 220 С 10-15 минут.
- Сразу вбить внутрь сырые яйца и добавить кусочки сливочного масла.
- Подавать аджарские хачапури горячими.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хачапури с тремя видами сыра.
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Источник: Сегодня