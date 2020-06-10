Как приготовить холодный кофе со взбитыми сливками
Этот рецепт – прекрасная альтернатива дальгона-кофе
Дальгона-кофе – это молочный напиток с густой кофейной пенкой. Но существует и рецепт-перевертыш – холодный кофе с пышной шапкой взбитых сливок. Он напоминает молочный коктейль, но только более освежающий и с кофеином. Идеальное летнее лакомство!
Чтобы сделать этот кофейный напиток, налейте полстакана холодного сладкого кофе на лед и заполните оставшееся пространство взбитыми сливками. Перемешайте и наслаждайтесь!
Только помните, что взбитые сливки должны быть очень холодными, поэтому быстро все перемешайте, прежде чем они нагреются до комнатной температуры.
Емкость, которую вы используете, также очень важна. Идеальный вариант – высокая и узкая баночка.
Как приготовить взбитые сливки для кофе
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 4 столовые ложки очень холодных сливок для взбивания
- 1 ложка сахарной пудры
Способ приготовления:
- В баночке смешайте холодные взбитые сливки и сахарную пудру.
- Возьмите ручной вспениватель молока и взбивайте около минуты или до крепких пиков. Убедитесь, что на дне не осталось жидкости.
Смотрите видео, как часто можно пить кофе и чем он полезен:
Напомним, ранее мы писали, как сделать мини-панкейки с молоком. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом взбитого клубничного молока.
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