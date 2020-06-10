Как приготовить холодный кофе со взбитыми сливками

Этот рецепт – прекрасная альтернатива дальгона-кофе

Дальгона-кофе – это молочный напиток с густой кофейной пенкой. Но существует и рецепт-перевертыш – холодный кофе с пышной шапкой взбитых сливок. Он напоминает молочный коктейль, но только более освежающий и с кофеином. Идеальное летнее лакомство!

Чтобы сделать этот кофейный напиток, налейте полстакана холодного сладкого кофе на лед и заполните оставшееся пространство взбитыми сливками. Перемешайте и наслаждайтесь!

Холодный кофе со взбитыми сливками Фото: popsugar.com

Только помните, что взбитые сливки должны быть очень холодными, поэтому быстро все перемешайте, прежде чем они нагреются до комнатной температуры.

Емкость, которую вы используете, также очень важна. Идеальный вариант – высокая и узкая баночка.

Как приготовить взбитые сливки для кофе

Для взбивания нужна узкая и высокая баночка Фото: popsugar.com

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

4 столовые ложки очень холодных сливок для взбивания

1 ложка сахарной пудры

Способ приготовления:

В баночке смешайте холодные взбитые сливки и сахарную пудру. Возьмите ручной вспениватель молока и взбивайте около минуты или до крепких пиков. Убедитесь, что на дне не осталось жидкости.

Смотрите видео, как часто можно пить кофе и чем он полезен:

Напомним, ранее мы писали, как сделать мини-панкейки с молоком. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом взбитого клубничного молока.

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