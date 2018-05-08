Как приготовить холодный суп: рецепты гаспачо, окрошки и свекольника

Холодные супы прекрасно утоляют жажду

Холодный свекольный суп Фото: depositphotos.com

В жаркое время года на смену горячим наваристым супам приходят легкие прохладные окрошки, свекольники и гаспачо. Мы расскажем, как приготовить эти блюда на собственной кухне.

Гаспачо от Ники Белоцерковской

Классический рецепт гаспачо Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

3 красных перца

2 крупных или 5 мелких помидоров

3 зубчика чеснока

1 луковица

3 средних огурца + для подачи

оливковое масло

соль, черный перец

винный уксус или ягодный уксус

1, 5 л качественного томатного сока или минеральной воды

белый хлеб

Рецепт приготовления:

Залить помидоры кипятком, через несколько минут снять шкурку и удалить семена. Почистить огурцы от кожицы, удалить семена из перца. Все овощи нарезать крупными кусками. Порциями измельчить их в блендере вместе с луком и чесноком. В каждую порцию нужно вливать томатный сок или воду, и полностью перемалывать до получения однородной жидкой кашицы. Оливковое масло следует доливать в блендер вместе с овощами, на каждую порцию – 3-4 столовых ложки. Перелить гаспачо в кастрюлю, посолить и поперчить. Добавить 3-4 столовых ложки винного уксуса. Отправить в холодильник на несколько часов. Белый хлеб нарезать кубиками, сбрызнуть оливковым маслом и подрумянить в духовке. Подавать гаспачо вместе с гренками и мелко порубленными огурцами.

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Окрошка на кефире с редисом и колбасой

Окрошка на кефире с колбасой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1.5 л кефира

250 г редиса

3 средние картофелины

3 средних огурца

2 яйца

по 1 пучку петрушки и укропа

1 ст.л горчицы

250 г вареной колбасы

соль, перец

Рецепт приготовления:

Картофель и яйца отдельно отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками. Огурцы и редис помыть и нарезать кубиками. Колбасу нарезать средними кубиками. Укроп и петрушку помыть и мелко порубить. Растереть с солью. Все ингредиенты сложить в кастрюлю, поперчить, приправить горчицей и залить кефиром. Хорошо перемешать. Перед подачей окрошку остудить.

Свекольник на кефире

Свекольник с огурцами и чесноком Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 крупных свеклы (или 3-4 мелких)

4 огурца

3-4 зубчика чеснока или по вкусу

4 яйца

1 маленький пучок укропа

1 маленький пучок зеленого лука

1 л кефира

соль, перец

Рецепт приготовления:

Свеклу очистить и отварить до готовности и натереть на некрупной терке. Отвар не сливать. Отварить яйца, остудить и почистить. Натереть на терке или нарезать кубиками. Помыть и натереть огурцы. Мелко порубить зелень. Налить в кастрюльку кефир, добавить отвар свеклы. Отправить в кастрюльку свеклу, яйца, огурцы. Выдавить чеснок, добавить лук и укроп, соль и перец. Все хорошо перемешать. Поставить в холодильник на несколько часов. Перед подачей в свекольник можно добавить немного льда.

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