Как приготовить холодный суп: рецепты гаспачо, окрошки и свекольника
Холодные супы прекрасно утоляют жажду
В жаркое время года на смену горячим наваристым супам приходят легкие прохладные окрошки, свекольники и гаспачо. Мы расскажем, как приготовить эти блюда на собственной кухне.
Гаспачо от Ники Белоцерковской
Ингредиенты:
- 3 красных перца
- 2 крупных или 5 мелких помидоров
- 3 зубчика чеснока
- 1 луковица
- 3 средних огурца + для подачи
- оливковое масло
- соль, черный перец
- винный уксус или ягодный уксус
- 1, 5 л качественного томатного сока или минеральной воды
- белый хлеб
Рецепт приготовления:
- Залить помидоры кипятком, через несколько минут снять шкурку и удалить семена.
- Почистить огурцы от кожицы, удалить семена из перца.
- Все овощи нарезать крупными кусками. Порциями измельчить их в блендере вместе с луком и чесноком. В каждую порцию нужно вливать томатный сок или воду, и полностью перемалывать до получения однородной жидкой кашицы. Оливковое масло следует доливать в блендер вместе с овощами, на каждую порцию – 3-4 столовых ложки.
- Перелить гаспачо в кастрюлю, посолить и поперчить. Добавить 3-4 столовых ложки винного уксуса. Отправить в холодильник на несколько часов.
- Белый хлеб нарезать кубиками, сбрызнуть оливковым маслом и подрумянить в духовке.
- Подавать гаспачо вместе с гренками и мелко порубленными огурцами.
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Окрошка на кефире с редисом и колбасой
Ингредиенты:
- 1.5 л кефира
- 250 г редиса
- 3 средние картофелины
- 3 средних огурца
- 2 яйца
- по 1 пучку петрушки и укропа
- 1 ст.л горчицы
- 250 г вареной колбасы
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Картофель и яйца отдельно отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
- Огурцы и редис помыть и нарезать кубиками.
- Колбасу нарезать средними кубиками.
- Укроп и петрушку помыть и мелко порубить. Растереть с солью.
- Все ингредиенты сложить в кастрюлю, поперчить, приправить горчицей и залить кефиром. Хорошо перемешать. Перед подачей окрошку остудить.
Свекольник на кефире
Ингредиенты:
- 2 крупных свеклы (или 3-4 мелких)
- 4 огурца
- 3-4 зубчика чеснока или по вкусу
- 4 яйца
- 1 маленький пучок укропа
- 1 маленький пучок зеленого лука
- 1 л кефира
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Свеклу очистить и отварить до готовности и натереть на некрупной терке. Отвар не сливать.
- Отварить яйца, остудить и почистить. Натереть на терке или нарезать кубиками.
- Помыть и натереть огурцы. Мелко порубить зелень.
- Налить в кастрюльку кефир, добавить отвар свеклы. Отправить в кастрюльку свеклу, яйца, огурцы.
- Выдавить чеснок, добавить лук и укроп, соль и перец. Все хорошо перемешать.
- Поставить в холодильник на несколько часов. Перед подачей в свекольник можно добавить немного льда.
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Смотрите видео, во сколько обойдутся украинцам различные рецепты окрошки:
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Источник: "Сегодня"