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Как приготовить холодный суп: рецепты гаспачо, окрошки и свекольника

Холодные супы прекрасно утоляют жажду

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:46
Холодный свекольный суп Фото: depositphotos.com
Холодный свекольный суп Фото: depositphotos.com

В жаркое время года на смену горячим наваристым супам приходят легкие прохладные окрошки, свекольники и гаспачо. Мы расскажем, как приготовить эти блюда на собственной кухне.

Гаспачо от Ники Белоцерковской

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Классический рецепт гаспачо
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 3 красных перца
  • 2 крупных или 5 мелких помидоров
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • 3 средних огурца + для подачи
  • оливковое масло
  • соль, черный перец
  • винный уксус или ягодный уксус
  • 1, 5 л качественного томатного сока или минеральной воды
  • белый хлеб

Рецепт приготовления:

  1. Залить помидоры кипятком, через несколько минут снять шкурку и удалить семена.
  2. Почистить огурцы от кожицы, удалить семена из перца.
  3. Все овощи нарезать крупными кусками. Порциями измельчить их в блендере вместе с луком и чесноком. В каждую порцию нужно вливать томатный сок или воду, и полностью перемалывать до получения однородной жидкой кашицы. Оливковое масло следует доливать в блендер вместе с овощами, на каждую порцию – 3-4 столовых ложки. 
  4. Перелить гаспачо в кастрюлю, посолить и поперчить. Добавить 3-4 столовых ложки винного уксуса. Отправить в холодильник на несколько часов. 
  5. Белый хлеб нарезать кубиками, сбрызнуть оливковым маслом и подрумянить в духовке. 
  6. Подавать гаспачо вместе с гренками и мелко порубленными огурцами.
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Окрошка на кефире с редисом и колбасой

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Окрошка на кефире с колбасой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1.5 л кефира
  • 250 г редиса
  • 3 средние картофелины
  • 3 средних огурца
  • 2 яйца
  • по 1 пучку петрушки и укропа
  • 1 ст.л горчицы 
  • 250 г вареной колбасы
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Картофель и яйца отдельно отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
  2. Огурцы и редис помыть и нарезать кубиками.
  3. Колбасу нарезать средними кубиками.
  4. Укроп и петрушку помыть и мелко порубить. Растереть с солью.
  5. Все ингредиенты сложить в кастрюлю, поперчить, приправить горчицей и залить кефиром. Хорошо перемешать. Перед подачей окрошку остудить.

Свекольник на кефире

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Свекольник с огурцами и чесноком
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 крупных свеклы (или 3-4 мелких)
  • 4 огурца
  • 3-4 зубчика чеснока или по вкусу
  • 4 яйца
  • 1 маленький пучок укропа
  • 1 маленький пучок зеленого лука
  • 1 л кефира
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Свеклу очистить и отварить до готовности и натереть на некрупной терке. Отвар не сливать.
  2. Отварить яйца, остудить и почистить. Натереть на терке или нарезать кубиками.
  3. Помыть и натереть огурцы. Мелко порубить зелень.
  4. Налить в кастрюльку кефир, добавить отвар свеклы. Отправить в кастрюльку свеклу, яйца, огурцы.
  5. Выдавить чеснок, добавить лук и укроп, соль и перец. Все хорошо перемешать.
  6. Поставить в холодильник на несколько часов. Перед подачей в свекольник можно добавить немного льда.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп-пюре из щавеля. Сайт "Сегодня" также делился лучшими рецептами окрошки. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить картофельный суп с черемшой.

Смотрите видео, во сколько обойдутся украинцам различные рецепты окрошки:

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Источник: "Сегодня"

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