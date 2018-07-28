Как приготовить холодный зеленый чай с лимоном

Этот прохладительный напиток содержит большое количество полезных для здоровья антиоксидантов.

Холодный зеленый чай Фото: pixabay.com

Настой зеленого чая должен быть крепким, с учетом того что, смешавшись со льдом, он станет чайным напитком средней крепости. Когда вы приготовите чай, перелейте его в высокий стакан, заполненный более чем наполовину мелким льдом. По желанию можно добавить кружочек апельсина или лимона и листок мяты, а также кусочки других фруктов, фруктовые соки, ягоды, пряности и даже алкогольные напитки.

Холодный зеленый чай

Ингредиенты:

4 чашки воды

6 пакетиков зеленого чая

мед

лимон

лед

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Рецепт приготовления:

Налейте воду в сотейник и доведите до кипения. Сразу же снимите с огня, добавьте чайные пакетики и накройте крышкой. Оставьте на 3 минуты. Удалите пакетики, добавьте мед по вкусу и перемешайте. Перелейте чай в кувшин и охладите. Подавайте вместе со льдом и ломтиками лимона.

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