Как приготовить холодный зеленый чай с лимоном
Этот прохладительный напиток содержит большое количество полезных для здоровья антиоксидантов.
Настой зеленого чая должен быть крепким, с учетом того что, смешавшись со льдом, он станет чайным напитком средней крепости. Когда вы приготовите чай, перелейте его в высокий стакан, заполненный более чем наполовину мелким льдом. По желанию можно добавить кружочек апельсина или лимона и листок мяты, а также кусочки других фруктов, фруктовые соки, ягоды, пряности и даже алкогольные напитки.
Холодный зеленый чай
Ингредиенты:
- 4 чашки воды
- 6 пакетиков зеленого чая
- мед
- лимон
- лед
Рецепт приготовления:
- Налейте воду в сотейник и доведите до кипения. Сразу же снимите с огня, добавьте чайные пакетики и накройте крышкой. Оставьте на 3 минуты.
- Удалите пакетики, добавьте мед по вкусу и перемешайте.
- Перелейте чай в кувшин и охладите. Подавайте вместе со льдом и ломтиками лимона.
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Источник: "Сегодня"