Как приготовить хрустящие куриные стрипсы
Рецепт курицы в панировке из нутовой муки
Тоненькие полоски куриного филе быстро готовятся и еще быстрее съедаются. Они хрустящие снаружи и нежные внутри, с потрясающим ароматом специй.
Смотрите видео, как сделать сочные куриные стрипсы:
Куриные стрипсы можно подавать с любым соусом на ваш выбор: горчичным, томатным, йогуртовым.
Хрустящая пряная курица
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 245 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 филе куриных грудок без кожи
- 2 яичных белка
- 1 стакан нутовой муки
- 1 стакан растительного масла для жарки
- 3 ст.л. порошка карри
- 1 ч.л. сладкого молотого красного перца
- Свежемолотый черный перец
- Соль
Способ приготовления:
- Филе курицы нарезать тонкими полосками, посолить, поперчить.
- Разогреть растительное масло для фритюра.
- Смешать в миске нутовую муку, специи и соль.
- Слегка взбить два яичных белка. Выложить куриные полоски во взбитые белки и перемешать.
- Небольшие порции курицы панировать в смеси муки и специй, затем так же порциями готовить в в разогретом растительном масле в течение 3-4 минут.
- Подрумянившиеся полоски вынуть шумовкой и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
- Подавать с зелеными листьями салата, заправленными лимонным соком и оливковым маслом.
Как выбрать куриное филе
Мясо должно быть розовым, ни в коем случае не желтым, говорят эксперты. Это касается как магазинной курицы, так и домашней. Желтоватый оттенок свидетельствует о том, что срок хранения подходит к концу.
Вес нормального филе домашней курицы составляет 150-180 г, максимум 200 г. Большой вес – признак быстрого выращивания курицы. Кстати, на ускоренный рост могут указывать и прожилки на филе, которые напоминают белую паутинку.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.
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