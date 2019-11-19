Как приготовить хрустящие куриные стрипсы

Рецепт курицы в панировке из нутовой муки

Куриные стрипсы Фото: Depositphotos

Тоненькие полоски куриного филе быстро готовятся и еще быстрее съедаются. Они хрустящие снаружи и нежные внутри, с потрясающим ароматом специй.

Смотрите видео, как сделать сочные куриные стрипсы:

Куриные стрипсы можно подавать с любым соусом на ваш выбор: горчичным, томатным, йогуртовым.

Хрустящая пряная курица

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

245 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 филе куриных грудок без кожи

2 яичных белка

1 стакан нутовой муки

1 стакан растительного масла для жарки

3 ст.л. порошка карри

1 ч.л. сладкого молотого красного перца

Свежемолотый черный перец

Соль

Способ приготовления:

Филе курицы нарезать тонкими полосками, посолить, поперчить. Разогреть растительное масло для фритюра. Смешать в миске нутовую муку, специи и соль. Слегка взбить два яичных белка. Выложить куриные полоски во взбитые белки и перемешать. Небольшие порции курицы панировать в смеси муки и специй, затем так же порциями готовить в в разогретом растительном масле в течение 3-4 минут. Подрумянившиеся полоски вынуть шумовкой и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Подавать с зелеными листьями салата, заправленными лимонным соком и оливковым маслом.

Как выбрать куриное филе

Мясо должно быть розовым, ни в коем случае не желтым, говорят эксперты. Это касается как магазинной курицы, так и домашней. Желтоватый оттенок свидетельствует о том, что срок хранения подходит к концу.

Вес нормального филе домашней курицы составляет 150-180 г, максимум 200 г. Большой вес – признак быстрого выращивания курицы. Кстати, на ускоренный рост могут указывать и прожилки на филе, которые напоминают белую паутинку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.

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