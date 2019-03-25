Как приготовить хрустящие луковые кольца
Рецепт вкусной горячей закуски к пиву
Луковые кольца – популярная закуска американской кухни. Ее можно подавать вместе с пивом или как гарнир к бургерам, наггетсам или хот-догам.
Хрустящие луковые кольца
Ингредиенты (2–3 порции):
- Репчатый лук – 2–3 шт.
- Мука – 60 г
- Кукурузный крахмал – 30 г
- Кайенский перец – 1/3 ч.л.
- Газированная вода – 150 мл
- Панировочные сухари (мелкие) – 300 г
- Растворимое картофельное пюре – 2 ст.л.
- Растительное масло для жарки – много
- Соль
Для соуса:
- Майонез – 50–60 г
- Кетчуп – 1–2 ст.л.
- Хрен из банки – 2 ст.л.
- Паприка – 1/2 ч.л.
- Сушеный орегано – 1/2 ч.л.
- Кайенский перец – 1/3 ч.л.
- Соль, черный перец
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Рецепт приготовления:
- Лук чистим и нарезаем крупными кольцами шириной 5 мм.
- Смешиваем муку и кукурузный крахмал, добавляем соль, кайенский перец и газированную воду. Тщательно смешиваем. Затем добавляем растворимое картофельное пюре – оно сделает смесь более густой, а луковые кольца – более плотными.
- Панировочные сухари пересыпаем в плоскую миску или тарелку.
- В небольшой кастрюле прогреваем растительное масло (его должно быть столько, чтобы оно полностью покрывало все кольца).
- Каждое луковое кольцо при помощи вилки окунаем сначала в жидкую смесь, стряхиваем лишнее, другой вилкой обваливаем в панировочных сухарях и отправляем жариться. В процессе кольцо можно перевернуть. Когда оно приобретает равномерный коричневатый оттенок, вытаскиваем луковое кольцо и кладём на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
- Для соуса смешиваем майонез, хрен, паприку, орегано, кайенский и черный перец, добавляем кетчуп, солим и перчим по вкусу. Когда соус стал полностью однородным, он готов.
- Подаем луковые кольца вместе с соусом и пивом.
Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. "Сегодня" также делились рецептом сырных наггетсов.
Смотрите видео, как приготовить куриные крылья барбекю:
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Источник: edim.tv