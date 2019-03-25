Как приготовить хрустящие луковые кольца

Рецепт вкусной горячей закуски к пиву

Луковые кольца Фото: freepik.com

Луковые кольца – популярная закуска американской кухни. Ее можно подавать вместе с пивом или как гарнир к бургерам, наггетсам или хот-догам.

Хрустящие луковые кольца

Ингредиенты (2–3 порции):

Репчатый лук – 2–3 шт.

Мука – 60 г

Кукурузный крахмал – 30 г

Кайенский перец – 1/3 ч.л.

Газированная вода – 150 мл

Панировочные сухари (мелкие) – 300 г

Растворимое картофельное пюре – 2 ст.л.

Растительное масло для жарки – много

Соль

Для соуса:

Майонез – 50–60 г

Кетчуп – 1–2 ст.л.

Хрен из банки – 2 ст.л.

Паприка – 1/2 ч.л.

Сушеный орегано – 1/2 ч.л.

Кайенский перец – 1/3 ч.л.

Соль, черный перец

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Рецепт приготовления:

Лук чистим и нарезаем крупными кольцами шириной 5 мм. Смешиваем муку и кукурузный крахмал, добавляем соль, кайенский перец и газированную воду. Тщательно смешиваем. Затем добавляем растворимое картофельное пюре – оно сделает смесь более густой, а луковые кольца – более плотными. Панировочные сухари пересыпаем в плоскую миску или тарелку. В небольшой кастрюле прогреваем растительное масло (его должно быть столько, чтобы оно полностью покрывало все кольца). Каждое луковое кольцо при помощи вилки окунаем сначала в жидкую смесь, стряхиваем лишнее, другой вилкой обваливаем в панировочных сухарях и отправляем жариться. В процессе кольцо можно перевернуть. Когда оно приобретает равномерный коричневатый оттенок, вытаскиваем луковое кольцо и кладём на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Для соуса смешиваем майонез, хрен, паприку, орегано, кайенский и черный перец, добавляем кетчуп, солим и перчим по вкусу. Когда соус стал полностью однородным, он готов. Подаем луковые кольца вместе с соусом и пивом.

Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. "Сегодня" также делились рецептом сырных наггетсов.

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