Как приготовить хрустящие маринованные кабачки в пакете

Рецепт необычной летней закуски из кабачков

Маринованные кабачки в пакете – пикантная овощная закуска, которая покорит ваших домашних. Для нее понадобятся самые простые и доступные продукты. Но это не единственное преимущество этого рецепта. Всего полчаса, и отличное дополнение к шашлыку и запеченному картофелю готово.

Хрустящие маринованные кабачки в пакете

Малосольные кабачки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

52 ккал на 100 г

Ингредиенты:

650 г кабачков

60 г лука

1 зубчик чеснока

1 ст. л. укропа

1 ч. л. дижонской горчицы

1,5-2 ст. л. уксуса 9%

1 ч. л. соли

1/4 ч. л. сахара

1/4 ч. л. паприки

Способ приготовления:

Кабачки промойте, нарежьте тонкими кружочками (около 2 мм толщиной). Луковицу нарежьте тонкими полукольцами, а укроп порубите. Все эти ингредиенты сложите в рукав для запекания или чистый и целый пакет. Туда же отправьте пропущенный через пресс чеснок, сахар с солью, паприку и горчицу в зернах. Влейте в пакет уксус и надежно его завяжите. Хорошенько встряхните ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл кабачки. Отправьте заготовку в холодильник на 20 минут.

Как подавать маринованные кабачки

По истечении времени достаньте кабачки в пакете из холодильника и вместе с маринадом пересыпьте в блюдо для подачи.

Смотрите видео, как замариновать мясо для шашлыка:

Напомним, ранее мы писали, как заготовить кабачки на зиму, а также рассказывали, как сделать кабачковую икру с майонезом.

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