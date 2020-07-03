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Как приготовить хрустящие маринованные кабачки в пакете

Сегодня, 19:36

Рецепт необычной летней закуски из кабачков

Маринованные кабачки в пакете – пикантная овощная закуска, которая покорит ваших домашних. Для нее понадобятся самые простые и доступные продукты. Но это не единственное преимущество этого рецепта. Всего полчаса, и отличное дополнение к шашлыку и запеченному картофелю готово.

Хрустящие маринованные кабачки в пакете

Малосольные кабачки
Малосольные кабачки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 52 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 650 г кабачков
  • 60 г лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. укропа
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 1,5-2 ст. л. уксуса 9%
  • 1 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. сахара
  • 1/4 ч. л. паприки

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Способ приготовления:

  1. Кабачки промойте, нарежьте тонкими кружочками (около 2 мм толщиной). Луковицу нарежьте тонкими полукольцами, а укроп порубите.
  2. Все эти ингредиенты сложите в рукав для запекания или чистый и целый пакет. Туда же отправьте пропущенный через пресс чеснок, сахар с солью, паприку и горчицу в зернах.
  3. Влейте в пакет уксус и надежно его завяжите. Хорошенько встряхните ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл кабачки. Отправьте заготовку в холодильник на 20 минут.

Как подавать маринованные кабачки

По истечении времени достаньте кабачки в пакете из холодильника и вместе с маринадом пересыпьте в блюдо для подачи.

Смотрите видео, как замариновать мясо для шашлыка:

Напомним, ранее мы писали, как заготовить кабачки на зиму, а также рассказывали, как сделать кабачковую икру с майонезом.

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Источник: Сегодня
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