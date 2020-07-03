Как приготовить хрустящие маринованные кабачки в пакете
Рецепт необычной летней закуски из кабачков
Маринованные кабачки в пакете – пикантная овощная закуска, которая покорит ваших домашних. Для нее понадобятся самые простые и доступные продукты. Но это не единственное преимущество этого рецепта. Всего полчаса, и отличное дополнение к шашлыку и запеченному картофелю готово.
Хрустящие маринованные кабачки в пакете
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 52 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 650 г кабачков
- 60 г лука
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. укропа
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- 1,5-2 ст. л. уксуса 9%
- 1 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. сахара
- 1/4 ч. л. паприки
Способ приготовления:
- Кабачки промойте, нарежьте тонкими кружочками (около 2 мм толщиной). Луковицу нарежьте тонкими полукольцами, а укроп порубите.
- Все эти ингредиенты сложите в рукав для запекания или чистый и целый пакет. Туда же отправьте пропущенный через пресс чеснок, сахар с солью, паприку и горчицу в зернах.
- Влейте в пакет уксус и надежно его завяжите. Хорошенько встряхните ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл кабачки. Отправьте заготовку в холодильник на 20 минут.
Как подавать маринованные кабачки
По истечении времени достаньте кабачки в пакете из холодильника и вместе с маринадом пересыпьте в блюдо для подачи.
Смотрите видео, как замариновать мясо для шашлыка:
Напомним, ранее мы писали, как заготовить кабачки на зиму, а также рассказывали, как сделать кабачковую икру с майонезом.
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