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Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Классический хумус делают из гороха нут и кунжутной пасты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20

Хумус – традиционная на Ближнем Востоке закуска из вареного нута (турецкого гороха) в виде пюре, в состав которой входит также оливковое масло, сок лимона, тхина (паста из кунжута) и другие специи, в зависимости от рецепта. Польза хумуса напрямую связана с пользой нута.

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Турецкий горох содержит клетчатку и имеет низкую калорийность при высоких питательных свойствах. Это хороший источник витаминов группы В, железа, меди, магния, цинка и фосфора.

Классический хумус

Хумус из гороха нут
Хумус из гороха нут
Фото: Depositphotos

Этот простой и вкусный классический рецепт – быстрый способ приготовления кремового хумуса без использования высушенных бобов или очистки их от кожуры. В хумусе содержится большое количество клетчатки, белков и полезных жиров.

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 1/2 чашки промытого и высушенного консервированного нута
  • 1 зубчик чеснока, измельченный
  • 1/2 чайной ложки тмина
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 стакана свежего лимонного сока (около 2 лимонов)
  • 2 столовые ложки воды
  • 1/4 стакана тахини
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • Дополнительное оливковое масло, семена кунжута, целый нут, нарезанная петрушка для украшения (по желанию)

Смотрите видео, как приготовить сытный бобовый завтрак:

Способ приготовления:

  1. Добавьте нут, чеснок, тмин и соль в кухонный комбайн. Измельчите.
  2. Постепенно добавляйте лимонный сок, а затем воду, пока работает кухонный комбайн.
  3. Добавьте тахини и продолжайте измельчать.
  4. Следующим добавьте оливковое масло.
  5. Охладите в течение 30 минут.
  6. Украсьте оливковым маслом, целым нутом, семенами кунжута и нарезанной петрушкой. Подавайте.

Хумус из печеной свеклы

Свекольный хумус
Свекольный хумус
Фото: freepik.com

Этот потрясающий рецепт с фетой, лимоном и печеной свеклой порадует вас не только своим вкусом (и ярким внешним видом), но и станет отличной закуской для тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана измельченной свеклы (2 средние свеклы без листьев и стеблей)
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 450 г консервированного нута
  • 1/4 стакана сыра фета
  • 1 ч.л. чеснока измельченного
  • 2 ст.л. лимонной цедры
  • 2 ст.л. лимонного сока или по вкусу
  • 1 щепотка кайенского перца
  • 1 щепотка соли
  • 1 щепотка черного перца
  • Лаваш

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 ºС. Смажьте посуду для запекания свеклы маслом.
  2. Поместите свеклу в форму для запекания и сбрызните ее 1 столовой ложкой оливкового масла. Оберните форму алюминиевой фольгой и запекайте в течение 45-60 минут или до тех пор, пока свекла не станет достаточно мягкой. Достаньте свеклу и полностью остудите ее.
  3. Как только свекла охладится, аккуратно удалите шкурку, а затем разрежьте свеклу пополам.
  4. Используя кухонный комбайн, смешайте нут, приготовленную свеклу, сыр фета, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонную цедру, лимонный сок, кайенский перец, соль и черный перец до достижения желаемой консистенции. Периодически останавливайте комбайн и счищайте хумус с боковой поверхности.
  5. Подавайте готовый хумус с чипсами, разнообразными овощами или лавашом.

Хумус с авокадо

Хумус с авокадо и нутом
Хумус с авокадо и нутом
Фото: Depositphotos

Если вы готовите хумус заранее, покройте поверхность блюда пищевой пленкой перед тем, как накрыть его крышкой и поставить в холодильник, чтобы смесь не стала коричневой сверху (из-за авокадо).

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 большого спелого авокадо
  • 450 г консервированного нута
  • 1/3 стакана тахини
  • 1/4 стакана плюс 1 столовая ложка свежего сока лайма
  • 1 зубчик чеснока, мелко тертый
  • 3/4 чайной ложки соли
  • Щепотка молотого перца
  • 1/4 чайной ложки молотого тмина
  • 1 стакан листьев кинзы со стеблями
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Поджаренные семена тыквы

Способ приготовления:

  1. Измельчите в кухонном комбайне авокадо, нут, тахини, сок лайма, чеснок, соль, перец, тмин и кинзу до однородности, около 1 минуты. Смешивая, добавляйте 2 ст. л. масла.
  2. Измельчайте до тех пор, пока хумус не станет очень легким и кремовым.
  3. Переложите хумус в мелкую миску. Посыпьте семенами тыквы, кинзой и взбрызните маслом.

Ранч-хумус с греческим йогуртом

Хумус с йогуртом
Хумус с йогуртом
Фото: freepik.com

Этот рецепт сочетает в себе два потрясающих вкуса – соуса Ранч и хумуса. С помощью этого рецепта вы сможете приготовить закуску, в которую ваши дети с радостью будут окунать овощные палочки.

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Хумус, приготовленный по классическому рецепту, указанному выше
  • 1/2 стакана простого греческого йогурта
  • 2 столовые ложки обезжиренного молока
  • 1/4 чайной ложки лукового порошка
  • 1/4 чайной ложки сушеного укропа
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка
  • 1/2 чайной ложки сушеной петрушки

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты в маленькой миске.
  2. Подавайте вместе с любимыми овощами и чипсами.

Хумус из оливок каламата

Хумус с маслинами
Хумус с маслинами
Фото: Pexels

Для приготовления этого рецепта не требуется тахини. Всего пять минут и блюдо готово! Оливки каламата вы можете легко заменить черными. Просто имейте в виду, каламата немного более ароматные, чем другие сорта.

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного нута
  • 1/2 стакана маслин каламата, смоченных и высушенных
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 чайная ложка тмина
  • 1 чайная ложка петрушки
  • 1 чайная ложка черного перца
  • Соль по вкусу (помните, что оливки уже соленые)

Способ приготовления:

  1. Измельчите все ингредиенты в кухонном комбайне до кремовой консистенции, постепенно доливая жидкость из банки с нутом.
  2. Подавайте с теплыми мини-лавашами или чипсами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из нута в блендере. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда готовят на еврейскую пасху Песах.

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Источники: Сегодня , LIKARINFO
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