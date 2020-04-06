Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски
Классический хумус делают из гороха нут и кунжутной пасты
Хумус – традиционная на Ближнем Востоке закуска из вареного нута (турецкого гороха) в виде пюре, в состав которой входит также оливковое масло, сок лимона, тхина (паста из кунжута) и другие специи, в зависимости от рецепта. Польза хумуса напрямую связана с пользой нута.
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Турецкий горох содержит клетчатку и имеет низкую калорийность при высоких питательных свойствах. Это хороший источник витаминов группы В, железа, меди, магния, цинка и фосфора.
Этот простой и вкусный классический рецепт – быстрый способ приготовления кремового хумуса без использования высушенных бобов или очистки их от кожуры. В хумусе содержится большое количество клетчатки, белков и полезных жиров.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 1/2 чашки промытого и высушенного консервированного нута
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- 1/2 чайной ложки тмина
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/4 стакана свежего лимонного сока (около 2 лимонов)
- 2 столовые ложки воды
- 1/4 стакана тахини
- 1/4 стакана оливкового масла
- Дополнительное оливковое масло, семена кунжута, целый нут, нарезанная петрушка для украшения (по желанию)
Смотрите видео, как приготовить сытный бобовый завтрак:
Способ приготовления:
- Добавьте нут, чеснок, тмин и соль в кухонный комбайн. Измельчите.
- Постепенно добавляйте лимонный сок, а затем воду, пока работает кухонный комбайн.
- Добавьте тахини и продолжайте измельчать.
- Следующим добавьте оливковое масло.
- Охладите в течение 30 минут.
- Украсьте оливковым маслом, целым нутом, семенами кунжута и нарезанной петрушкой. Подавайте.
Этот потрясающий рецепт с фетой, лимоном и печеной свеклой порадует вас не только своим вкусом (и ярким внешним видом), но и станет отличной закуской для тех, кто придерживается здорового образа жизни.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1/2 стакана измельченной свеклы (2 средние свеклы без листьев и стеблей)
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 450 г консервированного нута
- 1/4 стакана сыра фета
- 1 ч.л. чеснока измельченного
- 2 ст.л. лимонной цедры
- 2 ст.л. лимонного сока или по вкусу
- 1 щепотка кайенского перца
- 1 щепотка соли
- 1 щепотка черного перца
- Лаваш
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 ºС. Смажьте посуду для запекания свеклы маслом.
- Поместите свеклу в форму для запекания и сбрызните ее 1 столовой ложкой оливкового масла. Оберните форму алюминиевой фольгой и запекайте в течение 45-60 минут или до тех пор, пока свекла не станет достаточно мягкой. Достаньте свеклу и полностью остудите ее.
- Как только свекла охладится, аккуратно удалите шкурку, а затем разрежьте свеклу пополам.
- Используя кухонный комбайн, смешайте нут, приготовленную свеклу, сыр фета, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонную цедру, лимонный сок, кайенский перец, соль и черный перец до достижения желаемой консистенции. Периодически останавливайте комбайн и счищайте хумус с боковой поверхности.
- Подавайте готовый хумус с чипсами, разнообразными овощами или лавашом.
Если вы готовите хумус заранее, покройте поверхность блюда пищевой пленкой перед тем, как накрыть его крышкой и поставить в холодильник, чтобы смесь не стала коричневой сверху (из-за авокадо).
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1/2 большого спелого авокадо
- 450 г консервированного нута
- 1/3 стакана тахини
- 1/4 стакана плюс 1 столовая ложка свежего сока лайма
- 1 зубчик чеснока, мелко тертый
- 3/4 чайной ложки соли
- Щепотка молотого перца
- 1/4 чайной ложки молотого тмина
- 1 стакан листьев кинзы со стеблями
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Поджаренные семена тыквы
Способ приготовления:
- Измельчите в кухонном комбайне авокадо, нут, тахини, сок лайма, чеснок, соль, перец, тмин и кинзу до однородности, около 1 минуты. Смешивая, добавляйте 2 ст. л. масла.
- Измельчайте до тех пор, пока хумус не станет очень легким и кремовым.
- Переложите хумус в мелкую миску. Посыпьте семенами тыквы, кинзой и взбрызните маслом.
Этот рецепт сочетает в себе два потрясающих вкуса – соуса Ранч и хумуса. С помощью этого рецепта вы сможете приготовить закуску, в которую ваши дети с радостью будут окунать овощные палочки.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Хумус, приготовленный по классическому рецепту, указанному выше
- 1/2 стакана простого греческого йогурта
- 2 столовые ложки обезжиренного молока
- 1/4 чайной ложки лукового порошка
- 1/4 чайной ложки сушеного укропа
- 1/2 чайной ложки чесночного порошка
- 1/2 чайной ложки сушеной петрушки
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в маленькой миске.
- Подавайте вместе с любимыми овощами и чипсами.
Для приготовления этого рецепта не требуется тахини. Всего пять минут и блюдо готово! Оливки каламата вы можете легко заменить черными. Просто имейте в виду, каламата немного более ароматные, чем другие сорта.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного нута
- 1/2 стакана маслин каламата, смоченных и высушенных
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка лимонного сока
- 2 зубчика чеснока
- 1 чайная ложка тмина
- 1 чайная ложка петрушки
- 1 чайная ложка черного перца
- Соль по вкусу (помните, что оливки уже соленые)
Способ приготовления:
- Измельчите все ингредиенты в кухонном комбайне до кремовой консистенции, постепенно доливая жидкость из банки с нутом.
- Подавайте с теплыми мини-лавашами или чипсами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из нута в блендере. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда готовят на еврейскую пасху Песах.
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