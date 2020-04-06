Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Классический хумус делают из гороха нут и кунжутной пасты

Хумус – традиционная на Ближнем Востоке закуска из вареного нута (турецкого гороха) в виде пюре, в состав которой входит также оливковое масло, сок лимона, тхина (паста из кунжута) и другие специи, в зависимости от рецепта. Польза хумуса напрямую связана с пользой нута.

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Турецкий горох содержит клетчатку и имеет низкую калорийность при высоких питательных свойствах. Это хороший источник витаминов группы В, железа, меди, магния, цинка и фосфора.

Классический хумус

Хумус из гороха нут Фото: Depositphotos

Этот простой и вкусный классический рецепт – быстрый способ приготовления кремового хумуса без использования высушенных бобов или очистки их от кожуры. В хумусе содержится большое количество клетчатки, белков и полезных жиров.

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 1/2 чашки промытого и высушенного консервированного нута

1 зубчик чеснока, измельченный

1/2 чайной ложки тмина

1/2 чайной ложки соли

1/4 стакана свежего лимонного сока (около 2 лимонов)

2 столовые ложки воды

1/4 стакана тахини

1/4 стакана оливкового масла

Дополнительное оливковое масло, семена кунжута, целый нут, нарезанная петрушка для украшения (по желанию)

Смотрите видео, как приготовить сытный бобовый завтрак:

Способ приготовления:

Добавьте нут, чеснок, тмин и соль в кухонный комбайн. Измельчите. Постепенно добавляйте лимонный сок, а затем воду, пока работает кухонный комбайн. Добавьте тахини и продолжайте измельчать. Следующим добавьте оливковое масло. Охладите в течение 30 минут. Украсьте оливковым маслом, целым нутом, семенами кунжута и нарезанной петрушкой. Подавайте.

Хумус из печеной свеклы

Свекольный хумус Фото: freepik.com

Этот потрясающий рецепт с фетой, лимоном и печеной свеклой порадует вас не только своим вкусом (и ярким внешним видом), но и станет отличной закуской для тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1/2 стакана измельченной свеклы (2 средние свеклы без листьев и стеблей)

3 столовые ложки оливкового масла

450 г консервированного нута

1/4 стакана сыра фета

1 ч.л. чеснока измельченного

2 ст.л. лимонной цедры

2 ст.л. лимонного сока или по вкусу

1 щепотка кайенского перца

1 щепотка соли

1 щепотка черного перца

Лаваш

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 ºС. Смажьте посуду для запекания свеклы маслом. Поместите свеклу в форму для запекания и сбрызните ее 1 столовой ложкой оливкового масла. Оберните форму алюминиевой фольгой и запекайте в течение 45-60 минут или до тех пор, пока свекла не станет достаточно мягкой. Достаньте свеклу и полностью остудите ее. Как только свекла охладится, аккуратно удалите шкурку, а затем разрежьте свеклу пополам. Используя кухонный комбайн, смешайте нут, приготовленную свеклу, сыр фета, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонную цедру, лимонный сок, кайенский перец, соль и черный перец до достижения желаемой консистенции. Периодически останавливайте комбайн и счищайте хумус с боковой поверхности. Подавайте готовый хумус с чипсами, разнообразными овощами или лавашом.

Хумус с авокадо

Хумус с авокадо и нутом Фото: Depositphotos

Если вы готовите хумус заранее, покройте поверхность блюда пищевой пленкой перед тем, как накрыть его крышкой и поставить в холодильник, чтобы смесь не стала коричневой сверху (из-за авокадо).

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1/2 большого спелого авокадо

450 г консервированного нута

1/3 стакана тахини

1/4 стакана плюс 1 столовая ложка свежего сока лайма

1 зубчик чеснока, мелко тертый

3/4 чайной ложки соли

Щепотка молотого перца

1/4 чайной ложки молотого тмина

1 стакан листьев кинзы со стеблями

2 столовые ложки оливкового масла

Поджаренные семена тыквы

Способ приготовления:

Измельчите в кухонном комбайне авокадо, нут, тахини, сок лайма, чеснок, соль, перец, тмин и кинзу до однородности, около 1 минуты. Смешивая, добавляйте 2 ст. л. масла. Измельчайте до тех пор, пока хумус не станет очень легким и кремовым. Переложите хумус в мелкую миску. Посыпьте семенами тыквы, кинзой и взбрызните маслом.

Ранч-хумус с греческим йогуртом

Хумус с йогуртом Фото: freepik.com

Этот рецепт сочетает в себе два потрясающих вкуса – соуса Ранч и хумуса. С помощью этого рецепта вы сможете приготовить закуску, в которую ваши дети с радостью будут окунать овощные палочки.

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Хумус, приготовленный по классическому рецепту, указанному выше

1/2 стакана простого греческого йогурта

2 столовые ложки обезжиренного молока

1/4 чайной ложки лукового порошка

1/4 чайной ложки сушеного укропа

1/2 чайной ложки чесночного порошка

1/2 чайной ложки сушеной петрушки

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в маленькой миске. Подавайте вместе с любимыми овощами и чипсами.

Хумус из оливок каламата

Хумус с маслинами Фото: Pexels

Для приготовления этого рецепта не требуется тахини. Всего пять минут и блюдо готово! Оливки каламата вы можете легко заменить черными. Просто имейте в виду, каламата немного более ароматные, чем другие сорта.

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 банка консервированного нута

1/2 стакана маслин каламата, смоченных и высушенных

2 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка лимонного сока

2 зубчика чеснока

1 чайная ложка тмина

1 чайная ложка петрушки

1 чайная ложка черного перца

Соль по вкусу (помните, что оливки уже соленые)

Способ приготовления:

Измельчите все ингредиенты в кухонном комбайне до кремовой консистенции, постепенно доливая жидкость из банки с нутом. Подавайте с теплыми мини-лавашами или чипсами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из нута в блендере. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда готовят на еврейскую пасху Песах.

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