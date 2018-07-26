Как приготовить идеальное куриное филе за 20 минут
Курица по этому рецепту получается сочной и нежной
Курица, запеченная в духовке с лимонной цедрой и сливочным маслом, – идеальный вариант для быстрого обеда. Здесь используется куриное филе со шкуркой, однако этот рецепт подходит и для грудки без кожи. Высокая температура сокращает время приготовления и помогает сохранить мясо сочным.
Куриное филе с лимоном и маслом в духовке
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки без костей
- 1 1/2 ст.л. сливочного масла
- цедра одного лимона
- щепотка крупной соли
- молотый перец
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Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 230 С.
- Положите куриные грудки кожей вверх в маленькую жаропрочную форму. Натрите их солью, молотым перцем и тертой лимонной цедрой. Выложите сверху маленькие кусочки сливочного масла.
- Запекайте в течение 20 минут, периодически смазывая филе выделяющимся мясным соком.
- Дайте курице отдохнуть в течение 15 минут перед подачей на стол.
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Источник: "Сегодня"