Как приготовить идеальное куриное филе за 20 минут

Курица по этому рецепту получается сочной и нежной

Запеченное куриное филе Фото: pixabay.com

Курица, запеченная в духовке с лимонной цедрой и сливочным маслом, – идеальный вариант для быстрого обеда. Здесь используется куриное филе со шкуркой, однако этот рецепт подходит и для грудки без кожи. Высокая температура сокращает время приготовления и помогает сохранить мясо сочным.

Куриное филе с лимоном и маслом в духовке

Ингредиенты:

2 куриные грудки без костей

1 1/2 ст.л. сливочного масла

цедра одного лимона

щепотка крупной соли

молотый перец

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 230 С. Положите куриные грудки кожей вверх в маленькую жаропрочную форму. Натрите их солью, молотым перцем и тертой лимонной цедрой. Выложите сверху маленькие кусочки сливочного масла. Запекайте в течение 20 минут, периодически смазывая филе выделяющимся мясным соком. Дайте курице отдохнуть в течение 15 минут перед подачей на стол.

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