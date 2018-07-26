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Как приготовить идеальное куриное филе за 20 минут

Курица по этому рецепту получается сочной и нежной

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 10:59
Запеченное куриное филе Фото: pixabay.com
Запеченное куриное филе Фото: pixabay.com

Курица, запеченная в духовке с лимонной цедрой и сливочным маслом, – идеальный вариант для быстрого обеда. Здесь используется куриное филе со шкуркой, однако этот рецепт подходит и для грудки без кожи. Высокая температура сокращает время приготовления и помогает сохранить мясо сочным. 

Куриное филе с лимоном и маслом в духовке

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки без костей
  • 1 1/2 ст.л. сливочного масла
  • цедра одного лимона
  • щепотка крупной соли
  • молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 230 С.
  2. Положите куриные грудки кожей вверх в маленькую жаропрочную форму. Натрите их солью, молотым перцем и тертой лимонной цедрой. Выложите сверху маленькие кусочки сливочного масла.
  3. Запекайте в течение 20 минут, периодически смазывая филе выделяющимся мясным соком.
  4. Дайте курице отдохнуть в течение 15 минут перед подачей на стол.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить чахохбили из курицы. Мы также делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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Источник: "Сегодня"
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