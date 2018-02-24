Как приготовить идеальное песочное тесто

Сегодня, 13:00

Процесс приготовления песочного теста не менее важен, чем состав

Как приготовить песочное тесто Фото: freepik.com
Как приготовить песочное тесто Фото: freepik.com

Из песочного теста готовят пироги и печенье к чаю. В его состав входят мука, масло, яйца, сахар и соль. Большое количество масла и сахара делает песочное тесто рассыпчатым, в связи с чем оно и получило свое название. Иногда употребляют французское слово "сабле", которое тоже происходит от слова "песок".

Как же приготовить песочное тесто, чтобы оно получилось рассыпчатым, хрустящим и тающим во рту?

Песочное тесто: базовый рецепт

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 150-200 г сливочного масла комнатной температуры
  • 100 г мелкого сахара или сахарной пудры
  • 2 ячиных желтка или 1 целое яйцо
  • щепотка соли

Рецепт приготовления:

1. Соедините мягкое сливочное масло, сахар и щепотку соли. Перемешайте до пастообразной консистенции. Это можно делать с помощью венчика или миксера. Не взбивайте масло слишком долго.

2. Добавьте желтки или яйцо комнатной температуры, перемешайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3. Просейте муку на рабочую поверхность и сделайте лунку в центре. Положите масляную смесь в середину. Подсыпая муку с краев, замесите мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Его также можно приготовить с помощью кухонного комбайна.

4. Когда все ингредиенты соединятся, разомните тесто 3-4 раза рукой. Не месите слишком долго, иначе после выпечки оно станет твердым и невкусным.

5. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час. После этого раскатайте и используйте для приготовления пирогов и печенья. Выпекать песочное тесто следует при температуре 180-200 С.

butter-cookies_1339-1804

Фото: freepik.com

На заметку:

  • Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев. 
  • Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.
  • Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.
  • В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить вкусный пирог с абрикосами и орехами. Мы также делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой

Смотрите видео, как приготовить итальянское печенье бискотти:
мука, печенье, тесто, рецепт, как приготовить
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Банановые кексы Фото: dashu83 / Freepik

Что приготовить детям: творожные кексы с фруктами

24 Февраля, 12:26

Этот десерт не только вкусный, но и полезный

Food

Фаршированные шампиньоны с начинкой Фото: freepik

Рецепт горячей закуски: фаршированные шампиньоны с сулугуни

23 Февраля, 18:27

Готовим грибы с начинкой в духовке
Загрузка...

Food

Безалкогольные коктейли Фото: pixabay.com

Безалкогольные согревающие напитки: готовим фруктовый чай и глинтвейн

23 Февраля, 17:55

Лучшие зимние коктейли для тех, кто не пьет алкоголь

Food

Как выбрать тесто Фото: freepik.com

Как выбирать, хранить и готовить слоеное тесто: советы экспертов

23 Февраля, 16:28

Все, что нужно знать о слоеном тесте
Загрузка...