Как приготовить идеальное песочное тесто
Процесс приготовления песочного теста не менее важен, чем состав
Из песочного теста готовят пироги и печенье к чаю. В его состав входят мука, масло, яйца, сахар и соль. Большое количество масла и сахара делает песочное тесто рассыпчатым, в связи с чем оно и получило свое название. Иногда употребляют французское слово "сабле", которое тоже происходит от слова "песок".
Как же приготовить песочное тесто, чтобы оно получилось рассыпчатым, хрустящим и тающим во рту?
Песочное тесто: базовый рецепт
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 150-200 г сливочного масла комнатной температуры
- 100 г мелкого сахара или сахарной пудры
- 2 ячиных желтка или 1 целое яйцо
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
1. Соедините мягкое сливочное масло, сахар и щепотку соли. Перемешайте до пастообразной консистенции. Это можно делать с помощью венчика или миксера. Не взбивайте масло слишком долго.
2. Добавьте желтки или яйцо комнатной температуры, перемешайте.
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3. Просейте муку на рабочую поверхность и сделайте лунку в центре. Положите масляную смесь в середину. Подсыпая муку с краев, замесите мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Его также можно приготовить с помощью кухонного комбайна.
4. Когда все ингредиенты соединятся, разомните тесто 3-4 раза рукой. Не месите слишком долго, иначе после выпечки оно станет твердым и невкусным.
5. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час. После этого раскатайте и используйте для приготовления пирогов и печенья. Выпекать песочное тесто следует при температуре 180-200 С.
Фото: freepik.com
На заметку:
- Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.
- Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.
- Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.
- В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить вкусный пирог с абрикосами и орехами. Мы также делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.
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