Как приготовить идеальные булочки для бургеров

Булочки для бургеров можно не покупать, а приготовить самостоятельно

Булочки для бургера Фото: pexels.com

Сезон летних пикников в разгаре! И домашние бургеры – прекрасный рецепт для перекуса на свежем воздухе. Мы расскажем, как приготовить самые вкусные булочки для бургеров своими руками. Это довольно просто, но результат впечатляет.

Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами по рецепту Дмитрия Горовенко:

Рецепт идеальных булочек для бургеров

Ингредиенты на 8 булочек:

540 г муки

240 г молока

120 г воды

10 г сухих дрожжей

2 ст.л. сахара

40 г растительного масла

1 чайная ложка соли

1 яйцо

Для смазывания и посыпки:

Взбитое вилкой яйцо

Кунжут

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Рецепт приготовления:

Соединить молоко с водой, подогреть до 38 градусов. Добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на 10 минут. Просеять муку, добавить соль. К дрожжевой смеси добавить яйцо и масло, перемешать. Добавить к просеянной муке. Замесить однородное и очень липкое тесто, не подсыпая муки. Переложить тесто в смазанную маслом миску. Накрыть полотенцем и оставить на час. Спустя час тесто обмять, вернуть в миску и оставить еще на час. Разделить тесто на 8 частей. Из каждого кусочка сформировать булочку. Оставить подходить еще на полчаса. Каждую булочку смазать кисточкой яйцом, присыпать кунжутом. Выпекать до готовности, около 30 минут. Остудить. Затем булочки разрезать пополам и использовать для приготовления бургеров.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезных бургеров от ведущего Григория Германа.

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