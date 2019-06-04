Как приготовить идеальные булочки для бургеров
Булочки для бургеров можно не покупать, а приготовить самостоятельно
Сезон летних пикников в разгаре! И домашние бургеры – прекрасный рецепт для перекуса на свежем воздухе. Мы расскажем, как приготовить самые вкусные булочки для бургеров своими руками. Это довольно просто, но результат впечатляет.
Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами по рецепту Дмитрия Горовенко:
Рецепт идеальных булочек для бургеров
Ингредиенты на 8 булочек:
- 540 г муки
- 240 г молока
- 120 г воды
- 10 г сухих дрожжей
- 2 ст.л. сахара
- 40 г растительного масла
- 1 чайная ложка соли
- 1 яйцо
Для смазывания и посыпки:
- Взбитое вилкой яйцо
- Кунжут
Рецепт приготовления:
- Соединить молоко с водой, подогреть до 38 градусов.
- Добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на 10 минут.
- Просеять муку, добавить соль. К дрожжевой смеси добавить яйцо и масло, перемешать. Добавить к просеянной муке.
- Замесить однородное и очень липкое тесто, не подсыпая муки. Переложить тесто в смазанную маслом миску. Накрыть полотенцем и оставить на час.
- Спустя час тесто обмять, вернуть в миску и оставить еще на час.
- Разделить тесто на 8 частей. Из каждого кусочка сформировать булочку. Оставить подходить еще на полчаса.
- Каждую булочку смазать кисточкой яйцом, присыпать кунжутом. Выпекать до готовности, около 30 минут. Остудить.
- Затем булочки разрезать пополам и использовать для приготовления бургеров.
Напомним, ранее мы делились рецептом полезных бургеров от ведущего Григория Германа.
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Источник: Сегодня