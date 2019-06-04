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Как приготовить идеальные булочки для бургеров

Булочки для бургеров можно не покупать, а приготовить самостоятельно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Булочки для бургера
Булочки для бургера
Фото: pexels.com

Сезон летних пикников в разгаре! И домашние бургеры – прекрасный рецепт для перекуса на свежем воздухе. Мы расскажем, как приготовить самые вкусные булочки для бургеров своими руками. Это довольно просто, но результат впечатляет.

Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами по рецепту Дмитрия Горовенко:

Рецепт идеальных булочек для бургеров

Ингредиенты на 8 булочек:

  • 540 г муки
  • 240 г молока
  • 120 г воды
  • 10 г сухих дрожжей
  • 2 ст.л. сахара
  • 40 г растительного масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 яйцо

Для смазывания и посыпки:

  • Взбитое вилкой яйцо
  • Кунжут

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Рецепт приготовления:

  1. Соединить молоко с водой, подогреть до 38 градусов.
  2. Добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на 10 минут.
  3. Просеять муку, добавить соль. К дрожжевой смеси добавить яйцо и масло, перемешать. Добавить к просеянной муке.
  4. Замесить однородное и очень липкое тесто, не подсыпая муки. Переложить тесто в смазанную маслом миску. Накрыть полотенцем и оставить на час.
  5. Спустя час тесто обмять, вернуть в миску и оставить еще на час.
  6. Разделить тесто на 8 частей. Из каждого кусочка сформировать булочку. Оставить подходить еще на полчаса.
  7. Каждую булочку смазать кисточкой яйцом, присыпать кунжутом. Выпекать до готовности, около 30 минут. Остудить.
  8. Затем булочки разрезать пополам и использовать для приготовления бургеров.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезных бургеров от ведущего Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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