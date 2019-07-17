Как приготовить идеальные сырники на завтрак

Секреты приготовления вкусных сырников

Сырники можно подавать с фруктовым салатом и джемом Фото: Depositphotos

Классические сырники готовят из творога с добавлением сахара, яиц, манной крупы или муки. Чтобы они не растеклись по сковороде, творог должен быть не менее 9% жирности. А чтобы сырники не подгорали, не кладите много сахара и не делайте огонь слишком сильным.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники на завтрак:

Как правило, сырники делают сладкими и подают на десерт или как основное блюдо на завтрак, полдник или ужин. Существуют и рецепты соленых сырников с зеленью: они прекрасно сочетаются со свежими овощами.

К сладким сырникам подают, соответственно, свежие ягоды, а также сметану, сгущенное молоко, варенье или ванильный соус. Все эти добавки прекрасно подчеркивают и дополняют нежный вкус творога.

Как приготовить классические сырники

Сладкие сырники на завтрак Фото: pixabay.com

Классические рецепты рекомендуют на 200 г творога брать 1 яйцо и по 2 столовые ложки муки и сахара. Однако эти пропорции могут меняться в зависимости от размеров яйца или влажности творога. В соленые сырники сахар, разумеется, не добавляют: творог следует лишь слегка присолить и приправить пряностями по вкусу.

Главный секрет удачных сырников – в качественном твороге. Творог следует выбирать свежий, не слишком влажный, средней жирности. Лучше всего – домашний из натурального деревенского молока. И уж точно не "творожный продукт", изготовленный из порошкового молока с добавлением растительных жиров.

Не стоит пытаться приготовить вкусные сырники из кислого несвежего творога – возможно, блюдо получится съедобным, но не более того. Те, кто на диете, могут попробовать использовать для приготовления сырников и обезжиренный творог, но блюдо в таком случае может получиться суховатым.

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Чтобы сырники получились особенно нежными и воздушными, творог рекомендуется протереть через сито перед приготовлением. Тогда удастся сделать однородное тесто без крупинок. А времени на протирание творога уйдет минимум.

Как правило, в сырники добавляют пшеничную муку. Если творог достаточно сухой (а для приготовления сырников рекомендуется именно такой творог), то муки нужно совсем немного. При желании можно поменять муку на манную крупу – это придаст готовому блюду особенную мягкость и легкость. Некоторые добавляют в тесто для творожников также крахмал, придающий сырникам эластичность

Как правильно готовить сырники

Сырники можно готовить без сахара Фото: pixabay.com

На приготовление сырников обычно уходит минимум времени: протереть творог, добавить в него яйцо и муку. При желании можно также добавить немного разрыхлителя – это придаст сырникам пышность.

Также можно положить в тесто сахар – или же отказаться от него вовсе. Дело в том, что сахар всегда меняет свойства творожного теста – оно становится более липким и жидким, сырники могут разваливаться и прилипать к сковороде. Поэтому, например, в творожное печенье сахар всегда добавляется в минимальных количествах.

Часто сырники делают "с припеком", то есть добавляют в тесто различные продукты. Самая популярная добавка – изюм. Его следует замочить в горячей воде или в ароматном алкоголе, потом слегка отжать, обвалять в муке и добавить к тесту. Помимо изюма можно использовать маленькие кусочки яблок, груш, абрикосов, а также сухофрукты. Главное, чтобы добавки были сухими. Улучшат вкус сырников и орехи – измельченный миндаль, фундук, кешью. А вот грецкие орехи добавлять нежелательно – они могут придать сырникам некрасивый серовато-синий оттенок.

Тесто для сырников тщательно вымешивается и скатывается в довольно толстую колбаску диаметром пять – семь сантиметров. Теперь осталось нарезать сырники толщиной около сантиметра и обжарить их.

Самая распространенная проблема при обжарке – прилипание сырников к сковороде. Чтобы этого не произошло, следует обваливать сырые лепешки из творожного теста в крахмале. Уменьшение количества сахара в тесте также позволит справиться с проблемой. Кроме того, жарить сырники обязательно нужно в горячем масле, причем экономить масло не стоит. Так они приготовятся очень быстро и покроются аппетитной корочкой.

Как приготовить сырники в духовке и на пару

Сырники жарят на сковороде, готовят на пару и в духовке Фото: pixabay.com

Жарка является самым распространенным, но не единственным способом приготовления сырников. Их можно также запекать в духовке или тушить в сметане. Иногда сырники даже отваривают на пару, но полученное таким образом блюдо все-таки ближе не к творожникам, а к ленивым вареникам. Запеченные в духовке сырники напоминают творожную запеканку. Они прекрасно подойдут тем, кто соблюдает диету. Подготовленные лепешки укладываются в силиконовые формочки и запекаются до зарумянивания.

Тушеные сырники готовятся так. Сначала лепешки из теста следует слегка обжарить в масле или на сухой сковороде с антипригарным покрытием, а потом сложить в глубокую посуду, залить сметаной с сахаром и тушить в течение десяти-пятнадцати минут в духовке. После этого сырники подаются к столу вместе со сметаной, в которой они тушились. Блюдо получается очень сочным и нежным.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить сырники по рецепту Эктора Хименес-Браво. Мы также делились рецептом полезных сырников от Марины Боржемской.

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