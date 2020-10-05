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Как приготовить идеальный бефстроганов: видео

Сегодня, 16:02

Разделывать мясо нужно обязательно поперек волокон

Бефстроганов – это известное блюдо из мелко нарезанных кусочков говядины в горячем сметанном соусе. Рецепт был изобретен графом Александром Григорьевичем Строгановым в конце XIX века.

Сегодня бефстроганов делают не только из говядины, но и из свинины, телятины, курицы, индейки, а также из субпродуктов. К столу его подают вместе с рисом, гречкой, макаронами, жареным картофелем или пюре.

Бефстроганов на сковороде

Бефстроганов: рецепт с фото
Бефстроганов: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • около часа

Калорийность:

  • 153 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г говядины
  • 1 луковица
  • 2 соленых огурца
  • 150 мл сливок
  • 1 ст.л. горчицы
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1,5 ст.л. муки
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • Укроп
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте растительное масло на сковороде.
  2. Мелко нарежьте очищенный лук, обжарьте его до прозрачности.
  3. Тонко нарежьте говядину, добавьте на сковороду и обжарьте до румяной корочки.
  4. Всыпьте муку и влейте сливки. Уменьшите огонь и добавьте горчицу.
  5. Мелко нарежьте соленый огурец, добавьте в сковороду и перемешайте.
  6. Пока соус горячий, добавьте сливочное масло комнатной температуры. Посолите и поперчите, украсьте мелко порубленным укропом.

Полезный совет

Чтобы легче нарезать мясо, слегка подморозьте его.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из говядины, а также делились рецептом говяжьего стейка.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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