Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

Удачный бисквит – основа удачного десерта, ведь бисквит – главная составляющая многих изысканных и простых тортов и прочей выпечки. Умея выпекать воздушный бисквит – можно порадовать близких и быстрым десертом, где бисквит можно перемазать кремом, и украсить фруктами, приготовить более сложный десерт.

Секреты приготовления бисквита

1. Форму заполняют тестом на 3/4 высоты, так как при выпекании оно увеличивается в объеме. В течение первых 20-30 минут бисквит нельзя трогать, так как он может осесть и плохо пропечься.

2. Готовность можно определить, протыкая бисквит деревянной палочкой (например, зубочисткой), если палочка сухая, то бисквит готов.

3. Свежеиспеченный бисквит плохо режется и плохо пропитывается сахарным сиропом, поэтому рекомендуется выдержать его после выпечки около суток или, по крайней мере, не менее 8 часов.

4. Чтобы бисквит получился более пышным и рассыпчатым, часть муки можно заменить крахмалом. Качество бисквита зависит от свежести яиц, продолжительности взбивания и правильного температурного режима.

5. В бисквитное тесто можно добавлять тертую лимонную или апельсинную цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи. Их предварительно смешивают с мукой.

6. Если к бисквитному тесту добавляют воду или размягченное масло, их смешивают с желтками. Выпекают тесто сразу после замешивания.

7. Форму или противень нужно смазать холодным маслом, обсыпать мукой или сухарями.

8. Смазывать боковые стенки формы не следует, иначе при выпечке тесто будет подниматься только по центру формы.

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Фото: yongtick / Freepik

1 – Холодный способ приготовления бисквита

Белки взбить в крепкую пену с половиной сахара.

Яичные желтки растереть с оставшейся половиной сахара добела. Можно добавить натертую цедру лимона (апельсина) или размолотые орехи. При приготовлении теста с добавками, ввести их (сметану, масло, творог, тыкву) в желтковую массу.

Смешать с мукой (и при необходимости – с крахмалом) и осторожно ввести 1/3 белковой пены. После этого масса станет более жидкой и в нее уже легче вмешивать оставшиеся белки – перемешивать нужно не круговыми движениями, а поднимая снизу вверх. Переложить в форму.

Духовку предварительно нагреть до t=150°C, поставить форму с бисквитом и прибавить температуру до 180~220°C.

2 – Теплый способ приготовления бисквита

Желтки растереть с сахаром и, при требовании рецептуры, растопленным сливочным маслом. Нагреть на водяной бане при постоянном помешивании до растворения сахара.

Остудить до комнатной температуры, поставив в холодную воду и постоянно взбивая. При этом масса станет густой, пышной, желтого цвета. Добавить муку или муку с крахмалом. Затем ввести белки также, как и при холодном способе.

Рецепты бисквитов

Бисквит сухой

1 стакан муки, 8 яиц, 1 стакан сахара

Бисквит сметанный №1

2 стакана муки, 0,5-1 стакан сметаны, 6 яиц, 1 стакан сахара

Бисквит сметанный №2

1 стакан муки, 2 ст. ложки сметаны, 5 яиц, 1 стакан сахара

Бисквит с крахмалом

0,5 стакана муки, 0,5 стакана крахмала, 8 яиц, 1 стакан сахара

Бисквит масляный №1

1 стакан с горкой муки, 150 г сливочного масла, 3/4 стакана сахара, 4 яйца, 2 ч. ложки разрыхлителя

Бисквит масляный №2

1 стакан муки, 100 г размягченного сливочного масла, 8 яиц, 1 стакан сахара

Бисквит венский масляный

(готовится теплым способом; белки и желтки не разделять)

1 стакан муки, 1 ст. ложка крахмала, 100 г сливочного масла, 2/3 стакана сахара, 5 яиц, 2 желтка

Бисквит будапештский масляный

2/3 стакана муки, 2 ст ложки растопленного сливочного масла, 8 яиц, 6 ст ложек сахарной пудры, 100 г молотого миндаля

Бисквит парижский масляный

(готовится теплым способом)

0,5 стакана муки, 3 яйца, 2 желтка, 1 стакан сахарной пудры, 2 ст. ложки растопленного сливочного масла

Бисквит творожно-масляный

3 ст. ложки муки, 100 г размягченного сливочного масла, 200 г творога, 4 яйца, 1 стакан сахара, 1/4 ч ложки соды

Бисквит воздушный

2 ст. ложки муки, 2 ст. ложки сахара, 5 яиц

Бисквит с кукурузной мукой

0,5 стакана муки, 0,5 стакана кукурузной муки, 6 яиц, 6 ст. ложек сахара

Бисквит с тыквой

2 стакана муки, 1 стакан сахара, 8 яиц, 2 стакана сырого тыквенного пюре, щепотка соли

Быстрый бисквит

1 стакан муки, 1 стакан сахара, 5 яиц, 1/2 ч ложки соды (погасить уксусом) или 1 ч. ложка разрыхлителя

Быстрый бисквит с водой

3/4 стакана муки, 100 г сахара, 2 яйца, 4 ст. ложки горячей воды

Бисквит на скорую руку

мука – 1 стакан (100 г),

яйца – 4-5 шт.

сахар – 1 стакан (180 г)

Яйца взбить миксером в пышную пену. Затем, постепенно добавляя сахар, взбить до образования густой пены.

Постепенно добавлять просеянную через сито муку и аккуратно перемешивать тесто ложкой, поднимая слой за слоем, пока не вберет в себя муку.

Аккуратно выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой или панировочными сухарями форму.

Выпекать бисквит 25-40 минут в нагретой до – 180-200°C духовке.

Лимонный бисквит

4 яйца

1 стакан сахара

цедра и сок половинки лимона

3 столовые ложки муки + 1 столовая ложка картофельного крахмала (все с горкой) – вместе получается 1 стакан

Натереть лимонную цедру на мелкую терку. Яйца разделить на белки и желтки. Желтки размешать с ложкой сахара и лимонным соком.

Взбить белки с сахаром в крепкую пену, затем, не прекращая взбивать, добавить лимонную цедру и тонкой струйкой влить желтки с лимонным соком.

Во взбитую яичную массу осторожно, размешивая ложкой сверху вниз, добавить муку и крахмал.

Бисквитное тесто сразу же вылить в смазанную маслом или застеленную бумагой для выпечки форму (лучше разъемную) размером 20х30 см.

Будущий бисквит поставить в разогретую до 180°C духовку и выпекать около 25 минут. Готовность определить деревянной палочкой.

Лимонный бисквит получается очень воздушным и имеет нежный цитрусовый привкус. Его можно подать к чаю как отдельное блюдо, или использовать в качестве основы для торта.

Шоколадный бисквит

Отделить белки 6 яиц от желтков. Белки взбить в крепкую пену (10 минут миксером).

Продолжая взбивать, небольшими порциями ввести 2 стакана сахара. Ввести яичные желтки (по одному).

4 ст. л какао просеять через сито, чтобы не было комочков, всыпать в тесто и аккуратно перемешать тесто сверху вниз.

Затем в несколько приемов добавить 2 стакана муки и треть чайной ложки соды, погашенной в половине столовой ложки лимонного сока.

Форму смазать маслом, застелить бумагой. Вылить тесто и поставить в духовку. Выпекать при 180 градусах до готовности. Если поверхность уже запечется, а серединка нет, накройте верх основы пергаментом или фольгой. Корж печется около часа.

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