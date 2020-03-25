Как приготовить идеальный соус для домашней шаурмы
Готовим соус к шаурме из майонеза и кефира
Домашняя шаурма намного полезнее той, что продается на улице, ведь вы можете сами контролировать качество и свежесть продуктов. Но для вкусной шаурмы начинки и лаваша недостаточно, важен еще и правильно подобранный топпинг.
Классический соус для шаурмы готовится из сметаны, майонеза, кефира, чеснока и специй. Чтобы соус загустел и приобрел нужную консистенцию, его отправляют на несколько часов в холодильник.
Соус для шаурмы из майонеза
Время приготовления:
- 5 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г майонеза
- 200 г кефира
- 3 ст.л. сметаны
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 ч. л. карри
- 1/2 ч. л. хмели-сунели
- 1/2 ч. л. молотой сладкой паприки
Способ приготовления:
- Смешайте майонез, кефир и сметану.
- Добавьте пропущенный через пресс чеснок и специи.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты и поставьте на несколько часов в холодильник.
Полезный совет
Вы можете добавить в соус немного измельченной зелени.
Смотрите видео, как сделать оригинальные соусы к мясу:
Напомним, ранее мы делились рецептом домашних соусов для бургеров. "Сегодня" также рассказывали, как исправить пересоленный соус.
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