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Как приготовить идеальный соус для домашней шаурмы

Готовим соус к шаурме из майонеза и кефира

Ирина Павлина
Сегодня, 19:07

Домашняя шаурма намного полезнее той, что продается на улице, ведь вы можете сами контролировать качество и свежесть продуктов. Но для вкусной шаурмы начинки и лаваша недостаточно, важен еще и правильно подобранный топпинг.

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Классический соус для шаурмы готовится из сметаны, майонеза, кефира, чеснока и специй. Чтобы соус загустел и приобрел нужную консистенцию, его отправляют на несколько часов в холодильник.

Соус для шаурмы из майонеза

Соус для шаурмы должен подходить к начинке
Соус для шаурмы должен подходить к начинке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г майонеза
  • 200 г кефира
  • 3 ст.л. сметаны
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. карри
  • 1/2 ч. л. хмели-сунели
  • 1/2 ч. л. молотой сладкой паприки

Способ приготовления:

  1. Смешайте майонез, кефир и сметану.
  2. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и специи.
  3. Хорошо перемешайте все ингредиенты и поставьте на несколько часов в холодильник.

Полезный совет

Вы можете добавить в соус немного измельченной зелени.

Смотрите видео, как сделать оригинальные соусы к мясу:

Напомним, ранее мы делились рецептом домашних соусов для бургеров. "Сегодня" также рассказывали, как исправить пересоленный соус.

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Источник: Сегодня
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