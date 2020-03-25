Как приготовить идеальный соус для домашней шаурмы

Готовим соус к шаурме из майонеза и кефира

Домашняя шаурма намного полезнее той, что продается на улице, ведь вы можете сами контролировать качество и свежесть продуктов. Но для вкусной шаурмы начинки и лаваша недостаточно, важен еще и правильно подобранный топпинг.

Классический соус для шаурмы готовится из сметаны, майонеза, кефира, чеснока и специй. Чтобы соус загустел и приобрел нужную консистенцию, его отправляют на несколько часов в холодильник.

Соус для шаурмы из майонеза

Соус для шаурмы должен подходить к начинке Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут + время на охлаждение

Калорийность:

160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г майонеза

200 г кефира

3 ст.л. сметаны

3-4 зубчика чеснока

1 ч. л. карри

1/2 ч. л. хмели-сунели

1/2 ч. л. молотой сладкой паприки

Способ приготовления:

Смешайте майонез, кефир и сметану. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и специи. Хорошо перемешайте все ингредиенты и поставьте на несколько часов в холодильник.

Полезный совет

Вы можете добавить в соус немного измельченной зелени.

Смотрите видео, как сделать оригинальные соусы к мясу:

Напомним, ранее мы делились рецептом домашних соусов для бургеров. "Сегодня" также рассказывали, как исправить пересоленный соус.

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