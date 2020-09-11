Как приготовить идеальный стейк: рассказывает известный ресторатор Киева

Мясо нужно правильно выбрать, пожарить и подать

Стейк – классика мясной кухни и блюдо, от которого не откажется ни один мужчина. Как научиться его готовить, и чем он отличается от остального мяса? Мы узнали у шеф-повара одного из столичных ресторанов Алексея Повторейко. Благодаря его советам вы научитесь жарить вкусные стейки у себя дома.

Как выбрать мясо для стейка

Алексей Повторейко шеф-повар

Существует больше 10 видов классических стейков, но рибай – один из самых популярных. Его получают из спинной подлопаточной части туши.

Чтобы кусок мяса превратился в идеальный стейк, нужно правильно его выбрать. Мясо должно иметь насыщенный алый цвет, продолговатую форму и тонкие жировые прослойки по всему отрубу. Минимальная толщина – 3-4 сантиметра, вес – от 350 граммов. А вот правило "чем младше животное, тем мягче мясо" здесь не работает. Из мяса животных до двух лет вкусный стейк не получится.

Мясо должно быть мраморным Фото: Depositphotos

Чтобы не ошибиться с выбором, покупайте говядину только у проверенных поставщиков, тем более, что мясо, предназначенное для стейка, должно выдерживаться 21 день при температуре + 2 ºС. В специальных магазинах это сделают для вас заранее.

Как правильно жарить стейк

Перед жаркой нужно смазать будущий стейк растительным маслом – это нужно, чтобы мясо не прилипало к поверхности. Кроме того, растительное масло действует как разрыхлитель.

Затем мясо следует согреть. Для этого оставьте его при комнатной температуре на 15 минут. Не солите, не перчите, не маринуйте.

Лучшая прожарка для стейка – medium Фото: Depositphotos

Стейк нужно жарить только на раскаленной поверхности, по 2-3 минуты с каждой стороны. Идеальная температура – 300 ºС. После образования румяной корочки можно солить, но только не мелкой солью "Экстра". Рестораторы отдают предпочтение соли хлопьями, но ее можно заменить обычной каменной солью, пропущенной через мельницу.

Перец также необязательно использовать самый дорогой. Подойдет и наш, традиционный. Чтобы он максимально раскрылся, прогрейте горошины до появления аромата, остудите и засыпьте в мельницу для специй.

В конце нужно смазать мясо сливочным маслом 82% жирности и присыпать щепоткой сахара. Это сделает вкус стейка более ярким и насыщенным.

Как подавать стейк

Подавайте стейк с овощами и вином Фото: Depositphotos

Прежде чем подавать стейк, подождите минуту, и только потом выкладывайте на тарелку. Помните, что никакой жареной картошки рядом классический стейк не терпит. Лучшее дополнение к мясу – микс-салат, кукуруза, овощи на гриле, а еще – бокал сухого красного вина.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить стейк ти-бон, а также делились рецептом сочных отбивных с персиками.

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