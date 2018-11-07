Как приготовить идеальный запеченный картофель с горчицей
Это прекрасный гарнир к мясу, птице и рыбе
Если вы просто перемешаете картофель с оливковым маслом и солью и запечете в духовке, то получите довольно вкусный гарнир. Но чтобы картофель был нежным внутри и хрустящим снаружи, его нужно приготовить дважды: сначала слегка отварить в соленой воде, и только потом довести в духовке до румяной корочки.
Запеченный картофель с горчицей
Ингредиенты:
- 2 кг мелкого картофеля для запекания, разрезанного на четвертинки
- 1 столовая ложка плюс 1 1/2 чайной ложки крупной соли
- 2 столовые ложки плюс 1 чайная ложка оливкового масла
- 2 столовые ложки зерновой горчицы
- 1/2 чайной ложки молотого черного перца
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 220 С.
- Сложить картофель в кастрюлю с 1 столовой ложкой соли; налить столько воды, чтобы она покрывала картофель на 2-3 см. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить 5 минут. Края картофеля должны размягчиться, но серединка остаться твердой.
- Перемешать 1 1/2 чайной ложки соли, 2 столовых ложки оливкового масла, горчицу и черный перец в большой миске.
- Тщательно обсушить картофель, а затем бросить в горчичную смесь.
- Смазать противень чайной ложкой масла. Разложить сверху картофель плоской стороной вниз. Запекать в течение 25 минут или до тех пор, пока низ картофеля не подрумянится Перевернуть картофель и готовить его еще 15-20 минут.
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Источник: "Сегодня"