Как приготовить идеальный запеченный картофель с горчицей

Это прекрасный гарнир к мясу, птице и рыбе

Запеченный картофель Фото: popsugar.com

Если вы просто перемешаете картофель с оливковым маслом и солью и запечете в духовке, то получите довольно вкусный гарнир. Но чтобы картофель был нежным внутри и хрустящим снаружи, его нужно приготовить дважды: сначала слегка отварить в соленой воде, и только потом довести в духовке до румяной корочки.

Запеченный картофель с горчицей

Ингредиенты:

2 кг мелкого картофеля для запекания, разрезанного на четвертинки

1 столовая ложка плюс 1 1/2 чайной ложки крупной соли

2 столовые ложки плюс 1 чайная ложка оливкового масла

2 столовые ложки зерновой горчицы

1/2 чайной ложки молотого черного перца

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 220 С. Сложить картофель в кастрюлю с 1 столовой ложкой соли; налить столько воды, чтобы она покрывала картофель на 2-3 см. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить 5 минут. Края картофеля должны размягчиться, но серединка остаться твердой. Перемешать 1 1/2 чайной ложки соли, 2 столовых ложки оливкового масла, горчицу и черный перец в большой миске. Тщательно обсушить картофель, а затем бросить в горчичную смесь. Смазать противень чайной ложкой масла. Разложить сверху картофель плоской стороной вниз. Запекать в течение 25 минут или до тех пор, пока низ картофеля не подрумянится Перевернуть картофель и готовить его еще 15-20 минут.

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