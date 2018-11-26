Как приготовить имбирное печенье на Новый год и Рождество

Самый простой рецепт праздничной выпечки

Рождественское печенье Фото: Awesomecontent / Freepik

Имбирное печенье – один из главных символов зимних праздников. Оно готовится с добавлением меда и большого количества пряностей. Имбирное печенье можно украсить сахарной глазурью, белой или цветной.

Имбирное печенье на Новый год и Рождество

Ингредиенты:

500-550 г муки

200 г сливочного масла

150 г меда

100 мл воды

130 г коричневого сахара

25 г сахара

2 ч.л. корицы

2 ч.л. сухого имбиря

0.5 ч.л. молотой гвоздики

1 ч.л. разрыхлителя

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Рецепт приготовления:

Налить в сотейник воду, добавить мед, сахар и специи. Постоянно помешивая, довести смесь до кипения. Снять с огня, добавить нарезанное сливочное масло кусочками. Размешать, чтобы оно растворилось. В большую миску насыпать муку и разрыхлитель. Тонкой струйкой постепенно влить горячую медовую массу, размешивая, пока тесто не станет однородным. Накрыть и поставить в холодильник на ночь (или на 2-3 дня). Достать тесто за час до приготовления печенья, разделить его на несколько частей. Положить каждую между двумя листами пергаментной бумаги и раскатать. Чем тоньше печенье, тем более хрустящим оно получится. Вырезать фигурки, по желанию сделать в тесте дырочки с помощью соломинки для коктейля (так печенье можно будет повесить на елку). Выпекать в духовке, разогретой до 170 С, около 10 минут. Переложить печенье в коробку и полностью остудить. Хранить в коробке.

Совет: чтобы покрыть имбирное печенье глазурью, взбейте половину яичного белка в крепкую пену (до появления пиков). Добавьте 55 г сахарной пудры и взбивайте дальше, до полной гладкости. Всыпьте еще 55 г пудры и перемешайте. Дайте постоять 10 минут.

Переложите глазурь в пакет, отрежьте маленький кончик и украсьте готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго хранить, ее нужно использовать в день приготовления.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делились рецептом вкусного десерта с овсяным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.

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