Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить имбирную настойку на Новый год и Рождество

Рецепт домашней настойки с имбирем и апельсином

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Имбирная настойка с апельсинами
Имбирная настойка с апельсинами
Фото: Depositphotos

Этот домашний имбирный ликер настолько вкусный, что гости не поверят, что вы сделали его сами. Он готовится всего за 25 минут, а время настаивания очень короткое, так что это идеальный подарок своими руками на Новый год и Рождество.

Смотрите видео, как приготовить шоколадный ликер:

Читайте также:
Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства

Домашний имбирный ликер

Время приготовления:

  • 25 минут + время для настаивания

Калорийность:

  • 309 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 55 г корня имбиря
  • 1 ванильный стручок
  • 1 чашки сахара
  • 1 1/2 чашки воды
  • 1 апельсин
  • 1 1/2 чашки бренди

Способ приготовления:

  1. Очистите имбирь и нарежьте его тонкими ломтиками. Разрежьте ванильный стручок пополам.
  2. Доведите имбирь, ваниль, сахар и воду до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите, пока имбирь не станет мягким – около 20 минут. Дайте сиропу остыть. Не процеживайте пока.
  3. Снимите цедру с апельсина и поместите ее в герметичную стеклянную емкость вместе с приготовленным сиропом и бренди. Закройте и встряхните, дайте этой смеси настояться в течение одного дня.
  4. Затем удалите ваниль и оставьте настаиваться еще на один день.
  5. Процедите смесь через кофейный фильтр в бутылку или банку для хранения. Оставьте еще на сутки.

Полезные советы

  1. Чистить имбирь удобнее овощечисткой, а не ножом;
  2. Снимайте только оранжевый слой цедры. Белая часть горчит;
  3. Храните напиток, как любой другой ликер. Охлаждение ему не требуется. Он хорош в течение года, но если настойка потеряла аромат или стала мутной, откажитесь от употребления.

Напомним, ранее мы писали, как использовать лимонную цедру для приготовления блюд. "Сегодня" также делились рецептом яичного ликера на Рождество.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт на католическое Рождество: штоллен с цукатами и орехами Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами Рождественский салат с прошутто и мандаринами: рецепт от Джейми Оливера Молочный коктейль с персиками и апельсинами: рецепт от Юлии Высоцкой
Новый год рецепт настойка ликер Новый год 2020
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Лидия Таран откровенно рассказала о борьбе Аллы Мазур с раком
Лидия Таран откровенно рассказала о борьбе Аллы Мазур с раком
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Fun

Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда

Сегодня, 12:30Шоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Вчера, 18:31Шоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

Вчера, 14:54Fun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

Вчера, 11:09Fun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

Вчера, 09:27Fun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

Вчера, 07:13Fun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

9 декабряFun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

9 декабряШоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

9 декабряШоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

9 декабряTravel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

9 декабряFood

Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

9 декабряТехно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

9 декабряFood

9 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Яна Соломко о новой жизни и разводе с мужем:
Яна Соломко о новой жизни и разводе с мужем: "Было очень тяжело"
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Пасторма в мультиварке на Новый 2020 год
Пасторма в мультиварке на Новый 2020 год
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?
​Эти продукты «забирают» молодость
​Эти продукты «забирают» молодость
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов