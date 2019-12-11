Как приготовить имбирную настойку на Новый год и Рождество

Рецепт домашней настойки с имбирем и апельсином

Имбирная настойка с апельсинами Фото: Depositphotos

Этот домашний имбирный ликер настолько вкусный, что гости не поверят, что вы сделали его сами. Он готовится всего за 25 минут, а время настаивания очень короткое, так что это идеальный подарок своими руками на Новый год и Рождество.

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Домашний имбирный ликер

Время приготовления:

25 минут + время для настаивания

Калорийность:

309 ккал на 100 г

Ингредиенты:

55 г корня имбиря

1 ванильный стручок

1 чашки сахара

1 1/2 чашки воды

1 апельсин

1 1/2 чашки бренди

Способ приготовления:

Очистите имбирь и нарежьте его тонкими ломтиками. Разрежьте ванильный стручок пополам. Доведите имбирь, ваниль, сахар и воду до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите, пока имбирь не станет мягким – около 20 минут. Дайте сиропу остыть. Не процеживайте пока. Снимите цедру с апельсина и поместите ее в герметичную стеклянную емкость вместе с приготовленным сиропом и бренди. Закройте и встряхните, дайте этой смеси настояться в течение одного дня. Затем удалите ваниль и оставьте настаиваться еще на один день. Процедите смесь через кофейный фильтр в бутылку или банку для хранения. Оставьте еще на сутки.

Полезные советы

Чистить имбирь удобнее овощечисткой, а не ножом; Снимайте только оранжевый слой цедры. Белая часть горчит; Храните напиток, как любой другой ликер. Охлаждение ему не требуется. Он хорош в течение года, но если настойка потеряла аромат или стала мутной, откажитесь от употребления.

Напомним, ранее мы писали, как использовать лимонную цедру для приготовления блюд. "Сегодня" также делились рецептом яичного ликера на Рождество.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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