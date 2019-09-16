Как приготовить имбирный чай для похудения

Узнайте, как сделать имбирный чай для борьбы с лишним весом

Имбирный чай для похудения Фото: Depositphotos

Имбирный чай – проверенное средство для похудения. Корень имбиря обеспечивает отличную секрецию и кровоснабжение желудка, тем самым ускоряя обмен веществ в организме, а также способствует быстрейшему сгоранию жировых клеток, заверяют специалисты.

Смотрите видео, как приготовить имбирный напиток с медом:

Продукт можно добавлять в супы, готовить чай и запекать с мясом или рыбой. К тому же, имбирь – отличная профилактика простудных заболеваний в осенний период.

Имбирный чай: способ приготовления

Чай из имбиря с лимоном Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Корень имбиря

Вода

Лимон

Мед – по вкусу

Черный или зеленый чай – по желанию

Способ приготовления:

Имбирь почистите и натрите на терке. На 1 литр воды понадобится 2 ст. л. тертого имбиря. Поместите имбирь в чайник или термос, залейте кипятком или заваренным чаем, выжмите немного сока лимона. Оставьте настаиваться на 1-2 часа. Лучше пить имбирный чай горячим или теплым. В теплый чай перед употреблением можно добавить 1 ч. л. меда.

Рецепт приготовления имбирного чая

Чай из имбиря для похудения Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/4 стакана нарезанного корня имбиря

6 стаканов воды

2 столовые ложки лимонного сока

1-2 веточки мяты (по желанию)

2 столовые ложки меда (или по вкусу)

Способ приготовления:

Положите имбирь в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения. Накройте крышкой и дайте покипеть в течение 20 минут. Затем добавьте лимонный сок и мяту, дайте немного настояться. Добавьте мед по вкусу и подавайте.

Имбирный чай для похудения: рецепт с апельсином

Чай из имбиря с апельсином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Кусочек имбиря длиной 2.5 см

Мед – по вкусу

Сок половины апельсина

1/2 палочки корицы

Звездочка бадьяна

Несколько коробочек кардамона

2 1/2 стакана воды

Способ приготовления:

Доведите воду до кипения в небольшом сотейнике. Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа. Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Чем дольше вы будете варить специи, тем более пряным получится чай. Процедите, чтобы убрать специи. Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу. Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.

Чем полезен имбирь

Этот полезный продукт содержит витамины C, B1, B2, A, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий. Также имбирь славится своими лечебными свойствами, его еще называют природным антибиотиком, ведь при регулярном употреблении он помогает очистить организм от вредных микроорганизмов, укрепить иммунитет и даже обладает болеутоляющим действием.

И, конечно, имбирь — прекрасный продукт для детокса, он не только стимулирует работу пищеварения, но и способствует выведению токсинов с потом через кожу.

Напомним, ранее мы делились рецептом имбирного чая с яблоками от Кортни Кардашьян. "Сегодня" также писали, как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью.

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