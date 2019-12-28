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Как приготовить имбирный чизкейк на Новый год и Рождество

Рецепт праздничного десерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Чизкейк на Новый год и Рождество
Чизкейк на Новый год и Рождество
Фото: Depositphotos

Имбирный чизкейк – прекрасный десерт на Новый год и Рождество. Он обладает удивительно гармоничным и сбалансированным вкусом.

Смотрите видео, как приготовить диетический чизкейк с клубникой:

Если у вас нет имбирного печенья, замените его сахарным – подойдет "Топленое молоко", "Юбилейное", "К кофе".

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Пряничный чизкейк в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 267 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

  • Имбирное печенье, размолотое в крошку – 18 шт. (примерно 1 1/4 чашки крошки)
  • Сливочное масло, растопленное – 1/4 чашки

Для начинки:

  • Сливочный сыр комнатной температуры – 3 упаковки по 250 г
  • Сахар – 3/4 чашки
  • Патока – 1/4 чашки
  • Ваниль – 1 ст.л.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Мускатный орех, молотый – 1 ч.л.
  • Имбирь в порошке – 1/2 ч.л.
  • Гвоздика молотая – 1/4 ч.л.
  • Яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 ºС.
  2. Смешать раскрошенное имбирное печенье с растопленным маслом и утрамбовать крошки на дно разъемной формы диаметром 23 см.
  3. В большой миске взбить миксером сливочный сыр и сахар. Добавить патоку, ваниль, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и хорошо перемешать.
  4. Добавить яйца по одному, взбивая миксером на низкой скорости.
  5. Вылить начинку на основу и выпекать 45-50 минут. Центр чизкейка должен слегка подрагивать.
  6. Остудить до комнатной температуры. Ножом провести вдоль стенок формы и снять бортики.
  7. Поставить чизкейк в холодильник минимум на 4 часа.

Чем заменить патоку в рецепте

Заменить патоку можно медом, кленовым сиропом, инвертным сиропом или сахаром в жидкой карамели. Сахар лучше брать темный, например, мусковадо. Для замены 1 стакана патоки нужно нагреть 1/4 стакана воды и растворить в ней 3/4 стакана темного коричневого сахара.

Напомним, ранее мы писали, как сделать простой чизкейк из творога. "Сегодня" также делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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