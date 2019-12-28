Как приготовить имбирный чизкейк на Новый год и Рождество
Рецепт праздничного десерта
Имбирный чизкейк – прекрасный десерт на Новый год и Рождество. Он обладает удивительно гармоничным и сбалансированным вкусом.
Смотрите видео, как приготовить диетический чизкейк с клубникой:
Если у вас нет имбирного печенья, замените его сахарным – подойдет "Топленое молоко", "Юбилейное", "К кофе".
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Пряничный чизкейк в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 267 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для основы:
- Имбирное печенье, размолотое в крошку – 18 шт. (примерно 1 1/4 чашки крошки)
- Сливочное масло, растопленное – 1/4 чашки
Для начинки:
- Сливочный сыр комнатной температуры – 3 упаковки по 250 г
- Сахар – 3/4 чашки
- Патока – 1/4 чашки
- Ваниль – 1 ст.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Мускатный орех, молотый – 1 ч.л.
- Имбирь в порошке – 1/2 ч.л.
- Гвоздика молотая – 1/4 ч.л.
- Яйца – 3 шт.
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 ºС.
- Смешать раскрошенное имбирное печенье с растопленным маслом и утрамбовать крошки на дно разъемной формы диаметром 23 см.
- В большой миске взбить миксером сливочный сыр и сахар. Добавить патоку, ваниль, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и хорошо перемешать.
- Добавить яйца по одному, взбивая миксером на низкой скорости.
- Вылить начинку на основу и выпекать 45-50 минут. Центр чизкейка должен слегка подрагивать.
- Остудить до комнатной температуры. Ножом провести вдоль стенок формы и снять бортики.
- Поставить чизкейк в холодильник минимум на 4 часа.
Чем заменить патоку в рецепте
Заменить патоку можно медом, кленовым сиропом, инвертным сиропом или сахаром в жидкой карамели. Сахар лучше брать темный, например, мусковадо. Для замены 1 стакана патоки нужно нагреть 1/4 стакана воды и растворить в ней 3/4 стакана темного коричневого сахара.
Напомним, ранее мы писали, как сделать простой чизкейк из творога. "Сегодня" также делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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