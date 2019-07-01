Как приготовить имбирный лимонад: три рецепта для жарких дней

Узнайте, как сделать домашний лимонад с имбирем

Лимонад имбирный домашний Фото: Depositphotos

Домашний лимонад с имбирем – то, что нужно для лета. Он не только отличается приятным вкусом и хорошо утоляет жажду, но и обладает бактерицидными свойствами, что особенно актуально в жару. Рецепты самого вкусного имбирного лимонада читайте ниже.

Смотрите видео, как приготовить лимонад с фруктами по-грузински:

Совет: для приготовления лимонада желательно использовать свежий, а не сушеный имбирь. Он не такой концентрированный и включает больше полезных веществ.

Имбирный лимонад классический

Лимонад имбирный с медом Фото: pexels.com

Ингредиенты:

Лимон – 1 шт.

Свежий имбирь – 3-4 см

Мята – листики с нескольких веточек

Мед или сахар – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Имбирь очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. С лимона снять цедру. Положить все это в кувшин и залить немного остывшим кипятком. Мяту положить сверху в кувшин, дать немного настояться. Когда лимонад остынет до комнатной температуры, выжать в него сок из лимона, долить доверху водой, добавить мед и отправить в холодильник на ночь. Мяту перед этим желательно вынуть.

Домашний лимонад: рецепт с имбирем на сахарном сиропе

Лимонад имбирный на сиропе Фото: pexels.com

Ингредиенты:

6 стаканов воды

0,5 см имбиря

0,5 стакана сахара

0,5 стакана свежевыжатого лимонного сока

2 веточки любой зелени (мяты, базилика, эстрагона)

Несколько ломтиков лимона

Рецепт приготовления:

Имбирь почистить и нарезать тонкими пластинками. Один стакан воды довести до кипения, снять с огня и положить в нее нарезанный имбирь. Оставить под крышкой на 10 минут. Остывший настой процедить и охладить. Сделать сироп: 0,5 стакана воды с сахаром отправить в сотейник и довести до кипения. Остудить. Оставшуюся воду налить в кувшин, добавить сироп и лимонный сок. Перед подачей добавить имбирный настой и лед, ломтики лимона и свежие листья зелени.

Лимонад из апельсинов и имбиря

Лимонад имбирный с цитрусовыми и малиной Фото: pexels.com

Ингредиенты:

250 мл свежего апельсинового сока

250 мл мандаринового сока

100 мл сока помело

10 мл сока лимона

2-3 см корня имбиря

300 мл воды

25-30 мл малинового сиропа

Рецепт приготовления:

Имбирь очистить и нарезать тонкими ломтиками. Положить в чашку и залить кипятком. Дать настояться 20-30 минут. Пока готовится имбирный настой, выжать сок из цитрусовых. Процедить. Смешать цитрусовые соки. Добавить к соку имбирный настой и малиновый сироп. Тщательно перемешать. Подавать лимонад охлажденным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лимонад из апельсинов. Мы также делились рецептом лимонада, который не вредит здоровью.

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