Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить имбирный лимонад: три рецепта для жарких дней

Узнайте, как сделать домашний лимонад с имбирем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:56
Лимонад имбирный домашний
Лимонад имбирный домашний
Фото: Depositphotos

Домашний лимонад с имбирем – то, что нужно для лета. Он не только отличается приятным вкусом и хорошо утоляет жажду, но и обладает бактерицидными свойствами, что особенно актуально в жару. Рецепты самого вкусного имбирного лимонада читайте ниже.

Смотрите видео, как приготовить лимонад с фруктами по-грузински:

Совет: для приготовления лимонада желательно использовать свежий, а не сушеный имбирь. Он не такой концентрированный и включает больше полезных веществ.

Имбирный лимонад классический

Лимонад имбирный с медом
Лимонад имбирный с медом
Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • Лимон – 1 шт.
  • Свежий имбирь – 3-4 см
  • Мята – листики с нескольких веточек
  • Мед или сахар – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. Имбирь очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. С лимона снять цедру.
  2. Положить все это в кувшин и залить немного остывшим кипятком. Мяту положить сверху в кувшин, дать немного настояться.
  3. Когда лимонад остынет до комнатной температуры, выжать в него сок из лимона, долить доверху водой, добавить мед и отправить в холодильник на ночь. Мяту перед этим желательно вынуть.

Домашний лимонад: рецепт с имбирем на сахарном сиропе

Лимонад имбирный на сиропе
Лимонад имбирный на сиропе
Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • 6 стаканов воды
  • 0,5 см имбиря
  • 0,5 стакана сахара
  • 0,5 стакана свежевыжатого лимонного сока
  • 2 веточки любой зелени (мяты, базилика, эстрагона)
  • Несколько ломтиков лимона

Рецепт приготовления:

  1. Имбирь почистить и нарезать тонкими пластинками.
  2. Один стакан воды довести до кипения, снять с огня и положить в нее нарезанный имбирь. Оставить под крышкой на 10 минут. Остывший настой процедить и охладить.
  3. Сделать сироп: 0,5 стакана воды с сахаром отправить в сотейник и довести до кипения. Остудить.
  4. Оставшуюся воду налить в кувшин, добавить сироп и лимонный сок. 
  5. Перед подачей добавить имбирный настой и лед, ломтики лимона и свежие листья зелени.

Читайте также
Для летней вечеринки: рецепт освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря

Лимонад из апельсинов и имбиря

Лимонад имбирный с цитрусовыми и малиной
Лимонад имбирный с цитрусовыми и малиной
Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • 250 мл свежего апельсинового сока
  • 250 мл мандаринового сока
  • 100 мл сока помело
  • 10 мл сока лимона
  • 2-3 см корня имбиря
  • 300 мл воды
  • 25-30 мл малинового сиропа

Рецепт приготовления:

  1.  Имбирь очистить и нарезать тонкими ломтиками. Положить в чашку и залить кипятком. Дать настояться 20-30 минут.
  2. Пока готовится имбирный настой, выжать сок из цитрусовых. Процедить.
  3. Смешать цитрусовые соки. Добавить к соку имбирный настой и малиновый сироп. Тщательно перемешать. 
  4. Подавать лимонад охлажденным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лимонад из апельсинов. Мы также делились рецептом лимонада, который не вредит здоровью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как правильно заморозить малину в домашних условиях Как приготовить маринованные баклажаны: три простых рецепта на зиму Как приготовить абрикосовый джем: ТОП-5 рецептов Что приготовить из персиков: ТОП-5 летних рецептов
рецепты напитки имбирь лимонад
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]

Популярные статьи

Сегодня, 15:19Fun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

Сегодня, 08:20Fun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:17Events

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

Вчера, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Вчера, 14:31Психология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 13:21Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Вчера, 12:40Техно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

Вчера, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Вчера, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 08:35Техно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

29 июняТехно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

29 июняПсихология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

28 июняШоу-бизнес

Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

Новости партнеров

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Не смешно о Гальцеве: тайная любовница и наркозависимость сына
Не смешно о Гальцеве: тайная любовница и наркозависимость сына
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь