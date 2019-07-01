Как приготовить имбирный лимонад: три рецепта для жарких дней
Узнайте, как сделать домашний лимонад с имбирем
Домашний лимонад с имбирем – то, что нужно для лета. Он не только отличается приятным вкусом и хорошо утоляет жажду, но и обладает бактерицидными свойствами, что особенно актуально в жару. Рецепты самого вкусного имбирного лимонада читайте ниже.
Смотрите видео, как приготовить лимонад с фруктами по-грузински:
Совет: для приготовления лимонада желательно использовать свежий, а не сушеный имбирь. Он не такой концентрированный и включает больше полезных веществ.
Имбирный лимонад классический
Ингредиенты:
- Лимон – 1 шт.
- Свежий имбирь – 3-4 см
- Мята – листики с нескольких веточек
- Мед или сахар – 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Имбирь очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. С лимона снять цедру.
- Положить все это в кувшин и залить немного остывшим кипятком. Мяту положить сверху в кувшин, дать немного настояться.
- Когда лимонад остынет до комнатной температуры, выжать в него сок из лимона, долить доверху водой, добавить мед и отправить в холодильник на ночь. Мяту перед этим желательно вынуть.
Домашний лимонад: рецепт с имбирем на сахарном сиропе
Ингредиенты:
- 6 стаканов воды
- 0,5 см имбиря
- 0,5 стакана сахара
- 0,5 стакана свежевыжатого лимонного сока
- 2 веточки любой зелени (мяты, базилика, эстрагона)
- Несколько ломтиков лимона
Рецепт приготовления:
- Имбирь почистить и нарезать тонкими пластинками.
- Один стакан воды довести до кипения, снять с огня и положить в нее нарезанный имбирь. Оставить под крышкой на 10 минут. Остывший настой процедить и охладить.
- Сделать сироп: 0,5 стакана воды с сахаром отправить в сотейник и довести до кипения. Остудить.
- Оставшуюся воду налить в кувшин, добавить сироп и лимонный сок.
- Перед подачей добавить имбирный настой и лед, ломтики лимона и свежие листья зелени.
Лимонад из апельсинов и имбиря
Ингредиенты:
- 250 мл свежего апельсинового сока
- 250 мл мандаринового сока
- 100 мл сока помело
- 10 мл сока лимона
- 2-3 см корня имбиря
- 300 мл воды
- 25-30 мл малинового сиропа
Рецепт приготовления:
- Имбирь очистить и нарезать тонкими ломтиками. Положить в чашку и залить кипятком. Дать настояться 20-30 минут.
- Пока готовится имбирный настой, выжать сок из цитрусовых. Процедить.
- Смешать цитрусовые соки. Добавить к соку имбирный настой и малиновый сироп. Тщательно перемешать.
- Подавать лимонад охлажденным.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лимонад из апельсинов. Мы также делились рецептом лимонада, который не вредит здоровью.
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