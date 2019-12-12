Как приготовить ирландское рагу из говядины с овощами
В ирландское жаркое обязательно добавляют пиво
Ирландская кухня достаточно простая, а основное место в ней занимают мясные и рыбные блюда с картофельным гарниром.
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
Знаменитое ирландское жаркое из говядины с пивом и овощами – идеально блюдо для зимы. Оно вкусное, сытное и отлично согревает.
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Ирландское рагу из говядины
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 468 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1,5 кг мяса
- 1,5 картофеля
- 6 зубцов чеснока
- 400 мл темного пива
- 3 стакана бульона
- 300 г консервированных томатов
- 100 г корня сельдерея
- 2 луковицы
- 1 ст. ложка сахара
- 2 ст. ложки тимьяна
- немного вустерского соуса
- 2 лавровых листа
- 50 г оливкового масла
- 2 ст. ложки сливочного масла
- 2 морковки
- Перец
- Соль
- 2 ст. ложки петрушки
Способ приготовления:
- Помойте мясо, обсушите, нарежьте его небольшими кусками. Обжарьте на разогретой сковороде небольшими порциями. Отдельно пожарьте морковь, лук, корень сельдерея.
- Когда овощи станут мягким, положите консервированные томаты, измельченные зубки чеснока, тимьян, влейте вустерский соус. Добавьте кусочки мяса, влейте горячие пиво и бульон.
- Поперчите, посолите, всыпьте сахар, положите лавровый лист. Тушите рагу на маленьком огне 1-1,5 часа. В конце добавьте обжаренную картошку, зелень.
Полезный совет
В ирландское рагу можно положить тыкву, брюссельскую капусту, фасоль.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски под крышечкой из теста.
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