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Как приготовить ирландское рагу из говядины с овощами

В ирландское жаркое обязательно добавляют пиво

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Ирландское жаркое с мясом
Ирландское жаркое с мясом
Фото: Depositphotos

Ирландская кухня достаточно простая, а основное место в ней занимают мясные и рыбные блюда с картофельным гарниром.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Знаменитое ирландское жаркое из говядины с пивом и овощами – идеально блюдо для зимы. Оно вкусное, сытное и отлично согревает.

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Ирландское рагу из говядины

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 468 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1,5 кг мяса
  • 1,5 картофеля
  • 6 зубцов чеснока
  • 400 мл темного пива
  • 3 стакана бульона
  • 300 г консервированных томатов
  • 100 г корня сельдерея
  • 2 луковицы
  • 1 ст. ложка сахара
  • 2 ст. ложки тимьяна
  • немного вустерского соуса
  • 2 лавровых листа
  • 50 г оливкового масла
  • 2 ст. ложки сливочного масла
  • 2 морковки
  • Перец
  • Соль
  • 2 ст. ложки петрушки

Способ приготовления:

  1. Помойте мясо, обсушите, нарежьте его небольшими кусками. Обжарьте на разогретой сковороде небольшими порциями. Отдельно пожарьте морковь, лук, корень сельдерея.
  2. Когда овощи станут мягким, положите консервированные томаты, измельченные зубки чеснока, тимьян, влейте вустерский соус. Добавьте кусочки мяса, влейте горячие пиво и бульон.
  3. Поперчите, посолите, всыпьте сахар, положите лавровый лист. Тушите рагу на маленьком огне 1-1,5 часа. В конце добавьте обжаренную картошку, зелень.

Полезный совет

В ирландское рагу можно положить тыкву, брюссельскую капусту, фасоль.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски под крышечкой из теста.

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Источник: domashniy.ru
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