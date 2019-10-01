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Как приготовить итальянский салат с грибами и помидорами черри

Необычный рецепт салата из рукколы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
Салат из рукколы с помидорами и грибами
Салат из рукколы с помидорами и грибами
Фото: Depositphotos

Если в классический итальянский салат из томатов и моцареллы добавить жареные грибы, получится новое оригинальное блюдо, которое можно приготовить на праздник.

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу:

Грибы подойдут любые, свежие или замороженные, а также шампиньоны.

Итальянский салат с помидорами, моцареллой, рукколой и грибами

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 300 г лесных грибов или шампиньонов
  • 125 г мини-моцареллы
  • 200 г томатов черри
  • 40 г рукколы
  • 50 г смеси салатных листьев
  • 1 луковица
  • Щепотка соли
  • Щепотка молотого перца
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. бальзамического уксуса

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Способ приготовления:

  1. Лесные грибы почистите, отварите в течение 20 минут, обсушите и мелко нарежьте. Если используете шампиньоны, просто помойте их нарежьте пластинами.
  2. Обжарьте грибы на растительном масле, приправьте по вкусу.
  3. Рукколу, смесь салатов и помидоры черри помойте и обсушите.
  4. Помидоры черри разрежьте пополам или на четыре части. Шарики мини-моцареллы по желанию разрежьте пополам.
  5. На блюдо выложите рукколу и корн салат, полейте оливковым маслом и сбрызните бальзамическим уксусом, перемешайте.
  6. Сверху выложите жареные грибы, помидоры черри и моцареллу, полейте оливковым маслом бальзамическим уксусом.

Какую зелень выбрать для салата

Можно использовать любую смесь листовых салатов, но в ней обязательно должна быть руккола.

Напомним, ранее мы делились рецептом омлета с рукколой и брынзой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из помидоров черри, моцареллы и рукколы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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