Как приготовить итальянский салат с грибами и помидорами черри
Необычный рецепт салата из рукколы
Если в классический итальянский салат из томатов и моцареллы добавить жареные грибы, получится новое оригинальное блюдо, которое можно приготовить на праздник.
Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу:
Грибы подойдут любые, свежие или замороженные, а также шампиньоны.
Итальянский салат с помидорами, моцареллой, рукколой и грибами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 300 г лесных грибов или шампиньонов
- 125 г мини-моцареллы
- 200 г томатов черри
- 40 г рукколы
- 50 г смеси салатных листьев
- 1 луковица
- Щепотка соли
- Щепотка молотого перца
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. бальзамического уксуса
Способ приготовления:
- Лесные грибы почистите, отварите в течение 20 минут, обсушите и мелко нарежьте. Если используете шампиньоны, просто помойте их нарежьте пластинами.
- Обжарьте грибы на растительном масле, приправьте по вкусу.
- Рукколу, смесь салатов и помидоры черри помойте и обсушите.
- Помидоры черри разрежьте пополам или на четыре части. Шарики мини-моцареллы по желанию разрежьте пополам.
- На блюдо выложите рукколу и корн салат, полейте оливковым маслом и сбрызните бальзамическим уксусом, перемешайте.
- Сверху выложите жареные грибы, помидоры черри и моцареллу, полейте оливковым маслом бальзамическим уксусом.
Какую зелень выбрать для салата
Можно использовать любую смесь листовых салатов, но в ней обязательно должна быть руккола.
Напомним, ранее мы делились рецептом омлета с рукколой и брынзой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из помидоров черри, моцареллы и рукколы.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.