Как приготовить итальянский салат с грибами и помидорами черри

Необычный рецепт салата из рукколы

Салат из рукколы с помидорами и грибами Фото: Depositphotos

Если в классический итальянский салат из томатов и моцареллы добавить жареные грибы, получится новое оригинальное блюдо, которое можно приготовить на праздник.

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Грибы подойдут любые, свежие или замороженные, а также шампиньоны.

Итальянский салат с помидорами, моцареллой, рукколой и грибами

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

300 г лесных грибов или шампиньонов

125 г мини-моцареллы

200 г томатов черри

40 г рукколы

50 г смеси салатных листьев

1 луковица

Щепотка соли

Щепотка молотого перца

1 ст.л. растительного масла

1 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. бальзамического уксуса

Способ приготовления:

Лесные грибы почистите, отварите в течение 20 минут, обсушите и мелко нарежьте. Если используете шампиньоны, просто помойте их нарежьте пластинами. Обжарьте грибы на растительном масле, приправьте по вкусу. Рукколу, смесь салатов и помидоры черри помойте и обсушите. Помидоры черри разрежьте пополам или на четыре части. Шарики мини-моцареллы по желанию разрежьте пополам. На блюдо выложите рукколу и корн салат, полейте оливковым маслом и сбрызните бальзамическим уксусом, перемешайте. Сверху выложите жареные грибы, помидоры черри и моцареллу, полейте оливковым маслом бальзамическим уксусом.

Какую зелень выбрать для салата

Можно использовать любую смесь листовых салатов, но в ней обязательно должна быть руккола.

Напомним, ранее мы делились рецептом омлета с рукколой и брынзой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из помидоров черри, моцареллы и рукколы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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