Как приготовить кабачковую икру с болгарским перцем

Рецепт вкусной домашней икры из кабачков

Кабачковая икра – это вкусная и полезная овощная закуска, которую можно намазать на кусочек свежего хлеба. А еще икра из кабачков – прекрасное дополнение к пасте и мясным блюдам.

Предлагаем вам простой рецепт аппетитной кабачковой икры с болгарским перцем. Благодаря этому овощу закуска получается более пикантной и ароматной.

Кабачковая икра на сковороде

Икра кабачковая с перцем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

83 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для кабачковой икры:

3 молодых кабачка

1 репчатый лук

2-3 зубчика чеснока

1 небольшой болгарский перец

1 морковь

3-4 спелых помидора

1 ст.л с горкой томатной пасты

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. соли или по вкусу

1 ч.л. сахара

Смесь специй:

Кориандр

Хмели-сунели

Куркума

Сухой чили

Смесь молотых перцев

Смотрите видео, как выбрать икру из кабачков в магазине:

Способ приготовления:

Все овощи помыть и при необходимости почистить. Перец, морковь, лук, кабачки и помидоры нарезать небольшим кубиками одинакового размера. Чеснок мелко порубить. Разогреть сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Добавить лук и чеснок, жарить до мягкости. Затем всыпать морковь и жарить 5-10 минут. Добавить перец и кабачки, перемешать, накрыть крышкой и тушить 20 минут. Всыпать все специи, посолить и перемешать. В конце добавить помидоры с томатной пастой. Перемешать и тушить еще 15 минут.

Полезный совет

Готовую кабачковую икру можно измельчить в блендере, а можно оставить кусочками.

Напомним, ранее мы делились рецептом нежных кабачковых оладий.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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