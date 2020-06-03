Как приготовить кабачковую икру с болгарским перцем
Рецепт вкусной домашней икры из кабачков
Кабачковая икра – это вкусная и полезная овощная закуска, которую можно намазать на кусочек свежего хлеба. А еще икра из кабачков – прекрасное дополнение к пасте и мясным блюдам.
Предлагаем вам простой рецепт аппетитной кабачковой икры с болгарским перцем. Благодаря этому овощу закуска получается более пикантной и ароматной.
Кабачковая икра на сковороде
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 83 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для кабачковой икры:
- 3 молодых кабачка
- 1 репчатый лук
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 небольшой болгарский перец
- 1 морковь
- 3-4 спелых помидора
- 1 ст.л с горкой томатной пасты
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. соли или по вкусу
- 1 ч.л. сахара
Смесь специй:
- Кориандр
- Хмели-сунели
- Куркума
- Сухой чили
- Смесь молотых перцев
Смотрите видео, как выбрать икру из кабачков в магазине:
Способ приготовления:
- Все овощи помыть и при необходимости почистить. Перец, морковь, лук, кабачки и помидоры нарезать небольшим кубиками одинакового размера. Чеснок мелко порубить.
- Разогреть сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Добавить лук и чеснок, жарить до мягкости.
- Затем всыпать морковь и жарить 5-10 минут. Добавить перец и кабачки, перемешать, накрыть крышкой и тушить 20 минут.
- Всыпать все специи, посолить и перемешать. В конце добавить помидоры с томатной пастой.
- Перемешать и тушить еще 15 минут.
Полезный совет
Готовую кабачковую икру можно измельчить в блендере, а можно оставить кусочками.
Напомним, ранее мы делились рецептом нежных кабачковых оладий.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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