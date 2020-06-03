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Как приготовить кабачковую икру с болгарским перцем

Сегодня, 16:55

Рецепт вкусной домашней икры из кабачков

Кабачковая икра – это вкусная и полезная овощная закуска, которую можно намазать на кусочек свежего хлеба. А еще икра из кабачков – прекрасное дополнение к пасте и мясным блюдам.

Предлагаем вам простой рецепт аппетитной кабачковой икры с болгарским перцем. Благодаря этому овощу закуска получается более пикантной и ароматной.

Кабачковая икра на сковороде

Икра кабачковая с перцем
Икра кабачковая с перцем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 83 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для кабачковой икры:

  • 3 молодых кабачка
  • 1 репчатый лук
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 небольшой болгарский перец
  • 1 морковь
  • 3-4 спелых помидора
  • 1 ст.л с горкой томатной пасты
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. соли или по вкусу
  • 1 ч.л. сахара

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Смесь специй:

  • Кориандр
  • Хмели-сунели
  • Куркума
  • Сухой чили
  • Смесь молотых перцев

Смотрите видео, как выбрать икру из кабачков в магазине:

Способ приготовления:

  1. Все овощи помыть и при необходимости почистить. Перец, морковь, лук, кабачки и помидоры нарезать небольшим кубиками одинакового размера. Чеснок мелко порубить.
  2. Разогреть сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Добавить лук и чеснок, жарить до мягкости.
  3. Затем всыпать морковь и жарить 5-10 минут. Добавить перец и кабачки, перемешать, накрыть крышкой и тушить 20 минут.
  4. Всыпать все специи, посолить и перемешать. В конце добавить помидоры с томатной пастой.
  5. Перемешать и тушить еще 15 минут.

Полезный совет

Готовую кабачковую икру можно измельчить в блендере, а можно оставить кусочками.

Напомним, ранее мы делились рецептом нежных кабачковых оладий.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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