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Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

Простые оладьи из кабачков можно подать на завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:37
Кабачковые оладьи с сыром
Кабачковые оладьи с сыром
Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить по-настоящему вкусные оладьи, вам понадобятся молодые кабачки с тонкой кожицей. Для более яркого вкуса мы советуем добавить в тесто тертый сыр, сушеный чеснок и рубленую зелень. 

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

Кабачковые оладьи с сыром

Ингредиенты:

  • 2 небольших молодых кабачка
  • Соль – по вкусу
  • 3 небольших яйца
  • Сухой гранулированный чеснок – по вкусу
  • Смесь молотых перцев – по вкусу
  • Горсть рубленой петрушки
  • 3 ст.л. муки с горкой
  • 100 г мелко натертого сыра (твердого или моцареллы)
  • Растительное масло – для обжаривания

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Рецепт приготовления:

  1. Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 5-10 минут. Тщательно отжать весь сок. 
  2. Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку и мелко натертый сыр. Хорошо перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  4. Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки. 
  5. Подавать оладьи вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить из кабачков диетическую пиццу. "Сегодня" также делились рецептом сладкого кекса с кабачками.

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Источник: Сегодня
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