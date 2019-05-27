Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

Простые оладьи из кабачков можно подать на завтрак

Кабачковые оладьи с сыром Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить по-настоящему вкусные оладьи, вам понадобятся молодые кабачки с тонкой кожицей. Для более яркого вкуса мы советуем добавить в тесто тертый сыр, сушеный чеснок и рубленую зелень.

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Кабачковые оладьи с сыром

Ингредиенты:

2 небольших молодых кабачка

Соль – по вкусу

3 небольших яйца

Сухой гранулированный чеснок – по вкусу

Смесь молотых перцев – по вкусу

Горсть рубленой петрушки

3 ст.л. муки с горкой

100 г мелко натертого сыра (твердого или моцареллы)

Растительное масло – для обжаривания

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Рецепт приготовления:

Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 5-10 минут. Тщательно отжать весь сок. Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку и мелко натертый сыр. Хорошо перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки. Подавать оладьи вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

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