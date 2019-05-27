Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром
Простые оладьи из кабачков можно подать на завтрак
Чтобы приготовить по-настоящему вкусные оладьи, вам понадобятся молодые кабачки с тонкой кожицей. Для более яркого вкуса мы советуем добавить в тесто тертый сыр, сушеный чеснок и рубленую зелень.
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Кабачковые оладьи с сыром
Ингредиенты:
- 2 небольших молодых кабачка
- Соль – по вкусу
- 3 небольших яйца
- Сухой гранулированный чеснок – по вкусу
- Смесь молотых перцев – по вкусу
- Горсть рубленой петрушки
- 3 ст.л. муки с горкой
- 100 г мелко натертого сыра (твердого или моцареллы)
- Растительное масло – для обжаривания
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Рецепт приготовления:
- Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 5-10 минут. Тщательно отжать весь сок.
- Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку и мелко натертый сыр. Хорошо перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.
- Подавать оладьи вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить из кабачков диетическую пиццу. "Сегодня" также делились рецептом сладкого кекса с кабачками.
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Источник: Сегодня