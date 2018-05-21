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Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

Закусочный торт из кабачковых блинчиков – интересная альтернатива печеночному

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:43
Кабачковый торт Фото: instagram.com/petit_furia
Кабачковый торт Фото: instagram.com/petit_furia

Торт из кабачков – популярная летняя закуска. Выбирайте для приготовления этого блюда только молодые кабачки с тонкой кожицей.

Кабачковый торт

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 3 яйца
  • 3 ст.л. муки
  • 1 ч.л. морской соли
  • соль, молотый перец
  • 2 ст.л. рубленого укропа и петрушки
  • 1 долька чеснока

Для начинки:

  • майонез или творожный сыр
  • 1 долька чеснока
  • несколько веточек зелени
  • соль, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, дать постоять 15 минут и отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить яйца, соль, муку, молотый перец, измельченный чеснок и зелень, перемешать.
  3. Разогреть блинную сковороду небольшого диаметра, хорошо смазанную растительным маслом. 
  4. Нанести тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Повторить с оставшимся тестом.
  5. Для начинки чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Перемешать майонез или творожный сыр с зеленью и чесноком, по желанию приправить.
  6. Собрать торт, перемазывая кабачковые коржи кремом. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

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Источник: "Сегодня"
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