Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

Закусочный торт из кабачковых блинчиков – интересная альтернатива печеночному

Кабачковый торт Фото: instagram.com/petit_furia

Торт из кабачков – популярная летняя закуска. Выбирайте для приготовления этого блюда только молодые кабачки с тонкой кожицей.

Кабачковый торт

Ингредиенты:

1 кг кабачков

3 яйца

3 ст.л. муки

1 ч.л. морской соли

соль, молотый перец

2 ст.л. рубленого укропа и петрушки

1 долька чеснока

Для начинки:

майонез или творожный сыр

1 долька чеснока

несколько веточек зелени

соль, перец

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт дня: кабачковый торт с сыром

Рецепт приготовления:

Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, дать постоять 15 минут и отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, соль, муку, молотый перец, измельченный чеснок и зелень, перемешать. Разогреть блинную сковороду небольшого диаметра, хорошо смазанную растительным маслом. Нанести тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Повторить с оставшимся тестом. Для начинки чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Перемешать майонез или творожный сыр с зеленью и чесноком, по желанию приправить. Собрать торт, перемазывая кабачковые коржи кремом. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре: