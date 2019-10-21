Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить какао в домашних условиях

Лучшие рецепты какао и польза напитка для здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Какао напиток
Какао напиток
Фото: freepik.com

Ароматное и теплое какао – неизменный атрибут осенне-зимних вечеров. Для приготовления классического напитка вам потребуются: какао-порошок, сахар, молоко или вода.

Смотрите видео о полезных свойствах какао:

Какао-порошок перемешивают с сахаром и разводят небольшим количеством горячего молока или воды. Затем оставшуюся жидкость доводят до кипения, добавляют туда разведенное какао и снова дают закипеть, не забывая помешивать. В готовый напиток можно по желанию добавить корицу, ваниль, мускатный орех, сгущенное молоко, ром или ликер.

Читайте также:
Как приготовить шоколадный пирог с вишней и какао: пошаговый рецепт

Какао: состав и калорийность

Какао – хороший источник белков, калия и цинка, а также клетчатки, железа, магния, фосфора и других питательных веществ.

Полифенолы, которые входят в состав какао, могут снизить риск развития нейродегенеративных процессов. Благодаря увеличению эластичности сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.

Какао содержит антиоксиданты
Какао содержит антиоксиданты
Фото: Pixabay

Только выбирайте качественный какао-порошок, в котором нет сухого молока, сахара или других примесей.

Калорийность 100 г какао-порошка – 228 ккал.

Какао: рецепт

Какао на молоке
Какао на молоке
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 400 мл молока
  • 20 г какао-порошка
  • 20 г сахара
  • По щепотке ванили, мускатного ореха и корицы

Способ приготовления:

  1. Молоко поставьте в кастрюле на огонь.
  2. Смешайте сахар, какао и специи.
  3. Добавьте в эту смесь две ложки теплого молока и перетрите до исчезновения комочков.
  4. Влейте в кастрюлю с молоком и, помешивая, доведите до кипения.
  5. Сразу снимите с огня и разлейте в чашки.

Какао на воде

Какао на воде с сахаром
Какао на воде с сахаром
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды
  • 2 ч.л. какао-порошка
  • 2 ч.л. сахара или сгущенного молока

Способ приготовления:

  1. Несколько ложек какао-порошка растворить в горячей, только что закипевшей воде. Нужно следить, чтобы не образовались комочки.
  2. Любители сладких напитков могут добавить сахар или сгущенку.

С чем пить какао

В какао можно добавить маршмэллоу
В какао можно добавить маршмэллоу
Фото: Depositphotos

Напиток принято пить из больших широких чашек с толстыми стенками, которые долго сохраняют тепло. Утром и днем – для бодрости, холодным вечером (но не перед сном!) – для поднятия настроения.

Лучше всего сочетать какао с бисквитами или не очень сладким печеньем. Напиток можно украсить шоколадной, кокосовой стружкой, или опустить в него маршмэллоу.

Напомним, ранее мы делились рецептом веганского мороженого с какао и бананом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином Все о пунше: история напитка, польза и рецепты Как приготовить сбитень: ТОП-5 рецептов старинного напитка Пять причин включить гранатовый сок в свое осеннее меню
рецепты какао напиток свойства продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации

Популярные статьи

Сегодня, 13:05Food

Панна котта в стакане: рецепт итальянского десерта с клубникой

Сегодня, 12:40Fun

26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Сегодня, 10:22Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в девятом эфире

Сегодня, 09:20Шоу-бизнес

Как прошел девятый выпуск "Танців з зірками 2019"

Сегодня, 09:01Fun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

Сегодня, 05:04Fun

Невеста съела свой букет на свадьбе: курьезные фото

Вчера, 16:55Психология

Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака

Вчера, 15:28Events

Когда переводят часы на зимнее время в Украине 2019

Вчера, 04:58Fun

20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 октябряШоу-бизнес

Потап, Кухар, Дзидзьо и Сумская встретились с президентом Зеленским

19 октябряEvents

День повара: история праздника и красивые поздравления в картинках и открытках

19 октябряТехно

Volvo полностью переходит на выпуск электромобилей

19 октябряFun

19 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 октябряШоу-бизнес

Две операции и надежда на выздоровление: последние новости о состоянии Заворотнюк

18 октябряFood

Как испечь быстрые творожные рогалики к чаю

18 октябряШоу-бизнес

До и после: Сэльма Блэр из-за химиотерапии изменилась до неузнаваемости

Новости партнеров

5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
Тесто для пирожков и лепешек на сухой сковороде
Тесто для пирожков и лепешек на сухой сковороде
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті