Как приготовить какао в домашних условиях
Лучшие рецепты какао и польза напитка для здоровья
Ароматное и теплое какао – неизменный атрибут осенне-зимних вечеров. Для приготовления классического напитка вам потребуются: какао-порошок, сахар, молоко или вода.
Смотрите видео о полезных свойствах какао:
Какао-порошок перемешивают с сахаром и разводят небольшим количеством горячего молока или воды. Затем оставшуюся жидкость доводят до кипения, добавляют туда разведенное какао и снова дают закипеть, не забывая помешивать. В готовый напиток можно по желанию добавить корицу, ваниль, мускатный орех, сгущенное молоко, ром или ликер.
Какао: состав и калорийность
Какао – хороший источник белков, калия и цинка, а также клетчатки, железа, магния, фосфора и других питательных веществ.
Полифенолы, которые входят в состав какао, могут снизить риск развития нейродегенеративных процессов. Благодаря увеличению эластичности сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.
Только выбирайте качественный какао-порошок, в котором нет сухого молока, сахара или других примесей.
Калорийность 100 г какао-порошка – 228 ккал.
Какао: рецепт
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 400 мл молока
- 20 г какао-порошка
- 20 г сахара
- По щепотке ванили, мускатного ореха и корицы
Способ приготовления:
- Молоко поставьте в кастрюле на огонь.
- Смешайте сахар, какао и специи.
- Добавьте в эту смесь две ложки теплого молока и перетрите до исчезновения комочков.
- Влейте в кастрюлю с молоком и, помешивая, доведите до кипения.
- Сразу снимите с огня и разлейте в чашки.
Какао на воде
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан воды
- 2 ч.л. какао-порошка
- 2 ч.л. сахара или сгущенного молока
Способ приготовления:
- Несколько ложек какао-порошка растворить в горячей, только что закипевшей воде. Нужно следить, чтобы не образовались комочки.
- Любители сладких напитков могут добавить сахар или сгущенку.
С чем пить какао
Напиток принято пить из больших широких чашек с толстыми стенками, которые долго сохраняют тепло. Утром и днем – для бодрости, холодным вечером (но не перед сном!) – для поднятия настроения.
Лучше всего сочетать какао с бисквитами или не очень сладким печеньем. Напиток можно украсить шоколадной, кокосовой стружкой, или опустить в него маршмэллоу.
Напомним, ранее мы делились рецептом веганского мороженого с какао и бананом.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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