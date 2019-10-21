Как приготовить какао в домашних условиях

Лучшие рецепты какао и польза напитка для здоровья

Какао напиток Фото: freepik.com

Ароматное и теплое какао – неизменный атрибут осенне-зимних вечеров. Для приготовления классического напитка вам потребуются: какао-порошок, сахар, молоко или вода.

Смотрите видео о полезных свойствах какао:

Какао-порошок перемешивают с сахаром и разводят небольшим количеством горячего молока или воды. Затем оставшуюся жидкость доводят до кипения, добавляют туда разведенное какао и снова дают закипеть, не забывая помешивать. В готовый напиток можно по желанию добавить корицу, ваниль, мускатный орех, сгущенное молоко, ром или ликер.

Какао: состав и калорийность

Какао – хороший источник белков, калия и цинка, а также клетчатки, железа, магния, фосфора и других питательных веществ.

Полифенолы, которые входят в состав какао, могут снизить риск развития нейродегенеративных процессов. Благодаря увеличению эластичности сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.

Какао содержит антиоксиданты Фото: Pixabay

Только выбирайте качественный какао-порошок, в котором нет сухого молока, сахара или других примесей.

Калорийность 100 г какао-порошка – 228 ккал.

Какао: рецепт

Какао на молоке Фото: Pixabay

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

400 мл молока

20 г какао-порошка

20 г сахара

По щепотке ванили, мускатного ореха и корицы

Способ приготовления:

Молоко поставьте в кастрюле на огонь. Смешайте сахар, какао и специи. Добавьте в эту смесь две ложки теплого молока и перетрите до исчезновения комочков. Влейте в кастрюлю с молоком и, помешивая, доведите до кипения. Сразу снимите с огня и разлейте в чашки.

Какао на воде

Какао на воде с сахаром Фото: Pixabay

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 стакан воды

2 ч.л. какао-порошка

2 ч.л. сахара или сгущенного молока

Способ приготовления:

Несколько ложек какао-порошка растворить в горячей, только что закипевшей воде. Нужно следить, чтобы не образовались комочки. Любители сладких напитков могут добавить сахар или сгущенку.

С чем пить какао

В какао можно добавить маршмэллоу Фото: Depositphotos

Напиток принято пить из больших широких чашек с толстыми стенками, которые долго сохраняют тепло. Утром и днем – для бодрости, холодным вечером (но не перед сном!) – для поднятия настроения.

Лучше всего сочетать какао с бисквитами или не очень сладким печеньем. Напиток можно украсить шоколадной, кокосовой стружкой, или опустить в него маршмэллоу.

Напомним, ранее мы делились рецептом веганского мороженого с какао и бананом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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