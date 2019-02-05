Как приготовить капкейки "Красный бархат" на День святого Валентина

Рецепт от Марты Стюарт, известной американской телеведущей и кулинара

Капкейки "Красный бархат" Фото: freepik.com

Эти праздничные капкейки на День святого Валентина одинаково хороши как на вид, так и на вкус. В них нежное шоколадное тесто идеально сочетается с воздушным кремом из сливочного сыра.

Капкейки "Красный бархат"

Ингредиенты:

Для кексов:

2 1/2 чашки муки, просеянной

2 столовые ложки несладкого какао-порошка

1 чайная ложка соли

1 1/2 стакана сахара

1 1/2 чашки растительного масла

2 больших яйца комнатной температуры

1/2 чайной ложки красного гелевого пищевого красителя

1 чайная ложка экстракта ванили

1 стакан пахты или кефира

1 1/2 чайные ложки пищевой соды

2 чайные ложки столового уксуса

Для глазури:

225 г сливочного масла, размягченного

340 г сливочного сыра

450 г просеянной сахарной пудры

3/4 ванильного экстракта

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами. Перемешать муку, какао и соль. Взбить сахар и масло миксером. Добавить яйца, по одному за раз, взбивая после каждого добавления. Добавить пищевой краситель и ваниль. Уменьшить скорость до низкой. Добавить мучную смесь в три приема, чередуя с двумя добавлениями кефира, и взбивая после каждого. Смешать пищевую соду и уксус в небольшой миске (она будет пениться); добавить смесь в тесто и взбивать на средней скорости 10 секунд. Разделить тесто равномерно между формочками, заполняя каждую на три четверти. Выпекать около 20 минут. Остудить на решетке. Взбить все ингредиенты для глазури, отправить в кондитерский мешок и выдавить на кексы. Глазурь также можно намазать ложкой. Отправить капкейки в холодильник на 2 часа перед подачей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

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