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Как приготовить капкейки "Красный бархат" на День святого Валентина

Рецепт от Марты Стюарт, известной американской телеведущей и кулинара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:41
Капкейки "Красный бархат" Фото: freepik.com
Капкейки "Красный бархат"
Фото: freepik.com

Эти праздничные капкейки на День святого Валентина одинаково хороши как на вид, так и на вкус. В них нежное шоколадное тесто идеально сочетается с воздушным кремом из сливочного сыра.

Капкейки "Красный бархат"

Ингредиенты: 

Для кексов: 

  • 2 1/2 чашки муки, просеянной
  • 2 столовые ложки несладкого какао-порошка
  • 1 чайная ложка соли  
  • 1 1/2 стакана сахара  
  • 1 1/2 чашки растительного масла  
  • 2 больших яйца комнатной температуры  
  • 1/2 чайной ложки красного гелевого пищевого красителя  
  • 1 чайная ложка экстракта ванили  
  • 1 стакан пахты или кефира  
  • 1 1/2 чайные ложки пищевой соды  
  • 2 чайные ложки столового уксуса

  Для глазури: 

  • 225 г сливочного масла, размягченного 
  • 340 г сливочного сыра 
  • 450 г просеянной сахарной пудры 
  • 3/4 ванильного экстракта

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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами. Перемешать муку, какао и соль. 
  2. Взбить сахар и масло миксером. Добавить яйца, по одному за раз, взбивая после каждого добавления. Добавить пищевой краситель и ваниль.  
  3. Уменьшить скорость до низкой. Добавить мучную смесь в три приема, чередуя с двумя добавлениями кефира, и взбивая после каждого. 
  4. Смешать пищевую соду и уксус в небольшой миске (она будет пениться); добавить смесь в тесто и взбивать на средней скорости 10 секунд. 
  5. Разделить тесто равномерно между формочками, заполняя каждую на три четверти. Выпекать около 20 минут. Остудить на решетке.
  6. Взбить все ингредиенты для глазури, отправить в кондитерский мешок и выдавить на кексы. Глазурь также можно намазать ложкой. 
  7. Отправить капкейки в холодильник на 2 часа перед подачей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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Источник: Сегодня
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