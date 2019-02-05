Как приготовить капкейки "Красный бархат" на День святого Валентина
Рецепт от Марты Стюарт, известной американской телеведущей и кулинара
Эти праздничные капкейки на День святого Валентина одинаково хороши как на вид, так и на вкус. В них нежное шоколадное тесто идеально сочетается с воздушным кремом из сливочного сыра.
Капкейки "Красный бархат"
Ингредиенты:
Для кексов:
- 2 1/2 чашки муки, просеянной
- 2 столовые ложки несладкого какао-порошка
- 1 чайная ложка соли
- 1 1/2 стакана сахара
- 1 1/2 чашки растительного масла
- 2 больших яйца комнатной температуры
- 1/2 чайной ложки красного гелевого пищевого красителя
- 1 чайная ложка экстракта ванили
- 1 стакан пахты или кефира
- 1 1/2 чайные ложки пищевой соды
- 2 чайные ложки столового уксуса
Для глазури:
- 225 г сливочного масла, размягченного
- 340 г сливочного сыра
- 450 г просеянной сахарной пудры
- 3/4 ванильного экстракта
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами. Перемешать муку, какао и соль.
- Взбить сахар и масло миксером. Добавить яйца, по одному за раз, взбивая после каждого добавления. Добавить пищевой краситель и ваниль.
- Уменьшить скорость до низкой. Добавить мучную смесь в три приема, чередуя с двумя добавлениями кефира, и взбивая после каждого.
- Смешать пищевую соду и уксус в небольшой миске (она будет пениться); добавить смесь в тесто и взбивать на средней скорости 10 секунд.
- Разделить тесто равномерно между формочками, заполняя каждую на три четверти. Выпекать около 20 минут. Остудить на решетке.
- Взбить все ингредиенты для глазури, отправить в кондитерский мешок и выдавить на кексы. Глазурь также можно намазать ложкой.
- Отправить капкейки в холодильник на 2 часа перед подачей.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
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Источник: Сегодня