Как приготовить карамелизированные апельсины в шоколаде

Рецепт апельсинов в черном шоколаде

Апельсины в шоколаде Фото: Depositphotos

Карамелизированные апельсины в шоколаде – это бельгийский десерт, который напоминает апельсиновые цукаты, но мягче и нежнее. К тому же цитрусовые привлекательно выглядят и очень украсят новогодний и рождественский стол.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:

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Апельсины в шоколаде

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

218 ккал

Ингредиенты:

5 апельсинов

550 г сахара

300 мл воды

100-150 г горького постного шоколада

Способ приготовления:

Апельсины тщательно вымыть и нарезать кружочками толщиной 7-8 мм. Если в апельсине косточки – аккуратно их удалить. Залить их кипятком на 2-3 минуты, чтобы вышла горечь, затем просушить бумажными салфетками с двух сторон. Приготовить в широкой просторной посуде сироп из сахара и воды. Выложить в сироп апельсины и варить их на медленном огне без крышки, пока белая прослойка под кожурой не станет прозрачной (около 1,5 часа). Помешивать очень аккуратно, меняя слои апельсинов местами, чтобы нижние не переварились, а верхние не остались сырыми. Вынуть апельсины из сиропа, дать стечь сиропу (лучше на решетке, подставив под нее противень), переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправить в духовку, разогретую до 110 °С на 20-25 минут для окончательной карамелизации. Готовые апельсины остудить. Глазировать апельсины шоколадом. Для этого шоколад растопить на водяной бане, окунуть апельсины до половины в расплавленный шоколад и уложить их на пергаментную бумагу для застывания при комнатной температуре, а затем убрать на 1-2 часа в холодильник.

Полезный совет

Сироп, оставшийся после варки апельсинов, можно использовать для заправки фруктовых салатов. В качестве подсластителя и ароматизатора в десертах, либо добавить в чай. При хранении в холодильнике сироп загустевает, приобретая консистенцию жидкого меда.

Напомним, ранее мы писали, как запечь курицу с апельсинами и мандаринами на Новый год и Рождество. "Сегодня" также делились рецептом молочного коктейля с апельсинами.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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