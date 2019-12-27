Как приготовить карамелизированные апельсины в шоколаде
Рецепт апельсинов в черном шоколаде
Карамелизированные апельсины в шоколаде – это бельгийский десерт, который напоминает апельсиновые цукаты, но мягче и нежнее. К тому же цитрусовые привлекательно выглядят и очень украсят новогодний и рождественский стол.
Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:
Апельсины в шоколаде
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 218 ккал
Ингредиенты:
- 5 апельсинов
- 550 г сахара
- 300 мл воды
- 100-150 г горького постного шоколада
Способ приготовления:
- Апельсины тщательно вымыть и нарезать кружочками толщиной 7-8 мм. Если в апельсине косточки – аккуратно их удалить.
- Залить их кипятком на 2-3 минуты, чтобы вышла горечь, затем просушить бумажными салфетками с двух сторон.
- Приготовить в широкой просторной посуде сироп из сахара и воды. Выложить в сироп апельсины и варить их на медленном огне без крышки, пока белая прослойка под кожурой не станет прозрачной (около 1,5 часа). Помешивать очень аккуратно, меняя слои апельсинов местами, чтобы нижние не переварились, а верхние не остались сырыми.
- Вынуть апельсины из сиропа, дать стечь сиропу (лучше на решетке, подставив под нее противень), переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправить в духовку, разогретую до 110 °С на 20-25 минут для окончательной карамелизации. Готовые апельсины остудить.
- Глазировать апельсины шоколадом. Для этого шоколад растопить на водяной бане, окунуть апельсины до половины в расплавленный шоколад и уложить их на пергаментную бумагу для застывания при комнатной температуре, а затем убрать на 1-2 часа в холодильник.
Полезный совет
Сироп, оставшийся после варки апельсинов, можно использовать для заправки фруктовых салатов. В качестве подсластителя и ароматизатора в десертах, либо добавить в чай. При хранении в холодильнике сироп загустевает, приобретая консистенцию жидкого меда.
Напомним, ранее мы писали, как запечь курицу с апельсинами и мандаринами на Новый год и Рождество. "Сегодня" также делились рецептом молочного коктейля с апельсинами.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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