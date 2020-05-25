Как приготовить картофельную запеканку в духовке: ТОП-5 рецептов
Рецепты картофельной запеканки с фото
Картофельная запеканка в духовке – это восхитительно вкусное, очень сытное и доступное блюдо. Его можно не только приготовить на обед или ужин, но и подать гостям за праздничным столом.
Картофельную запеканку вкусно есть вместе со свежими овощами, консервированным зеленым горошком, маринованными огурцами или грибами. Ее можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 8 средних картофелин
- 2 моркови
- 1 луковицы
- 1-2 зубчика чеснока
- 500 г говяжьего фарша
- 50 г сливочного масла
- Немного тертого сыра
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Картофель, морковь и чеснок отварить в подсоленной воде, слить жидкость.
- Добавить масло и размять все пюре. Можно добавить немного молока, если пюре сухое.
- Фарш обжарить, разбивая комочки лопаткой. Добавить измельченный лук. Посолить, поперчить. Продолжать жарить до готовности лука. Не пересушить.
- Духовку разогреть до 200 ºС.
- В форму 15х22 выложить половину картофельно-морковного пюре, затем фарш, а сверху – вторую половину пюре.
- Посыпать тертым сыром и разложить сверху тонкие ломтики сливочного масла.
- Отправить в духовку на 15-20 минут. Для того, чтобы сверху образовалась корочка, в конце можно включить режим гриля на несколько минут.
Смотрите видео, как сделать картофельную запеканку с рыбой:
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 100 г сметаны
- 3 яйца
- 650 г говяжьего фарша
- 200 г репчатого лука
- 200 г томатов в собственном соку
- 15 г чеснока
- 5 г розмарина
- 50 г сливочного масла
- Мускатный орех – щепотка
- Черный перец, соль
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Готовим картофельную часть. Отвариваем картофель, разминаем его и смешиваем со сметаной. Добавляем яйца, сливочное масло, щепотку мускатного ореха, черный перец и соль.
- Для мясной части лук и чеснок режем мелко, складываем по отдельности.
- Томаты в собственном соку мелко рубим.
- На растительном масле обжариваем лук до румяного цвета, ближе к концу добавляем чеснок, и уже через минуту кладем туда же фарш.
- Хорошо обжариваем, после чего добавляем томаты, соль, перец и измельченный розмарин.
- Слегка увариваем соус, чтобы он стал погуще, но важно не перестараться, чтобы не сгорел.
- Берем глубокую форму, смазываем ее маслом, на дно выкладываем треть картофельного пюре тонким слоем, поверх выкладываем мясную начинку, а сверху – оставшуюся картошку.
- Запеканку отправляем в печь, нагретую до 180 °C, на 20-25 минут. Критерием будем ровная румяная корочка.
- Даем немного остыть, нарезаем на крупные куски, подаем со сметаной или без.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г картофеля, тонко нарезанного
- 150 г молока
- 5 ст.л белого вина
- Соль, перец – по вкусу
- 2 ст.л сливочного масла
- 2 дольки чеснока и 2 ст.л растительного масла
- 300 г шампиньонов
- 100 г тертого сыра
Способ приготовления:
- Нагреть духовку 210 °С, смазать маслом форму для запеканки.
- Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец.
- Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы.
- Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая.
- Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.
Время приготовления:
- 1 час 40 минут
Ингредиенты:
- 4 столовые ложки сливочного масла плюс для смазывания формы
- 5-6 средних картофелин
- 1 чайная ложка соли или по вкусу
- Свежемолотый черный перец
- 4 зубчика чеснока, мелко нарезанного
- 1 средняя луковица, нарезанная мелкими кубиками
- 225 г сыра комнатной температуры
- 1 чашка сливок
- 2 столовые ложки рубленого свежего розмарина
- 3 стебля зеленого лука, тонко нарезанные
- 1 чашка тертого пармезана
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом форму 20х30 см.
- Нарежьте картофель очень тонко. Положите его в форму для выпечки и посыпьте 1/2 чайной ложки соли и небольшим количеством перца.
- В большой сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и лук и жарьте до прозрачности, периодически помешивая, около 5 минут.
- Добавьте сливочный сыр и готовьте до однородности, примерно 3 минуты. Добавьте 1/2 чайной ложки соли и немного перца. Попробуйте и добавьте специи на свой вкус.
- Добавьте розмарин и зеленый лук, перемешайте. Наконец, вмешайте 1/2 чашки тертого пармезана.
- Вылейте сливочную смесь поверх картофеля. Посыпьте остатками пармезана и запекайте до золотисто-коричневого цвета и пузырьков, не менее часа.
- Дайте постоять 10 минут перед подачей на стол.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 600 г тыквы
- 1 кг картофеля
- 1 луковица
- 2 ст.л. растительного масла
- 100 мл молока
- 50 г масла
- 120 г бекона
- 100 г копченого чеддера
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель, тыкву и лук почистить.
- Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре.
- Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера.
- Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета.
- Сыр натереть на терке.
- Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть чеддера для посыпки. Выложить половину пюре в неразъемную жаропрочную форму, сверху разложить бекон и оставшееся пюре.
- Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180 ºС духовке, пока не появится золотистая корочка.
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