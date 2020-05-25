Как приготовить картофельную запеканку в духовке: ТОП-5 рецептов

Рецепты картофельной запеканки с фото

Картофельная запеканка в духовке – это восхитительно вкусное, очень сытное и доступное блюдо. Его можно не только приготовить на обед или ужин, но и подать гостям за праздничным столом.

Картофельную запеканку вкусно есть вместе со свежими овощами, консервированным зеленым горошком, маринованными огурцами или грибами. Ее можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом.

Картофельная запеканка с фаршем

Картофельная запеканка с фаршем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

8 средних картофелин

2 моркови

1 луковицы

1-2 зубчика чеснока

500 г говяжьего фарша

50 г сливочного масла

Немного тертого сыра

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Картофель, морковь и чеснок отварить в подсоленной воде, слить жидкость. Добавить масло и размять все пюре. Можно добавить немного молока, если пюре сухое. Фарш обжарить, разбивая комочки лопаткой. Добавить измельченный лук. Посолить, поперчить. Продолжать жарить до готовности лука. Не пересушить. Духовку разогреть до 200 ºС. В форму 15х22 выложить половину картофельно-морковного пюре, затем фарш, а сверху – вторую половину пюре. Посыпать тертым сыром и разложить сверху тонкие ломтики сливочного масла. Отправить в духовку на 15-20 минут. Для того, чтобы сверху образовалась корочка, в конце можно включить режим гриля на несколько минут.

Смотрите видео, как сделать картофельную запеканку с рыбой:

Картофельная запеканка с мясом

Картофельная запеканка: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

700 г картофеля

100 г сметаны

3 яйца

650 г говяжьего фарша

200 г репчатого лука

200 г томатов в собственном соку

15 г чеснока

5 г розмарина

50 г сливочного масла

Мускатный орех – щепотка

Черный перец, соль

Растительное масло

Способ приготовления:

Готовим картофельную часть. Отвариваем картофель, разминаем его и смешиваем со сметаной. Добавляем яйца, сливочное масло, щепотку мускатного ореха, черный перец и соль. Для мясной части лук и чеснок режем мелко, складываем по отдельности. Томаты в собственном соку мелко рубим. На растительном масле обжариваем лук до румяного цвета, ближе к концу добавляем чеснок, и уже через минуту кладем туда же фарш. Хорошо обжариваем, после чего добавляем томаты, соль, перец и измельченный розмарин. Слегка увариваем соус, чтобы он стал погуще, но важно не перестараться, чтобы не сгорел. Берем глубокую форму, смазываем ее маслом, на дно выкладываем треть картофельного пюре тонким слоем, поверх выкладываем мясную начинку, а сверху – оставшуюся картошку. Запеканку отправляем в печь, нагретую до 180 °C, на 20-­25 минут. Критерием будем ровная румяная корочка. Даем немного остыть, нарезаем на крупные куски, подаем со сметаной или без.

Картофельная запеканка с грибами

Запеканка из картофеля и грибов с сыром Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г картофеля, тонко нарезанного

150 г молока

5 ст.л белого вина

Соль, перец – по вкусу

2 ст.л сливочного масла

2 дольки чеснока и 2 ст.л растительного масла

300 г шампиньонов

100 г тертого сыра

Способ приготовления:

Нагреть духовку 210 °С, смазать маслом форму для запеканки. Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец. Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы. Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая. Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.

Картофельная запеканка с сыром

Запеканка из картофеля Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 40 минут

Ингредиенты:

4 столовые ложки сливочного масла плюс для смазывания формы

5-6 средних картофелин

1 чайная ложка соли или по вкусу

Свежемолотый черный перец

4 зубчика чеснока, мелко нарезанного

1 средняя луковица, нарезанная мелкими кубиками

225 г сыра комнатной температуры

1 чашка сливок

2 столовые ложки рубленого свежего розмарина

3 стебля зеленого лука, тонко нарезанные

1 чашка тертого пармезана

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом форму 20х30 см. Нарежьте картофель очень тонко. Положите его в форму для выпечки и посыпьте 1/2 чайной ложки соли и небольшим количеством перца. В большой сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и лук и жарьте до прозрачности, периодически помешивая, около 5 минут. Добавьте сливочный сыр и готовьте до однородности, примерно 3 минуты. Добавьте 1/2 чайной ложки соли и немного перца. Попробуйте и добавьте специи на свой вкус. Добавьте розмарин и зеленый лук, перемешайте. Наконец, вмешайте 1/2 чашки тертого пармезана. Вылейте сливочную смесь поверх картофеля. Посыпьте остатками пармезана и запекайте до золотисто-коричневого цвета и пузырьков, не менее часа. Дайте постоять 10 минут перед подачей на стол.

Запеканка из картофельного пюре

Картофельная запеканка с беконом и тыквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

600 г тыквы

1 кг картофеля

1 луковица

2 ст.л. растительного масла

100 мл молока

50 г масла

120 г бекона

100 г копченого чеддера

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель, тыкву и лук почистить. Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре. Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера. Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета. Сыр натереть на терке. Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть чеддера для посыпки. Выложить половину пюре в неразъемную жаропрочную форму, сверху разложить бекон и оставшееся пюре. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180 ºС духовке, пока не появится золотистая корочка.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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