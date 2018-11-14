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Как приготовить картофельный салат в греческом стиле

Рецепт вкусного салата из картофеля с брынзой и оливками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16
Картофельный салат по-гречески Фото: depositphotos.com
Картофельный салат по-гречески Фото: depositphotos.com

Классический греческий салат очень свежий и сочный, поэтому больше подходит для лета. Мы предлагаем зимний вариант этого блюда – картофелем и стручковой фасолью.

Картофельный салат по-гречески

Ингредиенты:

  • 900 г картофеля с красной кожурой
  • 70 г брынзы или феты
  • 75 г оливок и маслин
  • 100 г стручковой фасоли
  • немного петрушки, мяты и орегано
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 3 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. горчицы
  • соль по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Если картофель молодой, его можно не чистить, а хорошо помыть, разрезать пополам, сбрызнуть маслом и запечь на противне в духовке. Если картофельные половинки крупные, разрезать их еще раз пополам.
  2. Зеленую фасоль отварить в кипящей воде в течение 5 минут.
  3. Нарезать сыр кубиками или раскрошить руками.
  4. Оливки достать из рассола и нарезать кружочками.
  5. Зелень помыть, обсушить и порвать руками.
  6. Для заправки смешать оливковое масло,  лимонный сок, горчицу и соль. Полить салат и перемешать.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного салата от Даши Малаховой. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить немецкий картофельный салат с яблоками и сельдью.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата от Григория Германа:

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Источник: "Сегодня"
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