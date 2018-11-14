Как приготовить картофельный салат в греческом стиле
Рецепт вкусного салата из картофеля с брынзой и оливками
Классический греческий салат очень свежий и сочный, поэтому больше подходит для лета. Мы предлагаем зимний вариант этого блюда – картофелем и стручковой фасолью.
Картофельный салат по-гречески
Ингредиенты:
- 900 г картофеля с красной кожурой
- 70 г брынзы или феты
- 75 г оливок и маслин
- 100 г стручковой фасоли
- немного петрушки, мяты и орегано
- 3 ст.л. оливкового масла
- 3 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. горчицы
- соль по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Если картофель молодой, его можно не чистить, а хорошо помыть, разрезать пополам, сбрызнуть маслом и запечь на противне в духовке. Если картофельные половинки крупные, разрезать их еще раз пополам.
- Зеленую фасоль отварить в кипящей воде в течение 5 минут.
- Нарезать сыр кубиками или раскрошить руками.
- Оливки достать из рассола и нарезать кружочками.
- Зелень помыть, обсушить и порвать руками.
- Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок, горчицу и соль. Полить салат и перемешать.
Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного салата от Даши Малаховой. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить немецкий картофельный салат с яблоками и сельдью.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата от Григория Германа:
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Источник: "Сегодня"