Как приготовить картофельный салат в греческом стиле

Рецепт вкусного салата из картофеля с брынзой и оливками

Картофельный салат по-гречески Фото: depositphotos.com

Классический греческий салат очень свежий и сочный, поэтому больше подходит для лета. Мы предлагаем зимний вариант этого блюда – картофелем и стручковой фасолью.

Картофельный салат по-гречески

Ингредиенты:

900 г картофеля с красной кожурой

70 г брынзы или феты

75 г оливок и маслин

100 г стручковой фасоли

немного петрушки, мяты и орегано

3 ст.л. оливкового масла

3 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. горчицы

соль по вкусу

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Рецепт приготовления:

Если картофель молодой, его можно не чистить, а хорошо помыть, разрезать пополам, сбрызнуть маслом и запечь на противне в духовке. Если картофельные половинки крупные, разрезать их еще раз пополам. Зеленую фасоль отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Нарезать сыр кубиками или раскрошить руками. Оливки достать из рассола и нарезать кружочками. Зелень помыть, обсушить и порвать руками. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок, горчицу и соль. Полить салат и перемешать.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного салата от Даши Малаховой. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить немецкий картофельный салат с яблоками и сельдью.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата от Григория Германа: