Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить картошку в фольге на костре

Мы расскажем, как запечь картошку на костре в фольге с салом, луком и специями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Картошка на костре в фольге
Картошка на костре в фольге
Фото: Depositphotos

Приготовить печеный картофель на костре довольно просто, но далеко не у всех это хорошо получается. Бывает, что клубни пропекаются неравномерно – пригорают по краям и остаются сырыми внутри. Поэтому приготовление в фольге – лучший вариант запечь картошку на природе.

Картошка в фольге на костре с салом 

Ингредиенты:

  • Картофель среднего размера
  • Кусок сала
  • Репчатый лук
  • Специи – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Зелень и соусы – для подачи

Читайте также
Рецепт дня: фаршированный картофель с беконом, зеленью и сыром

Рецепт приготовления:

  1. Очищенный репчатый лук нарезать полукольцами, а сало (оно может быть обычным или с прожилками мяса) – тонкими пластинками.
  2. Картофель тщательно помыть с помощью щетки, обсушить и разрезать вдоль пополам.
  3. Между двух половинок картофелины положить по 1-2 ломтика сала и кусочек луковицы, посыпать специями и солью. Затем плотно завернуть картофелину в фольгу. Таким же образом подготовить все клубни.
  4. Запекать картофель с салом в фольге желательно в уже прогоревшем костре. Для этого следует аккуратно разгрести горячую золу, положить в нее завернутую в фольгу картошку с салом, а затем немного присыпать золой сверху.
  5. Через 10-15 минут картофель в костре нужно перевернуть, чтобы он равномерно пропекся. Переворачивать картофель можно несколько раз.
  6. Чтобы проверить, готова ли печеная картошка с салом в фольге, ее следует проткнуть вилкой или зубочисткой, предварительно вынув из костра. Будьте осторожны – картофель очень горячий, и вы можете серьезно обжечься!
  7. Готовую печеную картошку переложить в глубокую миску, застеленную газетой (бумага нужна, чтобы не запачкать посуду). Аккуратно разверните фольгу, чтобы зола не попала внутрь.
  8. Подавать запеченный картофель можно вместе с кетчупом, горчицей и зеленью. Или сделать соус из сметаны, чеснока и рубленой зелени.

Напомним, ранее мы писали, как запечь картофель дольками по-деревенски. "Сегодня" также рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.

Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами на гриле:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника Как приготовить уху: классический походный рецепт Как приготовить маринад для шашлыка: ТОП-5 рецептов Как приготовить вкусный шашлык из свинины
пикник картофель сало костер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат
Салат "Необыкновенный"
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой

Популярные статьи

Сегодня, 13:35Техно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

Сегодня, 12:30Fun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

Вчера, 11:39Fun

Показали "самое лучшее фото с выпускного"

7 апреляFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляFun

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляТехно

Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades стала доступна всем

7 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

Новости партнеров

Котлеты домашние. Секретный ингредиент
Котлеты домашние. Секретный ингредиент
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)
«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание
Самый Супер быстрый Торт. Готовится за 15 минут
Самый Супер быстрый Торт. Готовится за 15 минут
Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу
Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу