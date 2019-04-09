Как приготовить картошку в фольге на костре

Мы расскажем, как запечь картошку на костре в фольге с салом, луком и специями

Картошка на костре в фольге Фото: Depositphotos

Приготовить печеный картофель на костре довольно просто, но далеко не у всех это хорошо получается. Бывает, что клубни пропекаются неравномерно – пригорают по краям и остаются сырыми внутри. Поэтому приготовление в фольге – лучший вариант запечь картошку на природе.

Картошка в фольге на костре с салом

Ингредиенты:

Картофель среднего размера

Кусок сала

Репчатый лук

Специи – по вкусу

Соль – по вкусу

Зелень и соусы – для подачи

Рецепт приготовления:

Очищенный репчатый лук нарезать полукольцами, а сало (оно может быть обычным или с прожилками мяса) – тонкими пластинками. Картофель тщательно помыть с помощью щетки, обсушить и разрезать вдоль пополам. Между двух половинок картофелины положить по 1-2 ломтика сала и кусочек луковицы, посыпать специями и солью. Затем плотно завернуть картофелину в фольгу. Таким же образом подготовить все клубни. Запекать картофель с салом в фольге желательно в уже прогоревшем костре. Для этого следует аккуратно разгрести горячую золу, положить в нее завернутую в фольгу картошку с салом, а затем немного присыпать золой сверху. Через 10-15 минут картофель в костре нужно перевернуть, чтобы он равномерно пропекся. Переворачивать картофель можно несколько раз. Чтобы проверить, готова ли печеная картошка с салом в фольге, ее следует проткнуть вилкой или зубочисткой, предварительно вынув из костра. Будьте осторожны – картофель очень горячий, и вы можете серьезно обжечься! Готовую печеную картошку переложить в глубокую миску, застеленную газетой (бумага нужна, чтобы не запачкать посуду). Аккуратно разверните фольгу, чтобы зола не попала внутрь. Подавать запеченный картофель можно вместе с кетчупом, горчицей и зеленью. Или сделать соус из сметаны, чеснока и рубленой зелени.

Напомним, ранее мы писали, как запечь картофель дольками по-деревенски. "Сегодня" также рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.

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