Как приготовить картошку в фольге на костре
Мы расскажем, как запечь картошку на костре в фольге с салом, луком и специями
Приготовить печеный картофель на костре довольно просто, но далеко не у всех это хорошо получается. Бывает, что клубни пропекаются неравномерно – пригорают по краям и остаются сырыми внутри. Поэтому приготовление в фольге – лучший вариант запечь картошку на природе.
Картошка в фольге на костре с салом
Ингредиенты:
- Картофель среднего размера
- Кусок сала
- Репчатый лук
- Специи – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Зелень и соусы – для подачи
Рецепт приготовления:
- Очищенный репчатый лук нарезать полукольцами, а сало (оно может быть обычным или с прожилками мяса) – тонкими пластинками.
- Картофель тщательно помыть с помощью щетки, обсушить и разрезать вдоль пополам.
- Между двух половинок картофелины положить по 1-2 ломтика сала и кусочек луковицы, посыпать специями и солью. Затем плотно завернуть картофелину в фольгу. Таким же образом подготовить все клубни.
- Запекать картофель с салом в фольге желательно в уже прогоревшем костре. Для этого следует аккуратно разгрести горячую золу, положить в нее завернутую в фольгу картошку с салом, а затем немного присыпать золой сверху.
- Через 10-15 минут картофель в костре нужно перевернуть, чтобы он равномерно пропекся. Переворачивать картофель можно несколько раз.
- Чтобы проверить, готова ли печеная картошка с салом в фольге, ее следует проткнуть вилкой или зубочисткой, предварительно вынув из костра. Будьте осторожны – картофель очень горячий, и вы можете серьезно обжечься!
- Готовую печеную картошку переложить в глубокую миску, застеленную газетой (бумага нужна, чтобы не запачкать посуду). Аккуратно разверните фольгу, чтобы зола не попала внутрь.
- Подавать запеченный картофель можно вместе с кетчупом, горчицей и зеленью. Или сделать соус из сметаны, чеснока и рубленой зелени.
Напомним, ранее мы писали, как запечь картофель дольками по-деревенски. "Сегодня" также рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.
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Источник: Сегодня