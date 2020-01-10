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Как приготовить кекс на кефире: три простых рецепта

Рецепты кексов на кефире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
Кекс на кефире: рецепт с фото
Кекс на кефире: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

У вас остался кефир, и вы не знаете, как его использовать? Мы предлагаем испечь на его основе вкусные домашние кексы к чаю. Выпечка на кефире получается мягкой и нежной, и готовится очень просто.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

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Кекс: рецепт на кефире с изюмом и орехами

Кекс с изюмом
Кекс с изюмом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400-450 г муки пшеничной
  • 270 г сахара
  • 150 г размягченного сливочного масла
  • 0,5 л кефира
  • 4 яйца
  • 50 г изюма
  • 50 г орехов
  • 1 ст.л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Изюм замочить в кипятке на полчаса. Воду слить.
  2. Орехи порубить.
  3. Яйца растереть с сахаром до бела.
  4. Смешать с маслом, кефиром, орехами и изюмом.
  5. Добавит муку, соль и разрыхлитель. Все хорошо перемешать.
  6. Две формы для кекса смазать маслом, посыпать мукой или панировочными сухарями.
  7. Наполнить формы на 2/3. Выпекать 15-20 минут при 200 ºС, затем еще минут 25-30 при 180 ºС. Кексы должен треснуть сверху и зарумянится. Проверить готовность деревянной палочкой.
  8. Остудить. Посыпать сахарной пудрой.

Кекс на кефире в мультиварке

Рецепт кекса в мультиварке
Рецепт кекса в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • 200 мл (1 стакан) кефира
  • 100 мл (0.5 стакана) растительного масла
  • 200 г сахара
  • 260 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 3 яйца
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

  1. Взбить куриные яйца с сахаром в пышный светлый крем.
  2. Добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар. Перемешать.
  3. Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку и взбить миксером до однородной массы.
  4. Чашу мультиварки смажьте растительным маслом и добавьте тесто.
  5. Готовьте в режиме "Выпечка" в течение 50 минут. После завершения программы не вынимайте кекс из мультиварки еще 10 минут.
  6. В конце переложите на тарелку и украсьте сахарной пудрой.

Кекс без яиц на кефире

Кекс на кефире без яиц
Кекс на кефире без яиц
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 180 г муки
  • 200 г кефира или йогурта без добавок
  • 120 г сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 4 ст.л. сока (яблочного, апельсинового или любого другого)

Способ приготовления:

  1. Кефир смешать с сахаром и соком до однородности, добавить муку и разрыхлитель. Перемешать, чтобы не было комков.
  2. Выложить в форму для кекса и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут.
  3. Готовность проверить деревянной шпажкой – она должна быть сухой.

Напомним, ранее мы делились рецептом бисквита в мультиварке на кипятке. "Сегодня" также писали, как сделать бисквитный пирог с черникой.

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Источник: Сегодня
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