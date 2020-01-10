Как приготовить кекс на кефире: три простых рецепта

Рецепты кексов на кефире

Кекс на кефире: рецепт с фото Фото: Depositphotos

У вас остался кефир, и вы не знаете, как его использовать? Мы предлагаем испечь на его основе вкусные домашние кексы к чаю. Выпечка на кефире получается мягкой и нежной, и готовится очень просто.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

Кекс: рецепт на кефире с изюмом и орехами

Кекс с изюмом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400-450 г муки пшеничной

270 г сахара

150 г размягченного сливочного масла

0,5 л кефира

4 яйца

50 г изюма

50 г орехов

1 ст.л. разрыхлителя

Щепотка соли

Способ приготовления:

Изюм замочить в кипятке на полчаса. Воду слить. Орехи порубить. Яйца растереть с сахаром до бела. Смешать с маслом, кефиром, орехами и изюмом. Добавит муку, соль и разрыхлитель. Все хорошо перемешать. Две формы для кекса смазать маслом, посыпать мукой или панировочными сухарями. Наполнить формы на 2/3. Выпекать 15-20 минут при 200 ºС, затем еще минут 25-30 при 180 ºС. Кексы должен треснуть сверху и зарумянится. Проверить готовность деревянной палочкой. Остудить. Посыпать сахарной пудрой.

Кекс на кефире в мультиварке

Рецепт кекса в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

200 мл (1 стакан) кефира

100 мл (0.5 стакана) растительного масла

200 г сахара

260 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

3 яйца

1 пакетик ванильного сахара

Сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

Взбить куриные яйца с сахаром в пышный светлый крем. Добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар. Перемешать. Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку и взбить миксером до однородной массы. Чашу мультиварки смажьте растительным маслом и добавьте тесто. Готовьте в режиме "Выпечка" в течение 50 минут. После завершения программы не вынимайте кекс из мультиварки еще 10 минут. В конце переложите на тарелку и украсьте сахарной пудрой.

Кекс без яиц на кефире

Кекс на кефире без яиц Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

180 г муки

200 г кефира или йогурта без добавок

120 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя

4 ст.л. сока (яблочного, апельсинового или любого другого)

Способ приготовления:

Кефир смешать с сахаром и соком до однородности, добавить муку и разрыхлитель. Перемешать, чтобы не было комков. Выложить в форму для кекса и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой – она должна быть сухой.

Напомним, ранее мы делились рецептом бисквита в мультиварке на кипятке. "Сегодня" также писали, как сделать бисквитный пирог с черникой.

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