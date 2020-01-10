Как приготовить кекс на кефире: три простых рецепта
Рецепты кексов на кефире
У вас остался кефир, и вы не знаете, как его использовать? Мы предлагаем испечь на его основе вкусные домашние кексы к чаю. Выпечка на кефире получается мягкой и нежной, и готовится очень просто.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:
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Кекс: рецепт на кефире с изюмом и орехами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400-450 г муки пшеничной
- 270 г сахара
- 150 г размягченного сливочного масла
- 0,5 л кефира
- 4 яйца
- 50 г изюма
- 50 г орехов
- 1 ст.л. разрыхлителя
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Изюм замочить в кипятке на полчаса. Воду слить.
- Орехи порубить.
- Яйца растереть с сахаром до бела.
- Смешать с маслом, кефиром, орехами и изюмом.
- Добавит муку, соль и разрыхлитель. Все хорошо перемешать.
- Две формы для кекса смазать маслом, посыпать мукой или панировочными сухарями.
- Наполнить формы на 2/3. Выпекать 15-20 минут при 200 ºС, затем еще минут 25-30 при 180 ºС. Кексы должен треснуть сверху и зарумянится. Проверить готовность деревянной палочкой.
- Остудить. Посыпать сахарной пудрой.
Кекс на кефире в мультиварке
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 200 мл (1 стакан) кефира
- 100 мл (0.5 стакана) растительного масла
- 200 г сахара
- 260 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 3 яйца
- 1 пакетик ванильного сахара
- Сахарная пудра – для украшения
Способ приготовления:
- Взбить куриные яйца с сахаром в пышный светлый крем.
- Добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар. Перемешать.
- Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку и взбить миксером до однородной массы.
- Чашу мультиварки смажьте растительным маслом и добавьте тесто.
- Готовьте в режиме "Выпечка" в течение 50 минут. После завершения программы не вынимайте кекс из мультиварки еще 10 минут.
- В конце переложите на тарелку и украсьте сахарной пудрой.
Кекс без яиц на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 180 г муки
- 200 г кефира или йогурта без добавок
- 120 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 4 ст.л. сока (яблочного, апельсинового или любого другого)
Способ приготовления:
- Кефир смешать с сахаром и соком до однородности, добавить муку и разрыхлитель. Перемешать, чтобы не было комков.
- Выложить в форму для кекса и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут.
- Готовность проверить деревянной шпажкой – она должна быть сухой.
Напомним, ранее мы делились рецептом бисквита в мультиварке на кипятке. "Сегодня" также писали, как сделать бисквитный пирог с черникой.
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Источник: Сегодня