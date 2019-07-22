Как приготовить кекс в хлебопечке: ТОП-3 рецептов
Рецепты вкусных сладких кексов в хлебопечке
Кекс в хлебопечке мало отличается от приготовленного в духовке. Вам нужно будет замесить тесто для кекса, выложить его в чашу хлебопечки, застеленную пергаментной бумагой, выбрать программу "Кекс" и готовить 1-1.5 часа, в зависимости от рецепта.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:
Вы можете добавлять в тесто дополнительные ингредиенты по вкусу: орехи, какао, кокосовую стружку, нарезанные сухофрукты, цукаты, мак, апельсиновую или лимонную цедру или перечисленные добавки в любых сочетаниях.
Кекс в хлебопечке на сметане
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 200 г
- Сахар – 175 г
- Масло сливочное (маргарин) – 100 г
- Сметана – 100 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Соль – 1/3 ч. л.
- Ванилин – на кончике ножа
Способ приготовления:
- Сахар и размягченное сливочное масло взбейте миксером.
- Продолжая взбивать, добавьте по одному яйца и сметану.
- Постепенно в эту смесь добавьте муку, соль, разрыхлитель и ванилин. Замесите однородное тесто.
- Застелите форму бумагой для выпечки и выложите тесто.
- Установите программу "Выпечка" (или "Кекс"), время приготовления – 1 час.
- После звукового сигнала достаньте ведерко и дайте кексу немного остыть в течение 7-10 минут, потом его можно достать из формы и охладить.
Шоколадный кекс в хлебопечке
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Ингредиенты:
- 3 больших яйца
- 1/2 стакана сахара
- 1 стакан муки
- 2 ст.л. сливочного масла
- 3 капли ванильного экстракта
- 30 г коньяка
- 1 ст.л. темного какао-порошка
Способ приготовления:
- Поместите яйца и сахар в подогретую емкость и взбейте миксером до загустения, пока мешалки не будут оставлять четкий след на смеси.
- Добавьте ванильный экстракт и коньяк, перемешайте.
- Затем всыпьте просеянную с какао-порошком муку, перемешайте деревянной лопаткой.
- Добавьте растопленное масло и быстро перемешайте.
- Застелите ведерко хлебопечки бумагой для выпечки и влейте тесто.
- Установите программу "Кекс", время выпечки – 1 час 5 минут.
- После звукового сигнала достаньте ведерко и дайте кексу немного остыть. Переложить на тарелку и по желанию покрыть растопленным шоколадом.
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Кекс в хлебопечке с сухофруктами
Время приготовления:
- 1 час 40 минут
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 3/4 стакана сахара
- 1 1/2 стакана просеянной муки
- 100 г сливочного масла
- 3 капли ванильного экстракта
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 3 ст.л. рома
- 60 г измельченной вяленой вишни
- 60 г изюма
- 15 г засахаренного апельсина
- 15 г апельсинового мармелада (или джема)
Способ приготовления:
- Приготовьте тесто так же, как для шоколадного кекса. Ром, вишню и апельсин нужно добавить в муку.
- Выпекайте в программе "Кекс" 1 час 25 минут.
- Джем нанесите на готовый кекс сверху.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кекс из кабачков с апельсинами и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом теста для пиццы в хлебопечке.
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