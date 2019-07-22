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Как приготовить кекс в хлебопечке: ТОП-3 рецептов

Рецепты вкусных сладких кексов в хлебопечке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Кекс в хлебопечке
Кекс в хлебопечке
Фото: Depositphotos

Кекс в хлебопечке мало отличается от приготовленного в духовке. Вам нужно будет замесить тесто для кекса, выложить его в чашу хлебопечки, застеленную пергаментной бумагой, выбрать программу "Кекс" и готовить 1-1.5 часа, в зависимости от рецепта. 

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

Вы можете добавлять в тесто дополнительные ингредиенты по вкусу: орехи, какао, кокосовую стружку, нарезанные сухофрукты, цукаты, мак, апельсиновую или лимонную цедру или перечисленные добавки в любых сочетаниях.

Кекс в хлебопечке на сметане

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 200 г
  • Сахар – 175 г
  • Масло сливочное (маргарин) – 100 г
  • Сметана  – 100 г
  • Яйца куриные  – 3 шт.
  • Разрыхлитель  – 1,5 ч. л.
  • Соль – 1/3 ч. л.
  • Ванилин – на кончике ножа

Способ приготовления:

  1. Сахар и размягченное сливочное масло взбейте миксером. 
  2. Продолжая взбивать, добавьте по одному яйца и сметану. 
  3. Постепенно в эту смесь добавьте муку, соль, разрыхлитель и ванилин. Замесите однородное тесто. 
  4. Застелите форму бумагой для выпечки и выложите тесто. 
  5. Установите программу "Выпечка" (или "Кекс"), время приготовления – 1 час.  
  6. После звукового сигнала достаньте ведерко и дайте кексу немного остыть в течение 7-10 минут, потом его можно достать из формы и охладить.

Кекс в хлебопечке можно готовить с разными добавками
Кекс в хлебопечке можно готовить с разными добавками
Фото: Depositphotos

Шоколадный кекс в хлебопечке

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Ингредиенты:

  • 3 больших яйца
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 стакан муки
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 3 капли ванильного экстракта
  • 30 г коньяка
  • 1 ст.л. темного какао-порошка

Способ приготовления:

  1. Поместите яйца и сахар в подогретую емкость и взбейте миксером до загустения, пока мешалки не будут оставлять четкий след на смеси.
  2. Добавьте ванильный экстракт и коньяк, перемешайте.
  3. Затем всыпьте просеянную с какао-порошком муку, перемешайте деревянной лопаткой.
  4. Добавьте растопленное масло и быстро перемешайте.
  5. Застелите ведерко хлебопечки бумагой для выпечки и влейте тесто.
  6. Установите программу "Кекс", время выпечки – 1 час 5 минут.  
  7. После звукового сигнала достаньте ведерко и дайте кексу немного остыть. Переложить на тарелку и по желанию покрыть растопленным шоколадом.

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Кекс в хлебопечке с сухофруктами

Время приготовления:

  • 1 час 40 минут

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 3/4 стакана сахара
  • 1 1/2 стакана просеянной муки
  • 100 г сливочного масла
  • 3 капли ванильного экстракта
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 3 ст.л. рома
  • 60 г измельченной вяленой вишни
  • 60 г изюма
  • 15 г засахаренного апельсина
  • 15 г апельсинового мармелада (или джема)

Способ приготовления:

  1. Приготовьте тесто так же, как для шоколадного кекса. Ром, вишню и апельсин нужно добавить в муку.
  2. Выпекайте в программе "Кекс" 1 час 25 минут.
  3. Джем нанесите на готовый кекс сверху.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кекс из кабачков с апельсинами и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом теста для пиццы в хлебопечке.

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Источник: Сегодня
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