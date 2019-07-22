Как приготовить кекс в хлебопечке: ТОП-3 рецептов

Рецепты вкусных сладких кексов в хлебопечке

Кекс в хлебопечке Фото: Depositphotos

Кекс в хлебопечке мало отличается от приготовленного в духовке. Вам нужно будет замесить тесто для кекса, выложить его в чашу хлебопечки, застеленную пергаментной бумагой, выбрать программу "Кекс" и готовить 1-1.5 часа, в зависимости от рецепта.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

Вы можете добавлять в тесто дополнительные ингредиенты по вкусу: орехи, какао, кокосовую стружку, нарезанные сухофрукты, цукаты, мак, апельсиновую или лимонную цедру или перечисленные добавки в любых сочетаниях.

Кекс в хлебопечке на сметане

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 г

Сахар – 175 г

Масло сливочное (маргарин) – 100 г

Сметана – 100 г

Яйца куриные – 3 шт.

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Соль – 1/3 ч. л.

Ванилин – на кончике ножа

Способ приготовления:

Сахар и размягченное сливочное масло взбейте миксером. Продолжая взбивать, добавьте по одному яйца и сметану. Постепенно в эту смесь добавьте муку, соль, разрыхлитель и ванилин. Замесите однородное тесто. Застелите форму бумагой для выпечки и выложите тесто. Установите программу "Выпечка" (или "Кекс"), время приготовления – 1 час. После звукового сигнала достаньте ведерко и дайте кексу немного остыть в течение 7-10 минут, потом его можно достать из формы и охладить.

Кекс в хлебопечке можно готовить с разными добавками Фото: Depositphotos

Шоколадный кекс в хлебопечке

Время приготовления:

1 час 20 минут

Ингредиенты:

3 больших яйца

1/2 стакана сахара

1 стакан муки

2 ст.л. сливочного масла

3 капли ванильного экстракта

30 г коньяка

1 ст.л. темного какао-порошка

Способ приготовления:

Поместите яйца и сахар в подогретую емкость и взбейте миксером до загустения, пока мешалки не будут оставлять четкий след на смеси. Добавьте ванильный экстракт и коньяк, перемешайте. Затем всыпьте просеянную с какао-порошком муку, перемешайте деревянной лопаткой. Добавьте растопленное масло и быстро перемешайте. Застелите ведерко хлебопечки бумагой для выпечки и влейте тесто. Установите программу "Кекс", время выпечки – 1 час 5 минут. После звукового сигнала достаньте ведерко и дайте кексу немного остыть. Переложить на тарелку и по желанию покрыть растопленным шоколадом.

Читайте также Как приготовить настоящий французский багет

Кекс в хлебопечке с сухофруктами

Время приготовления:

1 час 40 минут

Ингредиенты:

3 яйца

3/4 стакана сахара

1 1/2 стакана просеянной муки

100 г сливочного масла

3 капли ванильного экстракта

1 ч.л. разрыхлителя

3 ст.л. рома

60 г измельченной вяленой вишни

60 г изюма

15 г засахаренного апельсина

15 г апельсинового мармелада (или джема)

Способ приготовления:

Приготовьте тесто так же, как для шоколадного кекса. Ром, вишню и апельсин нужно добавить в муку. Выпекайте в программе "Кекс" 1 час 25 минут. Джем нанесите на готовый кекс сверху.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кекс из кабачков с апельсинами и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом теста для пиццы в хлебопечке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram