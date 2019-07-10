Как приготовить кекс в мультиварке на кефире
Кекс в мультиварке получаются очень пышным и мягким
Мультиварка прекрасно подходит для приготовления домашней выпечки. Лучше всего в ней получаются бисквиты, пироги из нежного теста, запеканки и кексы.
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После выпекания кекс нужно просто перевернуть на тарелку, он сам выпадет из формы. Если прилип – осторожно постучите по дну формы рукояткой от ножа. Можно заранее выстелить дно чаши промасленной пергаментной бумагой.
Кекс на кефире в мультиварке
Ингредиенты:
- Кефир — 1 стакан (200 мл)
- Масло растительное — 0,5 стакана (100 мл)
- Сахар — 360 г
- Мука пшеничная — 260 г
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Сахарная пудра (для украшения) — 20 г
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Способ приготовления:
- Взбить куриные яйца с сахаром в пышный светлый крем.
- Добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар. Перемешать.
- Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку и взбить миксером до однородной массы.
- Чашу мультиварки смажьте растительным маслом и добавьте тесто.
- Готовьте в режим "Выпечка" в течение 50 минут. После завершения программы не вынимайте кекс из мультиварки еще 10 минут.
- В конце переложите на тарелку и украсьте сахарной пудрой.
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Источник: Сегодня