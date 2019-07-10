Как приготовить кекс в мультиварке на кефире

Кекс в мультиварке получаются очень пышным и мягким

Рецепт кекса в мультиварке Фото: Depositphotos

Мультиварка прекрасно подходит для приготовления домашней выпечки. Лучше всего в ней получаются бисквиты, пироги из нежного теста, запеканки и кексы.

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После выпекания кекс нужно просто перевернуть на тарелку, он сам выпадет из формы. Если прилип – осторожно постучите по дну формы рукояткой от ножа. Можно заранее выстелить дно чаши промасленной пергаментной бумагой.

Кекс на кефире в мультиварке

Ингредиенты:

Кефир — 1 стакан (200 мл)

Масло растительное — 0,5 стакана (100 мл)

Сахар — 360 г

Мука пшеничная — 260 г

Разрыхлитель теста — 2 ч. л.

Яйцо куриное — 3 шт.

Ванильный сахар — 1 пакетик

Сахарная пудра (для украшения) — 20 г

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Способ приготовления:

Взбить куриные яйца с сахаром в пышный светлый крем. Добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар. Перемешать. Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку и взбить миксером до однородной массы. Чашу мультиварки смажьте растительным маслом и добавьте тесто. Готовьте в режим "Выпечка" в течение 50 минут. После завершения программы не вынимайте кекс из мультиварки еще 10 минут. В конце переложите на тарелку и украсьте сахарной пудрой.

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