Как приготовить киш: ТОП-5 рецептов для весеннего пикника

Пирог киш – идеальная закуска для посиделок на природе

Киш для весеннего пикника Фото: Depositphotos

Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи.

На пикнике киш можно есть как еще горячим, если вы успели приготовить пирог непосредственно перед трапезой, так и в холодном виде. Лучшим дополнением для этой закуски станут овощной салат и холодное белое вино.

Киш с томатами и спаржей

Киш со спаржей Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

1 ч.л. соли

160 г масла

несколько ложек ледяной воды или молока

Для начинки:

500 г зеленой спаржи

250 г черри-томатов

150 г сыра с голубой плесенью

2 яйца

250 г сливочного сыра

черный перец

мускатный орех

оливковое масло

Рецепт приготовления:

Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса. Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики. Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см. Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто. Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать пирог в разогретой до 200 С духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Киш с морепродуктами

Киш с морепродуктами Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Для теста:

150 г сливочного масла

1.5 стакана муки

2 желтка

1-2 ст.л. сметаны

1/2 ч.л. соли

Для начинки:

300 г филе лосося

100 г очищенных креветок

горсть свежего или замороженного зеленого горошка

150 г сметаны

2 яйца

100 г творожного сыра

цедра и сок 1 лайма или лимона

соль, перец

Рецепт приготовления:

Измельчаем в крошку масло с мукой и солью. Добавляем желтки и замешиваем тесто. При необходимости добавляем сметану. Полученное тесто выкладываем в разъемную форму для выпечки и формируем пальцами бортики. Накалываем вилкой и ставим в холодильник на полчаса. Выпекаем основу в течение 10 минут в разогретой до 180 С духовке. В это время рыбу без костей и кожи режем кубиками, смешиваем с креветками и горошком, солим, перчим, сбрызгиваем соком лайма. Взбиваем сметану и творожный сыр, по одному вводим яйца, добавляем мелко натертую цедру, солим по вкусу. На основу выкладываем рыбу с креветками и горошком, аккуратно заливаем сметанной смесью и выпекаем около 40 минут. Перед подачей киш остужаем и разрезаем на порционные куски.

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Киш с курицей и сладким перцем

Киш с курицей и перцем Фото: Getty

Ингредиенты:

Для теста:

170 г муки

100 г сливочного масла

1 яйцо

2 ст.л. воды

1/2 ч.л. соли

Для начинки:

2 куриных филе

2 сладких перца

1 горсть вяленых помидоров

немного орегано

150 г твердого сыра

1 ст.л. растительного масла

Для заливки:

200 мл сливок 15%

2 яйца

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Замесить мягкое эластичное тесто из муки, масла, яйца, соли и воды. Завернуть его в пленку и поставить в холодильник на полчаса. Охлажденное тесто раскатать и выложить в форму диаметром 23 см. Сформировать пальцами бортики. Сверху положить пекарскую бумагу или фольгу, насыпать груз (сухую фасоль или горох) и выпекать при температуре 180 С примерно 20 минут. Куриное филе порезать на маленькие кусочки, обжарить до полуготовности на растительном масле, приправить солью и перцем. Переложить кусочки курицы на тарелку, а в оставшемся соке потушить до мягкости сладкий перец, предварительно нарезанный соломкой. Сыр натереть и отложить 2 столовые ложки. Основную часть смешать с куриным мясом, перцем, вялеными помидорами и орегано. Убрать бумагу с грузом и посыпать тесто отложенным сыром, добавить начинку и разровнять. Для заливки яйца немного взбить миксером, добавить соль и перец, влить сливки. Осторожно вылить смесь на начинку. Оправить пирог в духовку на 40 минут. За это время заливка должна схватиться. Охладить киш и разрезать его на порционные куски.

Киш с весенними овощами, курицей и сыром от Татьяны Вербицкой

Киш с помидорами и сыром Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Для теста:

100 г масла

20 г (чуть меньше половины) яйца

40 г воды

1 ч. л. соли

8 г (чайная ложка с верхом) сахара

65 г (4 ст. ложки без верха) крахмала

130 г муки

Для начинки:

курица отварная и обжаренная с чесноком

250 г брокколи

2 шт. моркови

10 помидоров черри, желательно с хвостиками

300 г любого твердого сыра

Для заливки:

400 мл сливок 35%

4 шт. яйца

соль, перец

Рецепт приготовления:

В чаше миксера смешайте размягченное масло и муку. Последовательно добавьте воду, соль и сахар, яйца, смешанные с крахмалом. Перемешайте. Сильно вымешивать тесто не нужно, только чтобы смешались ингредиенты. Охладите в течение 30 минут. Сформируйте коржи толщиной 3 мм. Выложите в сухую формочку с бортиками. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 15 минут. Отварите курицу и порежьте на кусочки. Обжарьте на небольшом огне, добавьте мелко нарезанный чеснок. Отварите капусту брокколи в соленой воде (10-15 минут). Тонко нарежьте морковь круглыми слайсами по 3 мм. Обжарьте на оливковом масле до аппетитного цвета. Чеснок мелко нарежьте и добавьте к морковке почти в конце обжаривания. Выложите морковные слайсы на бумажные полотенца. Выньте брокколи из воды. Чтобы она сохранила красивый зеленый цвет – сразу опустите ее в ледяную воду. На дно пропеченных корзин из теста выложите натертый сыр. Дальше – порезанную кусочками отварную курицу, брокколи, морковь, помидоры. Перемешайте яйца и сливки. Посолите и поперчите. Полученной смесью залейте киши. Выпекайте 15 минут при температуре 160 градусов.

Киш с фетой и шпинатом от Руслана Сеничкина

Киш со шпинатом и фетой Фото: пресс-служба

Ингредиенты:

Тесто:

100 г овсяной муки

100 г ореховой муки

2 ст. л. крахмала

0,5 ч. л. соли

3 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. воды

Для начинки:

3 яйца

150 г сыра

200 г шпината

специи по вкусу

Рецепт приготовления:

В отдельной посуде перетираем овсяные хлопья и миндаль, добавляем оливковое масло, воду и перемешиваем. Выливаем смесь в форму и выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов. На оливковом масле тушим шпинат. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем крахмал и специи. В приготовленную смесь добавляем шпинат. В форму с тестом выливаем приготовленную начинку и добавляем сыр фета. Запекаем пирог при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

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