Как приготовить киш: ТОП-5 рецептов для весеннего пикника
Пирог киш – идеальная закуска для посиделок на природе
Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи.
На пикнике киш можно есть как еще горячим, если вы успели приготовить пирог непосредственно перед трапезой, так и в холодном виде. Лучшим дополнением для этой закуски станут овощной салат и холодное белое вино.
Киш с томатами и спаржей
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 1 ч.л. соли
- 160 г масла
- несколько ложек ледяной воды или молока
Для начинки:
- 500 г зеленой спаржи
- 250 г черри-томатов
- 150 г сыра с голубой плесенью
- 2 яйца
- 250 г сливочного сыра
- черный перец
- мускатный орех
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса.
- Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики.
- Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см.
- Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто.
- Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом.
- Выпекать пирог в разогретой до 200 С духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться.
- Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.
Киш с морепродуктами
Ингредиенты:
Для теста:
- 150 г сливочного масла
- 1.5 стакана муки
- 2 желтка
- 1-2 ст.л. сметаны
- 1/2 ч.л. соли
Для начинки:
- 300 г филе лосося
- 100 г очищенных креветок
- горсть свежего или замороженного зеленого горошка
- 150 г сметаны
- 2 яйца
- 100 г творожного сыра
- цедра и сок 1 лайма или лимона
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Измельчаем в крошку масло с мукой и солью. Добавляем желтки и замешиваем тесто. При необходимости добавляем сметану.
- Полученное тесто выкладываем в разъемную форму для выпечки и формируем пальцами бортики. Накалываем вилкой и ставим в холодильник на полчаса.
- Выпекаем основу в течение 10 минут в разогретой до 180 С духовке.
- В это время рыбу без костей и кожи режем кубиками, смешиваем с креветками и горошком, солим, перчим, сбрызгиваем соком лайма.
- Взбиваем сметану и творожный сыр, по одному вводим яйца, добавляем мелко натертую цедру, солим по вкусу.
- На основу выкладываем рыбу с креветками и горошком, аккуратно заливаем сметанной смесью и выпекаем около 40 минут.
- Перед подачей киш остужаем и разрезаем на порционные куски.
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Киш с курицей и сладким перцем
Ингредиенты:
Для теста:
- 170 г муки
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 2 ст.л. воды
- 1/2 ч.л. соли
Для начинки:
- 2 куриных филе
- 2 сладких перца
- 1 горсть вяленых помидоров
- немного орегано
- 150 г твердого сыра
- 1 ст.л. растительного масла
Для заливки:
- 200 мл сливок 15%
- 2 яйца
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Замесить мягкое эластичное тесто из муки, масла, яйца, соли и воды. Завернуть его в пленку и поставить в холодильник на полчаса.
- Охлажденное тесто раскатать и выложить в форму диаметром 23 см. Сформировать пальцами бортики. Сверху положить пекарскую бумагу или фольгу, насыпать груз (сухую фасоль или горох) и выпекать при температуре 180 С примерно 20 минут.
- Куриное филе порезать на маленькие кусочки, обжарить до полуготовности на растительном масле, приправить солью и перцем. Переложить кусочки курицы на тарелку, а в оставшемся соке потушить до мягкости сладкий перец, предварительно нарезанный соломкой.
- Сыр натереть и отложить 2 столовые ложки. Основную часть смешать с куриным мясом, перцем, вялеными помидорами и орегано.
- Убрать бумагу с грузом и посыпать тесто отложенным сыром, добавить начинку и разровнять.
- Для заливки яйца немного взбить миксером, добавить соль и перец, влить сливки. Осторожно вылить смесь на начинку.
- Оправить пирог в духовку на 40 минут. За это время заливка должна схватиться.
- Охладить киш и разрезать его на порционные куски.
Киш с весенними овощами, курицей и сыром от Татьяны Вербицкой
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г масла
- 20 г (чуть меньше половины) яйца
- 40 г воды
- 1 ч. л. соли
- 8 г (чайная ложка с верхом) сахара
- 65 г (4 ст. ложки без верха) крахмала
- 130 г муки
Для начинки:
- курица отварная и обжаренная с чесноком
- 250 г брокколи
- 2 шт. моркови
- 10 помидоров черри, желательно с хвостиками
- 300 г любого твердого сыра
Для заливки:
- 400 мл сливок 35%
- 4 шт. яйца
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- В чаше миксера смешайте размягченное масло и муку. Последовательно добавьте воду, соль и сахар, яйца, смешанные с крахмалом. Перемешайте. Сильно вымешивать тесто не нужно, только чтобы смешались ингредиенты. Охладите в течение 30 минут.
- Сформируйте коржи толщиной 3 мм. Выложите в сухую формочку с бортиками. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 15 минут.
- Отварите курицу и порежьте на кусочки. Обжарьте на небольшом огне, добавьте мелко нарезанный чеснок. Отварите капусту брокколи в соленой воде (10-15 минут).
- Тонко нарежьте морковь круглыми слайсами по 3 мм. Обжарьте на оливковом масле до аппетитного цвета.
- Чеснок мелко нарежьте и добавьте к морковке почти в конце обжаривания.
- Выложите морковные слайсы на бумажные полотенца.
- Выньте брокколи из воды. Чтобы она сохранила красивый зеленый цвет – сразу опустите ее в ледяную воду.
- На дно пропеченных корзин из теста выложите натертый сыр. Дальше – порезанную кусочками отварную курицу, брокколи, морковь, помидоры.
- Перемешайте яйца и сливки. Посолите и поперчите. Полученной смесью залейте киши.
- Выпекайте 15 минут при температуре 160 градусов.
Киш с фетой и шпинатом от Руслана Сеничкина
Ингредиенты:
Тесто:
- 100 г овсяной муки
- 100 г ореховой муки
- 2 ст. л. крахмала
- 0,5 ч. л. соли
- 3 ст. л. оливкового масла
- 3 ст. л. воды
Для начинки:
- 3 яйца
- 150 г сыра
- 200 г шпината
- специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- В отдельной посуде перетираем овсяные хлопья и миндаль, добавляем оливковое масло, воду и перемешиваем. Выливаем смесь в форму и выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов.
- На оливковом масле тушим шпинат. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем крахмал и специи. В приготовленную смесь добавляем шпинат.
- В форму с тестом выливаем приготовленную начинку и добавляем сыр фета. Запекаем пирог при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
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