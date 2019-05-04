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Как приготовить киш: ТОП-5 рецептов для весеннего пикника

Пирог киш – идеальная закуска для посиделок на природе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:57
Киш для весеннего пикника
Киш для весеннего пикника
Фото: Depositphotos

Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи. 

На пикнике киш можно есть как еще горячим, если вы успели приготовить пирог непосредственно перед трапезой, так и в холодном виде. Лучшим дополнением для этой закуски станут овощной салат и холодное белое вино.

Киш с томатами и спаржей

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Киш со спаржей
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 1 ч.л. соли
  • 160 г масла
  • несколько ложек ледяной воды или молока

Для начинки:

  • 500 г зеленой спаржи
  • 250 г черри-томатов
  • 150 г сыра с голубой плесенью
  • 2 яйца
  • 250 г сливочного сыра
  • черный перец
  • мускатный орех
  • оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса.
  2. Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики.
  3. Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см.
  4. Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой.
  5. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  6. Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто.
  7. Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом.
  8. Выпекать пирог в разогретой до 200 С духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться.
  9. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Киш с морепродуктами

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Киш с морепродуктами
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Для теста:

  • 150 г сливочного масла
  • 1.5 стакана муки 
  • 2 желтка
  • 1-2 ст.л. сметаны
  • 1/2 ч.л. соли

Для начинки:

  • 300 г филе лосося
  • 100 г очищенных креветок
  • горсть свежего или замороженного зеленого горошка
  • 150 г сметаны
  • 2 яйца
  • 100 г творожного сыра
  • цедра и сок 1 лайма или лимона
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Измельчаем в крошку масло с мукой и солью. Добавляем желтки и замешиваем тесто. При необходимости добавляем сметану.
  2. Полученное тесто выкладываем в разъемную форму для выпечки и формируем пальцами бортики. Накалываем вилкой и ставим в холодильник на полчаса.
  3. Выпекаем основу в течение 10 минут в разогретой до 180 С духовке.
  4. В это время рыбу без костей и кожи режем кубиками, смешиваем с креветками и горошком, солим, перчим, сбрызгиваем соком лайма.
  5. Взбиваем сметану и творожный сыр, по одному вводим яйца, добавляем мелко натертую цедру, солим по вкусу.
  6. На основу выкладываем рыбу с креветками и горошком, аккуратно заливаем сметанной смесью и выпекаем около 40 минут.
  7. Перед подачей киш остужаем и разрезаем на порционные куски.
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Киш с курицей и сладким перцем

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Киш с курицей и перцем
Фото: Getty

Ингредиенты:

Для теста:

  • 170 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. воды
  • 1/2 ч.л. соли

Для начинки:

  • 2 куриных филе
  • 2 сладких перца
  • 1 горсть вяленых помидоров
  • немного орегано
  • 150 г твердого сыра
  • 1 ст.л. растительного масла

Для заливки:

  • 200 мл сливок 15%
  • 2 яйца
  • соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Замесить мягкое эластичное тесто из муки, масла, яйца, соли и воды. Завернуть его в пленку и поставить в холодильник на полчаса.
  2. Охлажденное тесто раскатать и выложить в форму диаметром 23 см. Сформировать пальцами бортики. Сверху положить пекарскую бумагу или фольгу, насыпать груз (сухую фасоль или горох) и выпекать при температуре 180 С примерно 20 минут.
  3. Куриное филе порезать на маленькие кусочки, обжарить до полуготовности на растительном масле, приправить солью и перцем. Переложить кусочки курицы на тарелку, а в оставшемся соке потушить до мягкости сладкий перец, предварительно нарезанный соломкой.
  4. Сыр натереть и отложить 2 столовые ложки. Основную часть смешать с куриным мясом, перцем, вялеными помидорами и орегано.
  5. Убрать бумагу с грузом и посыпать тесто отложенным сыром, добавить начинку и разровнять.
  6. Для заливки яйца немного взбить миксером, добавить соль и перец, влить сливки. Осторожно вылить смесь на начинку.
  7. Оправить пирог в духовку на 40 минут. За это время заливка должна схватиться.
  8. Охладить киш и разрезать его на порционные куски.

Киш с весенними овощами, курицей и сыром от Татьяны Вербицкой

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Киш с помидорами и сыром
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г масла
  • 20 г (чуть меньше половины) яйца
  • 40 г воды
  • 1 ч. л. соли
  • 8 г (чайная ложка с верхом) сахара
  • 65 г (4 ст. ложки без верха) крахмала
  • 130 г муки

Для начинки:

  • курица отварная и обжаренная с чесноком
  • 250 г брокколи
  • 2 шт. моркови
  • 10 помидоров черри, желательно с хвостиками 
  • 300 г любого твердого сыра

Для заливки:

  • 400 мл сливок 35%
  • 4 шт. яйца
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. В чаше миксера смешайте размягченное масло и муку. Последовательно добавьте воду, соль и сахар, яйца, смешанные с крахмалом. Перемешайте. Сильно вымешивать тесто не нужно, только чтобы смешались ингредиенты. Охладите в течение 30 минут.
  2. Сформируйте коржи толщиной 3 мм. Выложите в сухую формочку с бортиками. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 15 минут.
  3. Отварите курицу и порежьте на кусочки. Обжарьте на небольшом огне, добавьте мелко нарезанный чеснок. Отварите капусту брокколи в соленой воде (10-15 минут).
  4. Тонко нарежьте морковь круглыми слайсами по 3 мм. Обжарьте на оливковом масле до аппетитного цвета.
  5. Чеснок мелко нарежьте и добавьте к морковке почти в конце обжаривания.
  6. Выложите морковные слайсы на бумажные полотенца.
  7. Выньте брокколи из воды. Чтобы она сохранила красивый зеленый цвет – сразу опустите ее в ледяную воду.
  8. На дно пропеченных корзин из теста выложите натертый сыр. Дальше – порезанную кусочками отварную курицу, брокколи, морковь, помидоры.
  9. Перемешайте яйца и сливки. Посолите и поперчите. Полученной смесью залейте киши.
  10.  Выпекайте 15 минут при температуре 160 градусов.

Киш с фетой и шпинатом от Руслана Сеничкина

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Киш со шпинатом и фетой
Фото: пресс-служба

Ингредиенты:

Тесто:

  • 100 г овсяной муки
  • 100 г ореховой муки
  • 2 ст. л. крахмала
  • 0,5 ч. л. соли
  • 3 ст. л. оливкового масла 
  • 3 ст. л. воды

Для начинки:

  • 3 яйца
  • 150 г сыра
  • 200 г шпината
  • специи по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. В отдельной посуде перетираем овсяные хлопья и миндаль, добавляем оливковое масло, воду и перемешиваем. Выливаем смесь в форму и выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов.
  2. На оливковом масле тушим шпинат. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем крахмал и специи. В приготовленную смесь добавляем шпинат.
  3. В форму с тестом выливаем приготовленную начинку и добавляем сыр фета. Запекаем пирог при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить креветки на гриле. "Сегодня" также делились рецептом салата из редиса и салями. Кроме этого, мы рассказывали, как жарить сосиски на гриле.

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

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Источник: Сегодня
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