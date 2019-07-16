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Как приготовить клафути с черешней: пошаговый рецепт от Лизы Глинской

Простой рецепт клафути с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Клафути с черешней
Клафути с черешней
Фото: Depositphotos

Клафути – классический французский десерт. Он готовится из жидкого теста, похожего на блинное. Традиционным считается вариант с добавлением свежей вишни или черешни с косточками.

Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Известный кондитер и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская готовит клафути с черешней, но не менее вкусным этот десерт получается с персиком, клубникой, манго или абрикосом.

Клафути с черешней

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты: 

  • Яйца  –  200 г (4 шт.) 
  • Сахар –  80 г (если это абрикос, черешня, персик; если вишня, не слишком сладкая клубника, то количество сахара нужно увеличить) 
  • Мука – 100 г 
  • Сливки (жирность 10%)  – 300 мл  (можно заменить молоком)
  • Черешни – 500 г 
  • Пряности

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Способ приготовления:

  1. Включите духовку на 180 градусов. 
  2. Смешайте в миске с помощью венчика (взбивать ничего не нужно) яйца с сахаром, пряностями (к персикам, абрикосам, манго прекрасно подходят корица, мускатный орех, бадьян, кардамон, а ваниль сочетается практически со всеми фруктами и ягодами), добавьте муку. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Теперь можно залить сливки, перемешать до однородности. 
  3. Подготовьте форму диаметром 30 см. Уложите ягоды или дольки фруктов. Если это вишня или черешня, то лучше косточки не вынимать, иначе ягода пустит сок и ваш клафути получится водянистым и непропеченным. 
  4. Залейте подготовленной массой и выпекайте при 180 градусах от 30 до 45 минут. 
  5. Дайте десерту немного времени, чтобы он остыл, присыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Лиза Глинская
Лиза Глинская
Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее мы делились рецептом безглютеновых оладий от Лизы Глинской. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить брауни с малиновым ганашем по рецепту судьи "МастерШеф".

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Источник: Сегодня
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