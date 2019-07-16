Как приготовить клафути с черешней: пошаговый рецепт от Лизы Глинской
Простой рецепт клафути с ягодами
Клафути – классический французский десерт. Он готовится из жидкого теста, похожего на блинное. Традиционным считается вариант с добавлением свежей вишни или черешни с косточками.
Известный кондитер и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская готовит клафути с черешней, но не менее вкусным этот десерт получается с персиком, клубникой, манго или абрикосом.
Клафути с черешней
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
- Яйца – 200 г (4 шт.)
- Сахар – 80 г (если это абрикос, черешня, персик; если вишня, не слишком сладкая клубника, то количество сахара нужно увеличить)
- Мука – 100 г
- Сливки (жирность 10%) – 300 мл (можно заменить молоком)
- Черешни – 500 г
- Пряности
Способ приготовления:
- Включите духовку на 180 градусов.
- Смешайте в миске с помощью венчика (взбивать ничего не нужно) яйца с сахаром, пряностями (к персикам, абрикосам, манго прекрасно подходят корица, мускатный орех, бадьян, кардамон, а ваниль сочетается практически со всеми фруктами и ягодами), добавьте муку. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Теперь можно залить сливки, перемешать до однородности.
- Подготовьте форму диаметром 30 см. Уложите ягоды или дольки фруктов. Если это вишня или черешня, то лучше косточки не вынимать, иначе ягода пустит сок и ваш клафути получится водянистым и непропеченным.
- Залейте подготовленной массой и выпекайте при 180 градусах от 30 до 45 минут.
- Дайте десерту немного времени, чтобы он остыл, присыпьте сахарной пудрой и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом безглютеновых оладий от Лизы Глинской. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить брауни с малиновым ганашем по рецепту судьи "МастерШеф".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как запечь утку с яблоками и черносливом в рукаве Панцанелла: рецепт итальянского овощного салата с гренками и анчоусами Рецепт песочного пирога с творогом и черникой Канноли с рикоттой: классический рецепт сицилийского десерта
Источник: Сегодня