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Как приготовить клафути с персиками

Сегодня, 13:27

Это потрясающее блюдо одновременно напоминает пирог, омлет и блины с начинкой

Клафути – это французский пирог с черешней или вишней. Если в него добавляют другие ягоды или фрукты, то он должен называться флонярд. Впрочем, иногда сами французы путаются в терминологии. В любом случае получается нежный, воздушный и очень вкусный летний десерт.

Клафути с персиками

Клафути с персиками
Клафути с персиками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Калорийность:

  • 144 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600-700 г спелых персиков
  • 2 целых яйца
  • 2 яичных желтка
  • 90 г муки
  • 50 г сахара
  • 200 мл молока
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 5 г сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Разбейте в миску два целых яйца. Добавьте два желтка. Слегка взбейте.
  2. Всыпьте сахар, перемешайте. Добавьте просеянную муку, еще раз перемешайте.
  3. Влейте молоко и ваниль, перемешайте. Отставьте в сторону на полчаса.
  4. Персики помойте и нарежьте дольками.
  5. Маленькие формочки или одну большую форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите фрукты. При необходимости присыпьте их сахаром.
  6. Пеките при 180 ºС в течение 40 минут.

Как подавать десерт

Немного остудите клафути и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Десерт можно дополнить шариком ванильного мороженого.

Смотрите видео, как испечь перевернутый французский пирог с яблоками:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клафути с клубникой.

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Источник: Сегодня
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