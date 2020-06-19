Как приготовить клафути с персиками
Это потрясающее блюдо одновременно напоминает пирог, омлет и блины с начинкой
Клафути – это французский пирог с черешней или вишней. Если в него добавляют другие ягоды или фрукты, то он должен называться флонярд. Впрочем, иногда сами французы путаются в терминологии. В любом случае получается нежный, воздушный и очень вкусный летний десерт.
Клафути с персиками
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Калорийность:
- 144 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600-700 г спелых персиков
- 2 целых яйца
- 2 яичных желтка
- 90 г муки
- 50 г сахара
- 200 мл молока
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 5 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Разбейте в миску два целых яйца. Добавьте два желтка. Слегка взбейте.
- Всыпьте сахар, перемешайте. Добавьте просеянную муку, еще раз перемешайте.
- Влейте молоко и ваниль, перемешайте. Отставьте в сторону на полчаса.
- Персики помойте и нарежьте дольками.
- Маленькие формочки или одну большую форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите фрукты. При необходимости присыпьте их сахаром.
- Пеките при 180 ºС в течение 40 минут.
Как подавать десерт
Немного остудите клафути и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Десерт можно дополнить шариком ванильного мороженого.
Смотрите видео, как испечь перевернутый французский пирог с яблоками:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить клафути с клубникой.
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