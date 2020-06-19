Как приготовить клафути с персиками

Это потрясающее блюдо одновременно напоминает пирог, омлет и блины с начинкой

Клафути – это французский пирог с черешней или вишней. Если в него добавляют другие ягоды или фрукты, то он должен называться флонярд. Впрочем, иногда сами французы путаются в терминологии. В любом случае получается нежный, воздушный и очень вкусный летний десерт.

Клафути с персиками

Клафути с персиками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Калорийность:

144 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600-700 г спелых персиков

2 целых яйца

2 яичных желтка

90 г муки

50 г сахара

200 мл молока

1 ч.л. ванильного экстракта

5 г сливочного масла

Способ приготовления:

Разбейте в миску два целых яйца. Добавьте два желтка. Слегка взбейте. Всыпьте сахар, перемешайте. Добавьте просеянную муку, еще раз перемешайте. Влейте молоко и ваниль, перемешайте. Отставьте в сторону на полчаса. Персики помойте и нарежьте дольками. Маленькие формочки или одну большую форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите фрукты. При необходимости присыпьте их сахаром. Пеките при 180 ºС в течение 40 минут.

Как подавать десерт

Немного остудите клафути и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Десерт можно дополнить шариком ванильного мороженого.

Смотрите видео, как испечь перевернутый французский пирог с яблоками:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клафути с клубникой.

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